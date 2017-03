Trường ngập nước, không được nhận trẻ đi học

Đây là nội dung quan trọng được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quán triệt đến tất cả các trường mầm non trên địa bàn Thủ đô ngày 7/11, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non khi trở lại trường học, sau những ngày úng ngập vừa qua.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường tuyệt đối không nhận trẻ đến trường đi học trong điều kiện trường còn ngập nước, tường, mái nhà, sân, cổng, cống, đường dây điện bị ảnh hưởng do nước ngập, có nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ. Trong điều kiện trường, nhóm, lớp đảm bảo an toàn, song đường đến trường còn úng ngập, nếu phụ huynh vẫn có nhu cầu gửi con, Hiệu trưởng phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND xã, phường và Phòng GD-ĐT và chỉ được nhận trẻ đến trường khi đã được sự đồng ý của các đơn vị quản lý này. Các trường phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, huy động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung quét dọn phòng lớp, tẩy rửa đồ dùng, đồ chơi; vệ sinh toàn bộ thiết bị phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, chăn màn, ga, đệm, gối, chiếu, giường cần phải được tẩy rửa, giặt sạch, phơi khô; vệ sinh nguồn nước (thau rửa các bể, thùng chứa nước, phun thuốc khử trùng); vệ sinh môi trường xung quanh trường, khơi thông cống rãnh, vệ sinh sân trường; phòng chống ẩm ướt trong phòng nhóm, lớp. Đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tiêu chảy, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, các bệnh về da, bệnh tay-chân-miệng có thể xảy ra; làm tốt công tác vệ sinh cá nhân trẻ, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, tổ chức chăm sóc trẻ theo đúng quy chế quy định, phun hoá chất Cloramin B và Permetrime để diệt khẩn và muỗi theo hướng dẫn của y tế. Sở cũng đề nghị Phòng GD-ĐT quận, huyện chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo nguyên tắc quản lý nuôi dưỡng: duy trì hợp đồng thực phẩm sạch, an toàn, chế biến đúng quy trình, sử dụng nguồn nước sạch để nấu, đun nước uống cho trẻ, vệ sinh phương tiện và đồ dùng phục vụ nuôi dưỡng trẻ, tổ chức cho trẻ ăn đúng quy trình trong các lớp; cho trẻ ăn chín, uống sôi; duy trì việc lưu nghiệm thức ăn. Những đơn vị có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, tạm thời không tổ chức ăn tại trường, chỉ tổ chức học 2 buổi/ ngày (buổi trưa, phụ huynh đón trẻ và cho trẻ ăn tại nhà) và phải có đủ nước uống đảm bảo vệ sinh cho trẻ. Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Hà Nội, tới chiều 7/11, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn 125 (trong tổng số 2302 trường), học sinh phải nghỉ học do điều kiện cơ sở vật chất trường lớp không đảm bảo, ảnh hưởng úng ngập từ đợt mưa lớn vừa qua. Theo TTXVN