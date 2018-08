Trường nâng điểm chuẩn để loại thí sinh trúng tuyển

Câu chuyện tưởng như đùa lại đang diễn ra trong mùa tuyển sinh năm nay.



Sau khi Trường CĐ Sư phạm Gia Lai công bố điểm chuẩn trúng tuyển, nhiều người đều cảm thấy rất bất ngờ. So với các trường đại học, CĐ cùng ngành, nhiều ngành thuộc trường này có mức điểm trúng tuyển khá cao.

Trong đó, nổi bật là ngành sư phạm ngữ văn với mức điểm chuẩn 23 điểm. Các ngành khác như sư phạm hóa học, sư phạm lịch sử, sư phạm tiếng Anh có mức điểm dao động 19-20 điểm.

Chiều 10-8, TS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm Gia Lai, cho biết đến thời điểm này trường đã tuyển gần đủ chỉ tiêu ở ba ngành, đó là ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học (hệ CĐ) và ngành sư phạm mầm non (trình độ trung cấp). Cụ thể, bậc CĐ hơn 70 thí sinh (TS), trung cấp mầm non gần 30 TS. Các ngành này đang tiếp tục tuyển sinh đợt 2.



Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 vừa qua. Ảnh minh họa: HOÀNG GIANG

Trong khi đó, những ngành như sư phạm ngữ văn, sư phạm hóa học, sư phạm lịch sử, sư phạm tiếng Anh, TS đăng ký rất ít. Do đó, cơ hội mở đủ lớp cho những đợt tuyển sinh tiếp theo để đủ số lượng TS hầu như không có. Nhà trường bất đắc dĩ phải quyết định đưa ra mức điểm chuẩn cao hơn điểm thi của TS để loại các em. Thế nhưng làm như thế các em sẽ có cơ hội trúng tuyển vào các ngành hoặc trường khác ở nguyện vọng 2, 3 trong đợt xét tuyển lần một.

“Mặc dù số lượng TS đăng ký vào các ngành này rất ít nhưng điểm của các em khá cao. Như ngành sư phạm ngữ văn chỉ có bốn TS đăng ký vào nhưng em có điểm thi cộng điểm ưu tiên cao nhất là 22,5 điểm. Vì thế, nhà trường đã phải đẩy điểm chuẩn lên 23 để các em không đậu nguyện vọng 1 vào ngành này nhưng sẽ đậu nguyện vọng 2 vào những ngành khác trong đợt tuyển sinh này” - bà Hà giải thích thêm.

Cũng theo bà Hà, năm nay việc Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn ngành sư phạm đã gây khó khăn cho trường trong việc tuyển sinh. Mặc dù phổ điểm thi các năm trước của kỳ thi THPT quốc gia cao hơn năm nay nhưng trường lại lấy điểm thấp hơn. Trong khi đó, năm nay phổ điểm thấp mà ngưỡng vào cao nên việc các trường sư phạm không tuyển được TS cũng là điều dễ hiểu.

Năm 2018, CĐ Sư phạm Gia Lai được Bộ GD&ĐT giao 20 chỉ tiêu mỗi ngành đào tạo sư phạm. Bà Hà cho biết phải có khoảng 15 TS trúng tuyển mới có thể mở lớp đào tạo nhưng với 3-4 em như hiện nay thì không thể.

Đến thời điểm này, CĐ Sư phạm Gia Lai có tổng cộng chín ngành không tuyển được TS. Trong đó, sáu ngành có 1-4 TS đăng ký, ba ngành khác không có TS đăng ký xét tuyển. Các ngành này đều đứng trước nguy cơ không mở được lớp trong năm nay.