Trường mầm non quá tải

“Con tôi đi học về kể: Các bạn đi ra đi vào cứ đụng chạm và xô đẩy vào con hoài, con ngồi chơi cũng không yên nữa... Đưa con đi học rồi đứng ngoài cửa lớp và đếm: trời ơi, phòng học chỉ khoảng 50m2 mà chứa gần 70 HS. Các cháu ngồi chen chúc nhau nhìn rất tội”. Đó là tâm sự của một phụ huynh có con học lớp chồi ở Trường mầm non Măng non 3, Q.10.

Tại đây, hầu hết các lớp đều chật cứng HS. Theo lời cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu: “Mới đầu năm học nên giáo viên ưu tiên dành thời gian để ổn định lớp. Sau này, các lớp sẽ chia thành hai hoặc ba nhóm, cứ nhóm này học trong lớp thì nhóm kia học ở ngoài trời, không tập trung tất cả trong lớp như thế này. Sĩ số HS có lớp 60 em, có lớp lên đến 64 em nên ban giám hiệu phải phân công ba giáo viên phụ trách một lớp”. Ba giáo viên nhưng khi cô giáo cho HS chơi trò chơi, cả lớp nhốn nháo bởi HS quá đông, cô giáo rất vất vả và khó khăn trong việc điều khiển HS, cứ em này đứng vào hàng thì em kia bước ra khỏi hàng.

Tận dụng phòng chức năng

Chị T. - phụ huynh Trường mầm non Nhiêu Lộc, Q.Tân Phú - băn khoăn: “Mình cũng là giáo viên nên mình rất hiểu. Sĩ số HS cao quá giáo viên sẽ khó dạy lắm. Chưa kể HS cũng không được quan tâm, chăm sóc kỹ càng. Bạn cứ thử hình dung lớp chồi của con mình có 69 HS, đã trải qua mấy tuần rồi mà đến thời điểm này lớp vẫn chưa đi vào nề nếp. Nghe con mình kể lại: có bữa cả lớp ồn ào quá, cô giáo nói được bạn này thì bạn khác không nghe, không ổn định lớp được, cô phải giả bộ giận bỏ về…”. Và ngay trong sáng 26-9, Trường mầm non Nhiêu Lộc đã tức tốc mở thêm một lớp chồi để giảm bớt áp lực HS.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Vân Anh - hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Đầu năm học trường đã phải từ chối khoảng 40 HS nhưng sĩ số các lớp chồi vẫn ở mức 61-69 HS. Chúng tôi đành phải hi sinh một phòng chức năng Kidsmart để làm phòng học. Trong giai đoạn đang đẩy mạnh việc thực hiện chương trình đổi mới giáo dục mầm non, bỏ đi phòng chức năng trường tiếc lắm nhưng không còn cách nào khác, phải ưu tiên dành chỗ học cho trẻ trước đã”. Các khối lớp còn lại của Trường Nhiêu Lộc - dù đã được giảm sĩ số - vẫn dừng ở mức trên 50 HS/lớp.

Hiện tại, TP.HCM vẫn còn 10 phường, xã (ở Q.Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình…) chưa có trường mầm non công lập. Những địa phương này đương nhiên trở thành “điểm nóng” về áp lực HS mầm non. Những địa phương có nhiều trường nhưng vẫn quá tải mới là điều đáng nói. Như P.Tân Thành, Q.Tân Phú có hai trường mầm non công lập: Nhiêu Lộc và Hoa Anh Đào. Số HS ở Hoa Anh Đào cũng đông không kém Nhiêu Lộc. Theo lời cô hiệu phó Trường Hoa Anh Đào Nguyễn Thị Mai Lan: “Năm học 2007-2008, trường dự định mở năm lớp chồi nhưng HS đông quá phải mở thêm một lớp nữa”. Phòng ốc đã được tận dụng hết, Hoa Anh Đào đành trưng dụng hội trường làm phòng âm nhạc và tận dụng cả hành lang làm thư viện cho bé.

Bài toán phòng học

Theo bà Trần Thị Trí - phó trưởng Phòng GD-ĐT Q.Tân Phú: “Tính ngay thời điểm này, Tân Phú tăng 734 HS so với tháng 9-2006 và số HS còn tăng nữa vì HS mầm non sẽ ra lớp trong suốt năm học. Dân số tăng quá nhanh trong khi số phòng học vẫn giữ nguyên như cũ. Làm sao tránh khỏi tình trạng quá tải! Không chỉ nhiều trường mầm non công lập phải tách lớp, sử dụng phòng chức năng làm phòng học mà các nhóm, lớp mầm non tư thục cũng rất đông HS”. Trong khi điều lệ của Bộ GD-ĐT qui định mỗi nhóm, lớp mầm non tư thục chỉ được nhận tối đa 50 HS, nhưng hiện nhiều nhóm, lớp trên địa bàn Tân Phú đã nhận từ 120-150 HS.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2007 -2008 số trẻ mẫu giáo tăng 10.000 HS (số HS nhà trẻ chưa thống kê) nhưng số phòng học công lập được xây dựng mới chỉ có 90 phòng. ThS Nguyễn Thị Kim Thanh - trưởng Phòng GD mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM - nói: “Chuyện quá tải ở các trường mầm non đã xảy ra từ nhiều năm trước chứ không chỉ năm nay. Số dân tăng nhanh, tiến độ xây dựng trường lớp không đáp ứng kịp so với nhu cầu thực tế. Đặc biệt ở những quận, huyện có khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng đô thị mới thì sĩ số 45-55 HS/lớp là rất nhiều. Chưa kể những trường có cơ sở vật chất khang trang , sĩ số “đội” lên 60-65 HS/lớp”.

Và giờ đây, TP.HCM vẫn đang loay hoay với bài toán trường, lớp...