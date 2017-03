Trường ĐH An Giang đóng cửa bốn ngành học

Trường sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung 500 chỉ tiêu các ngành này với điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm sàn (trừ ngành giáo dục tiểu học cao hơn sàn 1 điểm). Trường chỉ nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi ĐH đến ngày 20-9.

Bộ GD&ĐT cũng cho phép Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đào tạo thêm hai ngành mới là thiết kế đồ họa (khối V-H), kỹ thuật xây dựng (A-A1). Hai ngành này xét tuyển nguyện vọng bổ sung với điểm nhận hồ sơ bằng điểm sàn. Trường nhận bản chính hoặc bản sao có công chứng giấy chứng nhận kết quả thi ĐH đến ngày 15-9.

Trong khi đó, Trường ĐH An Giang thông báo ngưng tuyển sinh bốn ngành hệ ĐH và CĐ dù còn trong thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Theo đó, các ngành sư phạm tin học, sư phạm sinh học, chăn nuôi hệ ĐH và chăn nuôi hệ CĐ do chỉ có vài thí sinh trúng tuyển (trong khi chỉ tiêu là 40-50 nên không đủ số lượng để tổ chức đào tạo). Do đó, thí sinh trúng tuyển các ngành này sẽ được chuyển sang học ngành khác.

Q.DŨNG