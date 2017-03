Trường học siết “an ninh” sau vụ bắt cóc

Sau vụ bắt cóc hai học sinh tại Trường Mầm non 10A, phường 10 diễn ra tuần ra, sáng 17-10, Phòng Giáo dục quận Tân Bình, TP.HCM đã tổ chức tập huấn chuyên đề tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài trường học. Buổi tập huấn có sự tham gia của hiệu trưởng, phụ trách Đội, bí thư Đoàn, tổ trưởng bảo vệ của các trường học, cơ sở giáo dục của quận.

Tăng số lượng, trang bị cho bảo vệ chuyên nghiệp

Tại buổi tập huấn, Đại tá Lê Văn Thúc - Trưởng Công an quận Tân Bình đã cảnh báo tình hình kinh tế khó khăn, trộm cướp diễn biến phức tạp nên không loại trừ kẻ xấu tấn công trường học, gây hại cho học sinh…

Đại tá Thúc cũng đề xuất các cơ sở giáo dục trong điều kiện của mình có thể tăng thêm số lượng bảo vệ chuyên nghiệp hoặc chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố của phường cùng nhau tăng cường kiểm tra, bảo đảm trật tự giao thông giờ cao điểm trước trường, phòng chống đối tượng xấu xung quanh khu vực trường.

Phụ huynh Trường Mầm non 12, phường 12, quận Tân Bình đón con vào chiều 17-10. Ảnh: QUỐC VIỆT

Trao đổi với phóng viên, cô Phạm Thị Phước - Phó Trưởng phòng Giáo dục quận Tân Bình cho biết hiện địa bàn quận có 103 trường học và hơn 117 nhóm trẻ với khoảng 90.000 học sinh, trong đó có 20.000 trẻ mầm non. Nếu tăng số lượng bảo vệ, bảo vệ chuyên nghiệp thì nhà trường sẽ không đủ kinh phí. Ngay cả nhờ lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp thì cũng tùy từng trường chủ động. Tuy nhiên, theo cô Phước, “không thể nhờ họ lâu dài mà không có kinh phí bồi dưỡng trong khi kinh phí ấy không thể đưa vào hạch toán…”. Ngoài ra, việc trang bị cho bảo vệ dụng cụ cần thiết để ứng phó tình huống khẩn cấp hoặc camera giám sát cũng gặp khó khăn về kinh phí. Hơn nữa, hình ảnh bảo vệ có trang bị dụng cụ chuyên nghiệp cũng không thân thiện lắm trong môi trường trường học.

Theo cô Phước, trước mắt, phòng đã yêu cầu hiệu trưởng các trường siết lại nội quy đưa đón trẻ; an ninh trước cổng trường; phòng tránh cây cối ngã đổ, gia cố lại tường rào chắn… Trong tháng 10, công an quận sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng về xử lý sự cố trong tình huống khẩn cấp cho 150 bảo vệ của các trường. Ngoài ra, phòng cũng sẽ tổ chức hội nghị phụ huynh học sinh toàn quận để phổ biến cho phụ huynh cùng chung tay với nhà trường bảo đảm an ninh, an toàn cho trẻ…

Phụ huynh, nhà trường đều cảnh giác

Rảo một vòng các trường mầm non trong TP, có thể thấy các trường mầm non đã tập trung hơn cho công tác bảo vệ tại trường. Như Trường Mầm non quận Tân Bình, khuôn viên rộng, phụ huynh chở bé vào và dắt cháu lên tận phòng học giao cho cô giáo hoặc cô bảo mẫu.

Tại điểm Mầm non tư thục Sơn Ca ở đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, do khuôn viên chật hẹp, không có sân để phụ huynh đưa đón con tận lớp nên các cô giáo sẽ nhận, giao trẻ ngay sảnh của căn nhà. Cô Lại Thị Phương Trúc, Phó Chủ nhiệm điểm trẻ này, cho biết: Khâu đưa đón giao trẻ đều được nhà trường lên kế hoạch rất sát sao và phụ huynh phải hợp tác đúng kế hoạch đó. Không được nhờ vả người lạ đến đưa đón cháu, nếu có phải báo trước với giáo viên. Khi nhận trẻ, giáo viên có động thái kiểm tra người thân của bé, trường hợp khả nghi giáo viên được phép xin chụp ảnh của người nhận trẻ bằng điện thoại di động hoặc máy ảnh.

Chia sẻ về vấn đề cảnh giác và quán xuyến các cháu mầm non, cô Võ Thúy Oanh, gần 25 năm nuôi dạy trẻ, Trưởng nhóm trẻ Á Châu (phường 2, quận Tân Bình), cho biết tại nhóm trẻ của cô có 30 cháu. Vì số lượng ít, diện tích nhà nhóm trẻ nhỏ nên cô có điều kiện lo cho các cháu. Cô cũng thường nói chuyện, hỏi han phụ huynh khi họ đưa rước các cháu nên nếu có sự việc lạ sẽ dễ phát hiện ngay.

Anh Nguyễn Trung Nam, phụ huynh một học sinh Trường Mầm non quận Tân Bình, chia sẻ: Từ hôm xảy ra vụ bắt cóc tới giờ ngày nào anh cũng cùng vợ đi đón con cho an tâm. “Bé còn nhỏ quá, nếu để xảy ra trường hợp kẻ xấu uy hiếp con mình, tôi sợ phụ nữ không đủ sức bảo vệ con mình” - anh Nam nói.

Buổi sáng khi nhận trẻ, tuyệt đối không để trẻ đi ra khỏi khuôn viên lớp, thời điểm đưa đón hay rước trẻ về đều có hai bảo vệ quan sát ngoài cổng trường. Tất cả phụ huynh, ông bà có khả năng đón trẻ đều có hình ảnh lưu trong hồ sơ của trẻ. Trường hợp thay đổi người đón là đồng nghiệp của phụ huynh, hay người thân lạ thì gia đình phải báo cho cô giáo nhận dạng, đặc điểm và biết họ tên để kiểm tra. Khi bàn giao giáo viên phải điện thoại kiểm tra lại với phụ huynh lần nữa rồi mới giao trẻ. Hiện nhà trường đang tăng cường khâu bảo vệ lúc đưa đón trẻ. Nếu thấy có người lạ đi một mình, bảo vệ phải ngăn lại hỏi họ đi đâu (có rất nhiều trường hợp người lạ xưng phụ huynh, nói đi đăng ký lớp học, đóng tiền…). Nếu có quá nhiều người lạ đi vào khuôn viên nhà trường một mình thì bảo vệ phải tăng cường quan sát và dõi mắt theo họ. Có dấu hiệu khả nghi thì bảo vệ phải thông báo cho ban giám hiệu nhà trường để cùng phối kiểm. Cô TRẦN THỊ HOÀNG DUNG, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, phường 3, quận Gò Vấp

ÁI NHÂN - QUỐC VIỆT