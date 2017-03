Trường cuối cùng ở Huế công bố điểm thi

Em Tín cũng là thủ khoa khối B của trường với điểm Toán là Toán 9,5; Hóa 9,75 và Sinh 9. Á khoa khối B là Lê Thị Lan Anh, đạt tổng điểm 26 (Toán 9; Hóa 8; Sinh 8,75).



Thủ khoa khối A và cũng là á khoa toàn trường là thí sinh Trần Thị Diễm Quyên, đạt tổng điểm 28 (Toán 8,75; Hóa 9; Lý 10). Á khoa khối A là thí sinh Lê Viết Thiện đạt tổng điểm 27,5 (Toán 9,5; Hóa 9,25; Lý 8,75).



Thủ khoa khối C là thí sinh Trần Thị Lan Thanh đạt tổng điểm 26,5 (Địa 9; Sử 9; Văn 8,25). Á khoa khối C là thí sinh Lê Thị Diệu Hương đạt tổng điểm 26 (Địa 8,5; Sử 8,75; Văn 8,75).



Thủ khoa khối A1 là thí sinh Lê Thị Quý Tâm đạt tổng điểm 24 (Toán 9,25; Anh 5,25; Lý 9,25). Á khoa khối A1 là thí sinh Nguyễn Thị Thùy Dung đạt tổng điểm 23,5 (Toán 8,75; Anh 6,25; Lý 8,5)



Năm nay, Trường CĐ Sư phạm Huế có 26 ngành đào tạo tổ chức tuyển sinh theo 10 khối thi lấy chỉ tiêu tuyển là 1.460 sinh viên. Theo thống kê, số thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh cao đẳng tại trường trong 2 ngày 15 - 16/7 là 5.290 thí sinh, đạt tỉ lệ 77% so với số hồ sơ đăng ký.





Theo Anh Việt - Đại Dương (DT)