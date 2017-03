Trường THCS Bình Sơn xuống cấp

Cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền - giáo viên của trường - than thở: “Mùa hè thầy trò ướt đẫm mồ hôi vì nóng, còn mưa xuống thì mái dột nước, các em phải nhốn nháo tìm chỗ ngồi tránh nước. Khi trời mưa lớn, sợ tường sập đổ nên ban giám hiệu phải cho học sinh nghỉ học”.



Phó chủ tịch UBND xã Bình Hải Nguyễn Văn Hai cho biết: Năm 2009 địa phương đã quyết định đầu tư 2 tỉ đồng xây dựng trường mới, nhưng sau đó kinh phí này đã bị cắt vì lý do Trường Bình Sơn nằm trong khu kinh tế và sẽ do Khu kinh tế Dung Quất đầu tư. Tiếp đó, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất dự kiến xây dựng trường mới nhưng khi lập thủ tục, chuẩn bị đầu tư thì trục trặc vì khu đất quy hoạch trường trùng với một dự án khác.



Sau nhiều lần chờ đợi trường mới nhưng không có, hiệu trưởng Trường THCS Bình Sơn đề xuất kinh phí để tu sửa trường cũ nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh học tập nhưng đến nay vẫn chưa được duyệt.





Theo V.Q.CẦU (TT)