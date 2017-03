Trường Quốc tế Đức tổ chức Ngày hội trẻ thơ

Với nhiều hoạt động như hội họa, vẽ mặt (ảnh), bong bóng nghệ thuật, tò he, đua tàu thuyền điều khiển, thi ném vòng, ném banh, chụp ảnh vui nhộn lấy ngay.

Ngoài ra, các hoạt động ăn uống do các nhà tài trợ như kem New Zealand, BBQ Lucky Dogs và nước uống The Loop cùng với gian hàng tài trợ và bán tranh của học sinh nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện Christina Nobel Foundation (CNF). Kết thúc chương trình với số tiền gây quỹ trên 12 triệu đồng.

T.MY