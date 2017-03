Trường ĐH An Giang thông báo điểm NV1, chỉ tiêu NV2

Từ ngày 15 - 20.8, Trường ĐH An Giang sẽ gửi giấy báo điểm, giấy chứng nhận kết quả điểm thi, giấy báo nhập học (đối với thí sinh trúng tuyển) về nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Vì vậy, thí sinh đến nhận kết quả tại nơi đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi sau ngày 20.8.2012.



Nhà trường nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển đối với những thí sinh không trúng tuyển NV1 từ ngày 27.8.2012 đến 17.00 giờ ngày 15.9.2012.



Các ngành Đại học Chăn nuôi, Đại học Sư phạm Tin học, Đại học Sư phạm Sinh học, Cao đẳng Chăn nuôi do số thí sinh trúng tuyển không đủ để tổ chức đào tạo nên những người trúng tuyển các ngành này đến Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng để làm thủ tục chuyển sang học ngành khác.



Riêng hai ngành Luật Kinh tế (Luật Kinh doanh) và Kế toán (Kiểm toán), đơn vị liên kết đào tạo (Đại học Luật-Kinh tế TP.HCM) chưa xác định điểm chuẩn, nhà trường sẽ thông báo khi có kết quả.



Mọi thắc mắc thí sinh đến Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, khu Trung tâm - Trường ĐH An Giang, số 18- đường Ung Văn Khiêm, P.Đông Xuyên, TP.Long Xuyên, hoặc liên hệ qua email: tvthanh@agu.edu.vn và số điện thoại: 0763.847567 để được giải đáp.





Theo Quang Minh Nhật (TNO)