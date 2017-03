Đây là ngôi trường đang bị hư hỏng, xuống cấp nặng nề và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào (Pháp Luật TP.HCM ngày 11-9 đã đưa tin).

Theo bà Tiếp, Trường Tiểu học Mỹ Tịnh An sẽ được xây mới với kinh phí ước khoảng 16,6 tỉ đồng, trong đó vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh là 6,6 tỉ đồng. Ông Trần Hoàng Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Tịnh An, cũng cho biết trường mới sẽ được xây dựng trên một khu đất gần trường cũ. Khuôn viên Trường Tiểu học Mỹ Tịnh An hiện nay sẽ được giao trả để mở rộng Trường THPT Mỹ Tịnh An.

H.ANH