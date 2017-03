Trường đại học tốp giữa có tỷ lệ "chọi" cao nhất

Hiện các đại học, cao đẳng đã có số liệu tổng hợp về lượng hồ sơ đăng ký dự thi. Thông tin từ các trường cho thấy, tỷ lệ "chọi" năm nay ở các trường tốp giữa cao hơn năm 2010 trong khi các trường tốp trên lại giữ nguyên, thậm chí giảm.



Trường tốp giữa "hút" thí sinh



Với 72.000 hồ sơ đăng ký dự thi, Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những trường có lượng hồ sơ khổng lồ nhất của mùa tuyển sinh năm nay.



Theo ông Trưởng phòng Đào tạo Phạm Văn Bổng, năm 2010, trường có 8.000 chỉ tiêu với tổng số hồ sơ nhận được là 53.000 bộ. Năm nay, trường được thêm 700 chỉ tiêu nhưng số hồ sơ tăng thêm tới 19.000 bộ. Theo đó, tỷ lệ "chọi" tăng từ 1/6 năm 2010 lên 1/8 năm 2011.



Số hồ sơ đăng ký dự thi vào trường này chiếm áp đảo tại hàng loạt tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng như Hải Dương, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nội… Tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, lượng hồ sơ dự thi vào Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng đứng ở vị trí thứ hai.



Ông Bổng cho biết trường thu hút được thí sinh do khối ngành công nghệ ra trường dễ tìm việc, trong khi điểm chuẩn vào trường lại không quá cao. Học sinh có học lực khá chắc chắn đỗ. Mặt khác, trường có nhiều hệ đào tạo, thí sinh không đỗ bậc đại học có thể xuống học cao đẳng, sau đó học liên thông lên đại học.



“Mặc dù tỷ lệ chọi cao nhưng số thí sinh thật sự xuất sắc thi vào trường không nhiều. Vì thế, điểm chuẩn vào trường chỉ ở mức trung bình, trong khoảng từ 15 đến 18 điểm,” ông Bổng nói.



Mặt khác, cũng theo ông Bổng, năm nay, trường “trừ hao” lượng thí sinh ảo khoảng 30%. Năm 2010, tỷ lệ thí sinh dự thi của trường đạt 75%. Năm 2009, con số này là 65%.



Tuy không có số lượng hồ sơ “khủng” như Đại học Công nghiệp Hà Nội nhưng Đại học Nông nghiệp lại có tỷ lệ chọi cao hơn. Với số lượng 51.000 hồ sơ đăng ký dự thi trong khi chỉ tiêu chỉ có 5.000, tỷ lệ "chọi" của Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm nay là 1/10.



Hiệu trưởng Trần Đức Viên cho biết số hồ sơ năm nay tăng khoảng 8.000 bộ so với năm 2010.



Trường “hot” giảm hồ sơ



Trong khi các trường tốp giữa có tỷ lệ "chọi" khá cao thì nhóm trường tốp đầu như Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Học viện Ngân hàng có số lượng hồ sơ khá ổn định, tỷ lệ "chọi" thấp.



Ông Trần Mạnh Dũng, Trưởng phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng, cho biết, năm nay, số hồ sơ của Học viện không tăng mà giảm từ 16.000 bộ năm 2010 xuống 14.000 bộ, trong khi chỉ tiêu không đổi, là 2.300 chỉ tiêu. Theo đó, năm nay, tỷ lệ "chọi" của trường giảm từ 7/1 xuống còn 6/1.



“Điều này cho thấy thí sinh đã có sự định hướng nghề nghiệp tốt, không quá tập trung vào các ngành ‘nóng’, và biết lượng lực học để chọn trường vừa sức mình hơn,” ông Dũng nói. Điểm chuẩn đầu vào của Học viện Ngân hàng năm 2010 là 21 điểm. Như vậy, những thí sinh đạt 20 điểm vẫn bị trượt, dù với mức điểm này, các em hoàn toàn có thể đỗ vào nhiều trường khác.



Lượng hồ sơ giảm nhưng ông Dũng cho rằng điều này sẽ ít ảnh hưởng, thậm chí không làm cho điểm chuẩn đầu vào của trường do các thí sinh đăng ký dự thi là những em học giỏi, tự tin.



Khác với Học viện Ngân hàng, số hồ sơ nhận được của Đại học Bách khoa Hà Nội lại tăng gần 1.000 bộ với 16.000 hồ sơ. Với chỉ tiêu 5.800, tỷ lệ "chọi" của trường năm nay là 1/2,7, tương đương năm ngoái.



Không "âm" hồ sơ so với năm 2010 như Học viện Ngân hàng nhưng lượng hồ sơ của Đại học Ngoại thương cũng chỉ tăng 200 bộ với tổng số 8.700 hố sơ. Tỷ lệ "chọi" vào trường là 1/3,5. "Tuy nhiên tỷ lệ này không có ý nghĩa vì thí sinh thi vào trường học lực khá ngang nhau," bà Lê Thị Thuy Thủy, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Ngoại thương nói.



Trường hợp Đại học Kinh tế quốc dân lại khá thú vị khi tỷ lệ "chọi" năm nay gần như trùng khít, từ từng số lẻ, với tỷ lệ chọi vào trường năm 2010. Cụ thể, năm nay trường được tăng chỉ tiêu từ 4.000 lên 4.750 sinh viên, lượng hồ sơ thu được cũng tăng từ 20.500 bộ lên 24.348 bộ. Theo đó, tỷ lệ "chọi" cả năm nay và năm 2010 đều là 1/5,125.



So với các trường trên thì Đại học Bách khoa Hà Nội có tỷ lệ "chọi" cao hơn, đạt 1/6 Theo trưởng Phòng Đào tạo Hoàng Minh Sơn, các ngành thu hút thí sinh nhiều nhất vẫn là cơ điện tử, cơ khí, cơ điện tử… vốn là những ngành thế mạnh của trường.



Theo lịch công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 30/5, các trường đại học, cao đẳng sẽ gửi giấy báo dự thi về các sở giáo dục và đào tạo. Các sở chuyển giấy báo này cho thí sinh trước ngày 5/6/2011./.



Tỷ lệ "chọi" một số trường đại học



1. Đại học Ngoại thương Hà Nội: 1/3,5

2. Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội: 1/5

3. Học viện Ngân hàng: 1/6

4. Đại học Nông nghiệp Hà Nội: 1/10

5. Đại học Bách Khoa: 1/2,7

6. Đại học Công nghiệp Hà Nội: 1/8

7. Đại học Hà Nội: 1/6,6

8. Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội: 1/12

9. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: 1/9,5

10. Đại học Giao thông vận tải: 1/5





Theo Phạm Mai (Vietnam+)