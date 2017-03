Trường mầm non tư thục: Không đủ điều kiện sẽ bị đóng cửa

Đây là những thông tin được Vụ Giáo dục mầm non cung cấp tại hội thảo “Biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức ngày 12-3.

Kết quả khảo sát của Vụ Giáo dục mầm non, tổng số giáo viên tư thục mầm non hiện có khoảng 25.000 người nhưng chỉ có khoảng 9.400 giáo viên (gần 38%) được cấp phép. Cũng chỉ có khoảng 26% số phòng học hiện nay có giấy phép thành lập.

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho rằng Bộ GD&ĐT cần sớm có văn bản hướng dẫn về chuyển đổi loại hình giáo dục mầm non để địa phương làm căn cứ tham mưu và thực hiện. Để khuyến khích loại hình mầm non tư thục phát triển, nhà nước chưa nên thu thuế đối với các nhóm, lớp mầm non tư thục. Trong khi đó, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai kiến nghị Bộ cần xem xét các chế độ học phí không quá chênh lệch giữa tư thục và công lập, đồng thời tạo điều kiện để tuyển thêm đội ngũ giáo viên mầm non tư thục có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên...

Vụ Giáo dục mầm non cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ cấp phép đầu tư cho các đề án xây dựng trường mầm non tư thục đã được UBND tỉnh phê duyệt. Bộ cũng sẽ kiên quyết xử lý những sai phạm như cắt xén bữa ăn của trẻ, có hành vi ngược đãi trẻ; những cơ sở, nhóm mầm non tư thục không đủ điều kiện sẽ bị đóng cửa.

Theo kết quả thanh kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục, năm học 2007-2008, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ngưng hoạt động 15 cơ sở; Hà Nội giải thể 68 cơ sở, xử phạt hành chính tám cơ sở; TP.HCM phạt tiền từ 500.000 đến 10 triệu đồng/sai phạm, đóng cửa hàng chục cơ sở mầm non tư thục...