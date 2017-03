Trường tăng nhưng quá tải chưa giảm

Những ngày giữa tháng 8, trong khi nhiều trường ở TP.HCM tổ chức tựu trường thì tại Trường Mầm non Bông Sen (nằm trên đường Tân Quy, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM) không khí thi công vẫn diễn ra khá khẩn trương. Năm nay, Trường Mầm non Bông Sen được đầu tư xây mới.

“Cô trò chúng tôi chờ trường mới đã lâu lắm rồi”

Đến thời điểm hiện nay, tòa nhà chính với 15 phòng học và phòng chức năng đã được xây tương đối hoàn chỉnh. Hiện các công đoạn cuối cùng như sơn tường, làm cổng và lối ra vào trường… đang được gấp rút hoàn thiện. Dự kiến vài ngày tới nhà thầu sẽ bàn giao trường mới để kịp đón trẻ tựu trường vào đầu tháng 9 tới.

Cô Lê Thị Thùy Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Bông Sen, không giấu sự vui mừng: “Các cô và trò chúng tôi chờ trường mới đã lâu lắm rồi. Dù năm nay sáu lớp năm tuổi của trường vẫn phải học nhờ ở nhà văn hóa phường nhưng số trẻ còn lại đã có trường mới, không còn phải chịu cảnh thiệt thòi học trong những phòng chật hẹp nữa”.

Trường THCS Âu Lạc (Phân hiệu 2) ở phường 4, quận Tân Bình đang thi công chuẩn bị năm học mới. Ảnh: HTD

Tương tự, người dân phường 6, quận Gò Vấp năm nay cũng vui mừng đón nhận hai trường học mới là Trường Mầm non 6 và THCS An Nhơn. Đây cũng là năm đầu tiên phường này có trường mầm non và THCS công lập. Được khởi công xây dựng từ đầu tháng 4-2013 với vốn đầu tư hơn 22,3 tỉ đồng, Trường Mầm non 6 có quy mô một trệt, hai lầu với tám phòng học và các phòng chức năng, đáp ứng được khoảng 400 trẻ. Trường THCS An Nhơn được xây mới gồm 30 phòng học với vốn đầu tư hơn 79 tỉ đồng, góp phần đáp ứng chỗ học cho hơn 1.300 học sinh.

Ông Đặng Thanh Tuấn, Trưởng phòng GD&ĐT quận Gò Vấp, phấn khởi cho hay năm học này quận Gò Vấp còn đưa vào sử dụng thêm hai trường học mới là tiểu học Lê Quý Đôn và THCS Huỳnh Văn Nghệ. Riêng cơ sở cũ của Trường THCS An Nhơn ở phường 17 cũng đã được đầu tư hơn 5 tỉ đồng để cải tạo thành Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ.

Nhiều phường đối diện thiếu phòng học

Tuy số trường xây mới ở TP.HCM liên tục tăng lên nhưng tình trạng quá tải chưa có dấu hiệu giảm mà quận Bình Tân là một ví dụ. Bình Tân là một trong những quận có nhiều trường học mới được đưa vào sử dụng nhất trong năm học này. Theo ông Phan Thành Lập, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Tân, sắp tới quận sẽ có thêm hai trường mầm non công lập, ba trường mầm non tư thục và 16 nhóm lớp, giải quyết thêm hơn 2.000 chỗ học cho con em trong quận. Ở cấp tiểu học, quận xây mới một trường và cải tạo thêm bốn trường học, tạo ra khoảng 3.000 chỗ học mới.

Tuy nhiên, theo ông Lập, trường lớp xây mới nhiều nhưng sĩ số lớp nhìn chung không giảm, vẫn ở mức bình quân 45-47 học sinh/lớp. Ngoài ra, một số phường hiện vẫn chưa đủ trường như phường Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Bình Hưng Hòa, buộc học sinh phải di chuyển đến các phường khác để học. Trước thực tế này, quận Bình Tân đang dồn ngân sách nhằm xây thêm các trường mới. Cụ thể, có hai dự án trường mầm non vừa khởi công và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong quý I-2015; đồng thời 18 dự án trường mầm non và tiểu học khác đang hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư để kịp khởi công trong quý III năm nay và sẽ đưa vào sử dụng trong quý II-2015.

Tương tự, năm học tới quận 12 đưa vào sử dụng hai trường học mới, gồm một tiểu học và một THCS. Tuy nhiên, số học sinh trong quận của hai cấp học này lại tăng thêm hơn 3.000 em. Điều này khiến sĩ số lớp vẫn ở mức cao, khoảng 46-47 em/lớp; chưa kể tỉ lệ học sinh bán trú phải giảm để ưu tiên dành đủ chỗ học cho con em trong quận. Nói về vấn đề này, ông Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12, cho hay một số phường có nguy cơ thiếu phòng học. Đơn cử như phường Tân Thới Nhất có hai trường THCS, tiếp nhận gần 600 học sinh nhưng năm nay lại có hơn 900 em hoàn thành chương trình tiểu học. Để giải quyết chỗ học, trước mắt quận phải mượn 10 phòng học của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định. Ngoài ra, quận đang tiếp tục kiến nghị TP cấp vốn xây thêm tám trường học để giải quyết áp lực quá tải trong thời gian tới.

PHẠM ANH