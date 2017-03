Trường mầm non công lập: Mỗi giáo viên chịu trách nhiệm bao nhiêu cháu?

Tại thông tư này cũng nêu rõ, nhân viên làm công tác văn phòng trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập ngoài việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh còn phải kiêm nhiệm các công việc khác của trường.

Đối với cán bộ quản lý, định mức biên chế sự nghiệp được quy định: Nhà trẻ hạng 1 có từ 100 trẻ trở lên có một phó hiệu trưởng; Trường mẫu giáo, trường mầm non hạng 1 có hai phó hiệu trưởng; Trường mẫu giáo, mầm non hạng 2 có một phó hiệu trưởng; Trường mẫu giáo, mầm non có 5 điểm trường trở lên được bố trí thêm một phó hiệu trưởng.

Bình quân mỗi giáo viên sẽ nuôi dạy 8 trẻ, nếu nhiều hơn 5 trẻ thì được bố trí thêm một giáo viên. Tại lớp mẫu giáo không có trẻ bán trú sẽ có định mức 1 giáo viên phụ trách một lớp có từ 20 đến 25 trẻ; Lớp có trẻ bán trú: 2 giáo viên phụ trách một lớp có từ 25 đến 30 trẻ; Lớp mẫu giáo nếu nhiều hơn 10 trẻ thì được bố trí thêm một giáo viên.

Đặc biệt, đối với các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bình quân mỗi giáo viên nhà trẻ nuôi dạy 6 trẻ; số trẻ trong lớp mẫu giáo được ít hơn 5 trẻ so với quy định chung.