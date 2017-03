Trường mầm non chỉ tuyển con cán bộ huyện, dân bức xúc

Đồng thời, Phó trưởng phòng giáo dục huyện Quốc Oai ký gửi xuống tận các trường mầm non, tiểu học, THCS để thực hiện.

Phụ huynh em Nguyễn Văn P. ở thị trấn Quốc Oai phản ánh với chúng tôi: Từ lâu, mặc dù hộ khẩu gia đình em P. thuộc thị trấn Quốc Oai, nhà ở ngay cạnh Trường mầm non huyện Quốc Oai nhưng em lại phải đi học ở trường khác. Nguyên nhân là trường huyện chỉ tuyển sinh con em thuộc cán bộ huyện Quốc Oai hoặc thị trấn.

Theo thông tin mà em Nguyễn Văn P. phản ánh, chúng tôi đã xuống tận cơ sở để xác minh thực hư. Chị M, chủ một hộ gia đình thuộc thôn Ngô Sai bức xúc, Trường mầm non huyện Quốc Oai là trường đạt chuẩn quốc gia nên cơ sở vật chất rất tốt. Hai đứa con của chị đang tuổi học lớp mầm non, hai năm qua, chị muốn làm hồ sơ cho các cháu vào học trường này đều không được vì đã có quy định “chỉ con em cán bộ huyện mới được học”.

“Tôi không hiểu một trường được xây dựng và hoạt động từ kinh phí, ngân sách của nhà nước, tiền thuế của dân mà lại có chuyện lạ như ở trường mầm non này. Theo tôi, đó là một sự phân biệt, đối xử không bình đẳng” - chị M. phân trần.

Chung tâm trạng với chị M., cũng rất nhiều gia đình ở gần trường mầm non huyện hoặc ở thị trấn Quốc Oai khá bức xúc, nhiều ý kiến cho rằng, không có lý do gì khi con em cán bộ huyện được ưu ái hơn con em người dân thường.

Trường mầm non huyện Quốc Oai (Hà Nội) ưu tiên tuyển sinh con em cán bộ.

Tại buổi làm việc với chúng tôi, ông Đỗ Lai Bình - phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết, theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nội, trong những năm qua, huyện đã có chỉ đạo về việc phân tuyến tuyển sinh đối với các cấp mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Không có việc Trường mầm non huyện Quốc Oai ưu ái con em cán bộ huyện mà con em trên địa bàn thị trấn đều được tuyển sinh vào đây học.

Ông Bình cho biết thêm, trên địa bàn thị trấn Quốc Oai, ngoài trường mầm non huyện ra còn có hai trường khác là mầm non A và mầm non B.

“Trường mầm non huyện Quốc Oai được nâng cấp từ trường Liên Cơ, trước là trường dành cho con em cán bộ cấp huyện học tại đây để tiện công tác. Nhưng sau đó, trường đã được nâng cấp lên trường công lập tự chủ và đạt chuẩn quốc gia mấy năm nay”.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Học - hiệu trưởng Trường mầm non huyện Quốc Oai cho biết, việc tuyển sinh hàng năm do Phòng GD huyện gửi kế hoạch, trường cứ theo đó để căn cứ tuyển sinh. Bà Học công nhận, trong những năm qua, trường chỉ được phép tuyển sinh con em cán bộ đang làm việc trong các cơ quan, ban ngành cấp huyện và thị trấn. Nếu chỉ tiêu tuyển sinh còn thiếu thì sẽ ưu tiên tiếp cho con em các giáo viên trong trường, sau đó mới đến con em cán bộ xã, rồi mới đến con em của dân.

Bà Học cho rằng, đây là một sự phân tuyến bất hợp lý và thiếu công bằng. “Mỗi cháu vào đây học đều phải có hồ sơ được xác nhận có bố mẹ, bố hoặc mẹ đang công tác tại huyện thì chúng tôi mới nhận hồ sơ” - bà Học nói.

Chúng tôi cũng được biết, trước kỳ tuyển sinh hàng năm, ông Đỗ Lai Bình, với vị trí là Phó chủ tịch huyện, sẽ giữ chức Trưởng ban chỉ đạo kế hoạch tuyển sinh vào các cấp mầm non, tiểu học và THCS, còn Trưởng phòng GD sẽ là Phó ban chỉ đạo.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng phòng GD huyện Quốc Oai cho hay ông không hề biết về việc “phân biệt đẳng cấp” trong tuyển sinh trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Ông Phương cho biết, việc tuyển sinh vào các cấp học thuộc Phòng GD huyện quản lý đều đã phân tuyến theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nội. Học sinh có hộ khẩu tại đâu sẽ học ở trường thuộc địa bàn đó. Không có chuyện phân biệt trường đạt chuẩn hay không đạt chuẩn cả. Với trường mầm non huyện, thì con em ở thị trấn đều được nộp hồ sơ xét tuyển”.

Khi chúng tôi đưa ra cho ông Phương xem danh sách “Phân tuyến tuyển sinh chỉ tiêu tuyển sinh cấp mầm non năm học 2012 - 2013” thì ông Phương giật mình “mới hay biết việc này”.

Căn cứ vào danh sách “Phân tuyến tuyển sinh chỉ tiêu tuyển sinh cấp mầm non năm học 2012 - 2013” thì trường mầm non huyện Quốc Oai được phân địa bàn tuyển sinh là “Con em cán bộ làm việc trong các cơ quan của huyện và con em cán bộ trên địa bàn thị trấn”. Bảng tuyển sinh này do ông Nguyễn Hồng Hợi - Phó trưởng Phòng GD ký ngày 12/6/2012.

Việc phân tuyến tuyển sinh kiểu “phân biệt đẳng cấp” như lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Quốc Oai đang làm khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi, nhiều bậc phụ huynh trên địa bàn huyện Quốc Oai có con em đang độ tuổi học lớp mầm non ấm ức vì trường gần không được học mà con em họ phải tìm học trường xa.

Theo Hà Văn Long (Dân trí)