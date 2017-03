Trường đại học gian lận để tăng xếp hạng

Đại học Tulane. Ảnh Epo



Theo Linh San (NLĐO/ Huffingtonpost)

Đại học Tulane vừa gửi thông báo tới tạp chí danh tiếng US. News & World thông báo việc Trường Kinh doanh A.B. Freeman (thuộc Đại học Tulane) đã gửi thông báo sai lệch về “điểm số GMAT trung bình của các sinh viên MBA nhập học vào mùa thu năm 2011 và tổng số hồ sơ dự thi”.Ngoài ra, trường này cũng gian lận khi cung cấp một loạt dữ liệu sai từ mùa thu năm 2010 và có thể là cả những năm trước đó.Chương trình MBA của Tulane được xếp thứ 43 trong bảng xếp hạng dành cho các trường đại học danh tiếng năm 2013 do tạp chí US. News & World bình chọn.Ông Ira Solomon - Hiệu trưởng Trường Kinh doanh A.B. Freeman - cho biết rất lấy làm tiếc về sự việc trên. Hiện trường này đang bị điều tra, kết quả sẽ báo cáo công khai vào giữa tháng 1-2013.Trong năm 2012, một vài trường khác cũng bị phát hiện gửi thông tin sai cho US. News & World. Đại học George Washington đã mất tên trong bảng xếp hạng này sau khi thừa nhận làm tăng dữ liệu tuyển sinh trong hơn 10 năm. Đại học Emory và Đại học Claremont McKenna cũng gửi thông tin sai cho tạp chí với hi vọng đẩy cao vị trí của mình trong bảng xếp hạng rất có uy tín và ảnh hưởng này.