Trường nào chỉ xét, không thi?

Tư vấn trực tuyến qua Yahoo Messenger Nhằm phục vụ cho công tác tuyển sinh 2008, từ nay đến hết ngày 10-4, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã mở ba cổng tư vấn trực tuyến qua Yahoo Messenger gồm các nick: tuvantuyensinh_spkt; tuvantuyensinh_spkt1; tuvantuyensinh_spkt2. Thời gian từ 15 đến 17 giờ và từ 19 đến 21 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Trường đã in 3.000 đĩa VCD giới thiệu về trường và các ngành nghề đào tạo, việc làm gửi tặng các trường THPT trong cả nước. Năm 2008, trường tuyển sinh đào tạo các ngành bậc ĐH: kỹ thuật điện-điện tử, điện công nghiệp, cơ khí chế tạo máy, kỹ thuật công nghiệp, cơ điện tử, công nghệ tự động, cơ tin kỹ thuật, thiết kế máy, xây dựng dân dụng và công nghiệp, cơ khí động lực (cơ khí ôtô), kỹ thuật nhiệt-điện lạnh, kỹ thuật in, công nghệ môi trường, công nghệ thông tin, công nghệ may, công nghệ thực phẩm, thiết kế thời trang, kỹ thuật nữ công, quản lý công nghiệp, công nghệ điện tử-viễn thông, công nghệ điện tự động, công nghệ kỹ thuật máy tính, tiếng Anh, kế toán.