Từ 1/2, Hà Nội điều chỉnh giờ học ở 12 quận, huyện

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết, đối tượng áp dụng điều chỉnh là cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý giáo dục và cán bộ giáo viên, học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT; các trường Trung cấp Chuyên nghiệp và Cao đẳng trên địa bàn 10 quận nội thành và huyện Thanh Trì, Từ Liêm.



Thời gian thay đổi cụ thể như sau: Đối với cán bộ công chức công tác ở Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT thì thời gian bắt đầu làm việc buổi sáng từ 8h và kết thúc giờ làm việc buổi chiều là 17h.



Đối với cán bộ, giáo viên làm việc trong các trường học thì thời gian làm việc hàng ngày thực hiện theo giờ học tập của học sinh và phân công của lãnh đạo đơn vị.



Học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS: Thời gian bắt đầu lớp học buổi sáng từ 8h và kết thúc lớp học chiều vào 17h. Các trường chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên để tiếp nhận học sinh từ 7h30 sáng và quản lý học sinh đến 17h30 hàng ngày.



Học sinh sinh viên các trường THPT, Trung cấp Chuyên nghiệp và Cao đẳng: Thời gian bắt đầu học buổi sáng từ trước 7h hàng ngày; kết thúc giờ học buổi chiều sau 19h hàng ngày.



Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh, đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thì các Phòng GD-ĐT căn cứ điều kiện thực tế ở từng địa phương, báo cáo UBND quận, huyện và có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát và chịu trách nhiệm về việc lên phương án, tổ chức thực hiện điều chỉnh giờ học tập tại các trường học trên địa bàn theo đúng quy định của thành phố.



Đối với các trường THPT, TCCN và Cao đẳng thì cần thông báo cụ thể nội dung đổi giờ học tới gia đình học sinh. Đồng thời xây dựng kế hoạch làm việc, sắp xếp, điều chỉnh thời khóa biểu cho phù hợp để triển khai hiệu quả, đúng quy định củaThành phố.



Để tránh việc thực hiện một cách cứng nhắc Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị trong những ngày đầu thực hiện nếu có học sinh đi muộn, các nhà trường cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh sinh viên vào học; tránh tình trạng học sinh, sinh viên không được vào lớp vì lý do đi học muộn giờ. Nếu cha mẹ học sinh chưa kịp đến đón con em, các nhà trường cần có biện pháp quản lý học sinh chờ gia đình đến đón.





Theo N.H (DT)