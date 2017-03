Trường mầm non dân lập phải bảo đảm diện tích 1,5 m2/trẻ

Trường mầm non dân lập có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Theo quy định, phòng sinh hoạt chung cho trẻ phải bảo đảm diện tích trung bình tối thiểu 1,5 m2/trẻ, đủ ánh sáng, thoáng mát và có đủ các thiết bị tối thiểu. Nếu trường mầm non dân lập không bảo đảm an toàn và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; không bảo đảm yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất; hoặc không có quyết định cho phép thành lập mà vẫn hoạt động thì tùy mức độ sẽ bị xử lý từ khiển trách, cảnh cáo, xử phạt vi phạm hành chính đến mức cao nhất là đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc giải thể.

PL