Từ 7-14 ngày, tùy địa phương

Tuy nhiên, một số nơi thời gian nghỉ Tết của học sinh vẫn không đổi hoặc chỉ tăng một ngày...

TP.HCM: 12 ngày

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay HS trên toàn thành phố nghỉ Tết 12 ngày (từ ngày 31-1 đến hết ngày 11-2, tức từ 24 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng). Ông Lê Hồng Sơn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết trường nào cho HS nghỉ nhiều hơn hay ít hơn 12 ngày đều sai so với quy định chung.

Hà Nội: đề xuất tám ngày

Theo đề xuất của Sở GD&ĐT với UBND TP Hà Nội về kỳ nghỉ Tết của HS, HS bậc mầm non và phổ thông sẽ được nghỉ Tết từ ngày 4-2 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 11-2 (mùng 5 tháng Giêng). HS bậc trung học chuyên nghiệp (THCN) sẽ nghỉ từ ngày 1-2 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 14-2 (mùng 8 tháng Giêng). Như vậy, HS mầm non và phổ thông sẽ chỉ được nghỉ tám ngày, nhiều hơn so với dịp nghỉ Tết năm trước một ngày. Giải thích về điều này, ông Nguyễn Thành Kỳ, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết trên thực tế Hà Nội không khai giảng năm học sớm nên thời gian đảm bảo số tuần học không thay đổi được.

Đà Nẵng: Tám ngày

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng vừa quyết định cho giáo viên, HS các bậc học (từ mầm non đến các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp) nghỉ Tết Mậu Tý tám ngày, tăng so với mọi năm hai, ba ngày. Thời gian nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 4-2 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 11-2 (mùng 5 tháng Giêng). Theo Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nguyễn Viết Dũng, thời gian nghỉ Tết năm nay kéo dài hơn phù hợp với nguyện vọng của phụ huynh và có thời gian nghỉ giữa hai học kỳ hợp lý cho HS.

Thừa Thiên-Huế: HS tiểu học nghỉ hai tuần

Theo lịch trình, HS các cấp mầm non, THCS, bổ túc THCS, THPT và bổ túc THPT tại Thừa Thiên-Huế được nghỉ Tết mười ngày, bắt đầu từ ngày 1-2 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 11-2 (mùng 5 tháng Giêng). Riêng HS tiểu học được nghỉ Tết đúng hai tuần, trước Tết một tuần và sau Tết một tuần. Thời gian nghỉ hè của HS các cấp là hai tháng, ngắn hơn so với trước đây.

Khánh Hòa: Tám ngày

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, thời gian nghỉ Tết của HS các cấp là tám ngày, từ ngày 4-2 đến hết ngày 11-2 (từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng).

Bình định: 10 ngày

Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định Trần Văn Quý cho biết HS cả ba cấp học phổ thông sẽ nghỉ Tết khoảng 10 ngày, dự kiến từ ngày 2 đến 12-2 (tức 26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang: Hai tuần

Ông Trần Thanh Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang, cho biết HS các cấp sẽ được nghỉ Tết hai tuần, bắt đầu từ ngày 31-1 (24 tháng Chạp) đến 13-2 (mùng 7 tháng Giêng). Ngoài hai tuần nghỉ Tết áp dụng theo lịch chung, tuần lễ còn lại các trường tự thu xếp để HS được nghỉ tùy vào điều kiện của mỗi trường.

Ông Hồ Việt Hiệp, Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang, cho biết Tết năm nay HS toàn tỉnh sẽ được nghỉ Tết hai tuần, từ ngày 4-2 (28 tháng Chạp) đến 18-2 (12 tháng Giêng).

Ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Kiên Giang, cho biết mặc dù bắt đầu năm học như mọi năm nhưng Tết này HS vẫn được nghỉ Tết hai tuần (bắt đầu từ 28 tháng Chạp). Sở đã lấy tuần nghỉ giữa kỳ nhập vào nghỉ Tết nên biên chế năm học vẫn không bị ảnh hưởng.

Đồng Tháp: Đề xuất hai tuần

Ông Nguyễn Hoàng Nhi, Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp, cho biết đang xem xét để đề xuất cho HS được nghỉ Tết trong hai tuần. Theo ông Nhi, hiện tại lịch nghỉ Tết của HS là 10 ngày, tuy nhiên trong thời gian này lại có ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật nên nghỉ 14 ngày là hợp lý nhất.

Đồng Nai: Tám ngày

Từ ngày 4-2 đến hết ngày 11-2 (từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng), HS ở Đồng Nai sẽ nghỉ Tết. Riêng các trường cao đẳng và TCCN nghỉ Tết 14 ngày, từ ngày 1-2 đến hết ngày 14-2 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng).

Cần Thơ: Chưa có lịch nghỉ chính thức

Lịch nghỉ Tết chính thức của HS Cần Thơ còn chờ UBND TP duyệt nhưng theo một cán bộ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, dự kiến HS bậc tiểu học và mầm non sẽ được nghỉ Tết hai tuần và bậc THCS, THPT là một tuần (như mọi năm). Việc HS THPT và THCS chỉ được nghỉ một tuần là vì chương trình vẫn chưa được Bộ GD&ĐT giảm tải.

Bạc Liêu: Nghỉ như mọi năm, một tuần

Ông Bùi Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bạc Liêu, cho biết vì còn một số khó khăn nên năm nay tỉnh vẫn áp dụng lịch học và nghỉ Tết như mọi năm.