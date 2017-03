Trường THPT An Phú (An Giang): Xem xét kỷ luật hiệu trưởng

(PL)- Ngày 3-8, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang, cho biết sở vừa công bố kết luận thanh tra đối với sai phạm tại Trường THPT An Phú (huyện An Phú), đồng thời xem xét kỷ luật hiệu trưởng, kế toán cùng một số cán bộ, giáo viên.

Theo kết luận thanh tra, ông Ngô Phước Dân (Hiệu trưởng) đã để giáo viên Cao Đăng Phương đi học cao học không công tác 17 tháng nhưng vẫn hưởng lương. Ông Dân không quản lý chặt, để các nguồn thu ngoài ngân sách cho bà Nguyễn Thị Thùy Linh (thủ quỹ đã nghỉ việc) và bà Trần Thị Kiều Loan (kế toán) tự thu, tự chi. Ngoài ra, trường không tự kiểm tra tài chính, không công khai thu chi các nguồn quỹ ngoài ngân sách, tự đặt ra khoản thu trái quy định như lệ phí thi nghề phổ thông 30.000 đồng/học sinh/khóa; bắt giáo viên trừ lương để đóng góp cho quỹ khuyến học mỗi tháng 5.000 đồng/người… Thanh tra Sở GD&ĐT An Giang đã yêu cầu ông Dân thu hồi hơn 10 triệu đồng đã bị bà Linh và bà Loan chiếm dụng. V.SƠN