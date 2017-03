Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 1-12, ông Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Phan Châu Trinh, xác nhận liên quan đến việc phía nhà trường phải hoàn trả toàn bộ mặt bằng cho TP Hội An theo dự định là vào ngày hôm nay (1-12), tuy nhiên hiện vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng được. TP vẫn đang họp vì thấy rằng chưa đủ điều kiện để di dời.



Trường ĐH Phan Châu Trinh vẫn chưa thể trả đất cho TP Hội An.



“Sinh viên vẫn đang học tại cơ sở của trường như trước đây. Nhà trường cũng đã xin phương án trước đây là giao đất từng phần theo kiểu cuốn chiếu để có điều kiện xây dựng cơ sở mới. Trong thời gian này vẫn đang đợi ý kiến của phía TP” - ông Sơn nói.



Trong khi đó ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết trong sáng nay TP cũng đã mời trường đến để bàn giao mặt bằng nhưng nhà trường vẫn chưa có phương án di dời nên địa phương chưa nhận được mặt bằng.



Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã có bài phản ánh, Trường ĐH Phan Châu Trinh (tại 02 Trần Hưng Đạo, TP Hội An) bị phía UBND TP Hội An thu hồi diện tích 38.000 m2 để phục vụ việc xây dựng công viên TP khiến hàng trăm sinh viên không khỏi lo lắng. Trong khi đó, phía lãnh đạo nhà trường trước đó nói rằng sẽ có hai phương án là thuê một số phòng của các trường khác trên địa bàn cho sinh viên học, hoặc sẽ xin giao từng phần của trường để song song với đó là xây dựng cơ sở mới ở thôn Võng Nhi (Cẩm Thanh, TP Hội An) với diện tích 15 ha.