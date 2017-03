Trượt giá, sinh viên hết mặn coi thi

Giám thị kiểm tra giấy tờ của thí sinh trước giờ làm bài thi. Ảnh: Phạm Hải

Giám thị kiểm tra giấy tờ của thí sinh trước giờ làm bài thi. Ảnh: Phạm Hải

Vất vả…giá lại 'bèo"

“Sai một li đi một dặm”

Ai bảo coi thi là khổ?



Trái ngược với một số ý kiến nói vì coi thi mệt mỏi, dễ vi phạm, bị kỉ luật hay chuyện kinh phí ăn ở tốn kém, nhiều sinh viên tâm sự họ cảm thấy thực sự tự hào, “được nhiều hơn mất” khi được đứng trong vai trò người giám thi.



Thu Thủy, SV Trường ĐH Kinh tế Quốc dân: Nếu sợ thì chẳng làm được gì!



Tiêu chuẩn để được lựa chọn làm giám thị coi thi của khoa em là tổng kết trên 7,5 điểm, thêm phần rèn luyện. Mỗi lớp có trên dưới 10 người được chọn tùy khoa đông hay ít sinh viên.



Em ở Hà Nam, cũng chưa rõ liệu nhà trường có lo chỗ ở KTX cho sinh viên và chế độ cho sinh viên.



Chuyện sai lầm trong phòng thi khi bạn lớp trưởng gọi hỏi em có tham gia coi thi, em cũng khá băn khoăn, vì kỉ luật ảnh hưởng kết quả học tập. Nhưng cơ hội này không phải dành cho tất cả mọi người. Em nghĩ đây là dịp tốt để mình thử sức. Qua tập huấn và sự hướng dẫn của các giám thị 1, em nghĩ sẽ không có quá nhiều điều phải lo lắng.



Với những bạn từ bỏ cơ hội được làm giám thị coi thi em nghĩ các bạn đã bỏ qua một cơ hội mang lại cho bản thân sự vinh dự và điều kiện có thể tiếp xúc nhiều hơn với môi trường bên ngoài.



Lớp em cũng có bạn điểm cao nhưng khá rụt rè, sợ bỉ kỉ luật mà không dám đi. Mà nếu sợ thì cuộc đời này có thể làm được gì.



Quỳnh Mai, SV Học viện Tài chính: Cứ nhà xa, sợ lỗ mà không làm?



Em quê ở Băk Kạn. Hiện tại em và mọi người trong lớp cũng đã về quê.

Chi phí, hỗ trợ coi thi theo em là cần thiết nhưng không phải là tất cả. Nếu nghĩ như vậy không ai sẵn sàng làm. Việc coi thi là kỉ niệm thời sinh viên nên mọi người đều tự nguyện. Hơn thế, chỉ tiêu mỗi lớp đều có hạn. Nhiều bạn tiếc lắm vì không được tham gia

Về mặt tinh thần mọi người đều háo hức, mong chờ đến ngày được nhận nhiệm vụ. Tất nhiên ai cũng lo chuyện có thể gặp phải sai sót, bị kỉ luật nhưng điều này không quá nghiêm trọng. Chỉ cần mình làm theo quy chế, tuần tự từng bước. Bọn em cũng được các anh chị từng coi thi truyền đạt kinh nghiệm.



Bản thân bố mẹ khi biết em đi coi thi cũng cảm thấy rất tự hào, động viên em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vì đây là kì thi mang tầm quốc gia, có ảnh hưởng tới bước đường của học sinh sau này.



Văn Chung (ghi)



Theo Thu Thảo ( VNN)



