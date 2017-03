Trường nghỉ dạy để… đi dự đám tang

Liên lạc với các giáo viên chủ nhiệm thì được trả lời do người nhà của một giáo viên trong trường qua đời nên tất cả giáo viên nghỉ dạy để đi đưa tang.



Chị Nguyễn Thị H., một PHHS có con đang theo học tại Trường Tiểu học Tân Bình, cho biết: “Sáng 23-8, như thường lệ tôi đưa con đến trường rồi đi làm. Nhưng khi vừa tới cổng trường thì đã thấy hàng chục PH đứng nháo nhác. Phía trong trường không có một bóng dáng HS cũng như giáo viên. Thấy sự việc bất thường, tôi đành phải gọi cho giáo viên chủ nhiệm thì được cô giáo cho biết là đang đi đám tang và sẽ dạy bù vào ngày thứ Bảy (25-8)…”.



Bà Trần Thị Sáng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Bình thừa nhận việc nhà trường cho hơn 900 HS nghỉ học để đi đám tang người nhà của một giáo viên trong trường là có thật. “Tuy nhiên, trước khi nghỉ, ban giám hiệu nhà trường đã có văn bản xin phép lãnh đạo Phòng GD-ĐT thị xã Đồng Xoài đổi ngày học cũng như đã thông báo đến toàn thể HS. Có lẽ do một số HS quên nói với gia đình nên mới dẫn tới bức xúc của PHHS”.



Ông Nguyễn Văn Khỏe, Trưởng Phòng GD-ĐT thị xã Đồng Xoài, cho biết: Trước đó, phòng đã nhận được đơn xin phép nghỉ dạy vào ngày thứ Năm và dạy bù vào ngày thứ Bảy của Trường Tiểu học Tân Bình với lý do đi đám tang chồng cô giáo trong trường. Sau khi xem xét, phòng đã đồng ý cho trường đổi ngày học. Còn việc thông báo như thế nào đến các HS và PH là việc của ban giám hiệu nhà trường.





Theo Đặng Anh (Báo Phụ Nữ TPHCM)