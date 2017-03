Trường học đối diện nhiều dịch bệnh

Nắng nóng, nhiều trẻ mắc bệnh hô hấp, tiêu hóa Ngày 18-3, BS Phạm Mai Đằng, Phó phòng Kế hoạch, Tổng hợp BV Nhi đồng 2, cho biết trong vài ngày qua, số bệnh nhi đến khám tại bệnh viện đông hơn tuần trước. Nhiều nhất là bệnh hô hấp, bệnh lý đường tiêu hóa và các bệnh dịch sởi, tay-chân-miệng… Còn tại BV Nhi đồng 1, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 6.800 trẻ nên hiện số trẻ đến khám chưa có gì đột biến. Các bệnh chủ yếu vẫn là bệnh đường hô hấp, sốt, tiêu chảy… BS Phạm Mai Đằng khuyến cáo: Nắng nóng, nhiệt độ thay đổi bất thường, trẻ dễ mắc các bệnh đường hô hấp như viêm phế quản, tiểu phế quản… Do vậy phụ huynh cần bổ sung nước cho trẻ đầy đủ; không cho trẻ đi hồ bơi vào thời điểm nắng nóng; không nên cho ra đường vào giữa trưa… Nắng nóng cũng làm thực phẩm dễ ôi thiu, các loại vi trùng, siêu vi trùng phát triển… Trẻ ăn trúng những thức ăn này dễ bị đau bụng, ói, tiêu chảy. Vì thế, phụ huynh chú ý cho trẻ ăn thức ăn đảm bảo vệ sinh, đặc biệt tránh thức ăn đường phố. Ngoài ra, đây là mùa phát triển của thủy đậu, sởi, tay chân miệng, tả, thương hàn… Người dân cần vệ sinh nhà cửa, môi trường, đặc biệt là giữ sạch bàn tay cho trẻ và người chăm sóc bằng cách rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh… Cùng ngày, ThS-BS Nguyễn Thanh Hải, Trưởng khoa Khám bệnh BV 115, cho biết lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện có tăng nhẹ, khoảng 10%. Trước đây bệnh viện tiếp nhận 1000-1.100 bệnh nhân, hôm nay lên 1.200 bệnh nhân, chủ yếu là viêm đường hô hấp, huyết áp. Do thời tiết nóng bất thường, cơ thể người cao tuổi thay đổi nên họ đi khám sớm hơn so với lịch hẹn. “Mùa này, người già dễ say do nóng, rối loạn điện giải, ăn uống kém, các bệnh tim mạch có thể bùng phát, dễ suy tim. Do vậy người cao tuổi cần uống nhiều nước, tạo điều kiện tránh nóng, không nên ra đường vào giữa trưa trời nóng…” - BS Hải lưu ý. DUY TÍNH