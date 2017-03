Trường Mầm non “tạm thu” trả lại tiền cho phụ huynh

Chiều ngày 12/9, Theo thông báo số 346/GDĐT-KHTC của Phòng GD-ĐT huyện Hoằng Hóa gửi Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoằng Trường nêu rõ: Ngày 06/9/2013, Phòng GD-ĐT đã có công văn số 343/GDĐT-KHTC về việc tiếp tục hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi năm học 2013 - 2014.



Qua phản ánh và kiểm tra thực tế việc triển khai các khoản thu đầu năm học 2013 - 2014 tại Trường Mầm non Hoằng Trường, Phòng GD-ĐT yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau: Thực hiện đúng nội dung chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chống lạm thu trong các cơ sở Giáo dục; Công văn của Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa về việc hướng dẫn các khoản thu, chi năm học 2013 - 2014 và công văn của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa về việc tiếp tục tăng cường quản lý, chấn chỉnh các khoản thu ở các xã, thị trấn và trường học. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công khai minh bạch các khoản thu để cha mẹ học sinh và nhân dân biết thực hiện.



Bên cạnh đó, Phòng GD-ĐT huyện Hoằng Hóa yêu cầu trường Mầm non Hoằng Trường trả lại cho phụ huynh học sinh những khoản thu sai quy định. Nghiêm cấm lạm thu, nếu tự ý đặt ra các khoản thu trái quy định, Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền. Yêu cầu nhà trường thực hiện nghiêm túc và báo cáo về phòng GD-ĐT trước ngày 14/9/2013.



Được biết, Trường Mầm non Hoằng Trường đã “tạm thu” 150 học sinh, trong ngày 12/9, nhà trường đã tiến hành trả lại tiền cơ bản cho các bậc phụ huynh.





Theo Thái Bá (DT)