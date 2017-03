Trường ĐH An Giang là thành viên của ĐHQuốc gia TP.HCM

Trường ĐH An Giang được thành lập từ cuối tháng 12-1999, tiền thân Trường CĐ Sư phạm An Giang, là trường ĐH công lập chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ GD&ĐT đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh An Giang.



Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ ĐH, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong vùng.

