Trường mầm non ở khu công nghiệp ‘đói’ giáo viên

Phải ưu tiên trên hết cho công nhân Vì đây là trường ở các KCN-KCX nên khi tuyển sinh phải ưu tiên con em công nhân trước và hoạt động theo công việc đặc thù của công nhân. Vì vậy, các phòng GD&ĐT phải xác định với những trường này phải có kế hoạch nhận trẻ ngày thứ Bảy và ngoài giờ vì nhu cầu công nhân rất nhiều. Để làm được, các quận phải làm công tác tư tưởng, động viên, có phương án và chính sách hỗ trợ cho đội ngũ khi làm thêm ngày thứ Bảy để họ yên tâm. Đồng thời, làm việc với các KCN-KCX để có hỗ trợ thêm cho công nhân trong việc gửi trẻ. Bà THI THỊ TUYẾT NHUNG,

Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP.HCM TP.HCM có tổng cộng 15 KCX-KCN đang hoạt động và đã có 23 dự án đầu tư xây dựng trường mầm non với tổng quỹ đất là 58.745 m2, dự kiến đáp ứng khoảng 6.650 trẻ em. Trong đó: Sáu dự án đã đi vào hoạt động (KCN Hiệp Phước, KCN Tân Bình, KCN Cát Lái), đáp ứng cho 1.930 trẻ; sáu dự án đang trong quá trình triển khai thi công và 11 dự án đã dành quỹ đất để chuẩn bị đầu tư. Phần lớn trong số này là dự án do chủ đầu tư KCX-KCN đồng thời là chủ đầu tư xây dựng trường mầm non khu đô thị liền kề KCN.