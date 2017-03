Tự cứu mình thoát khỏi sự cô độc

Chuyện buồn ngày cuối năm học

Sáng chào cờ cuối cùng của học kì 2, bạn bè lớp 10C bàng hoàng khi phát hiện C, cô bạn cùng lớp ngất đi trong WC gần phòng học, tay vấy đầy máu, bên cạnh là lưỡi lam… Thật may, C đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Khi bố mẹ và bạn bè đến bệnh viện thăm nom, C không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc.

Câu chuyện của một cô bạn nhút nhát

K, một bạn trong lớp của C thành thật: “Đúng là trên lớp C ít bạn vì C dễ thương nên được nhiều tụi con trai quý mến, trong khi tụi con gái trong lớp cho rằng mới vào lớp 10 mà “cố tình lả lơi” là không thể chấp nhận được!” L, bạn thân của C kể rằng: “Bạn ấy rất ít nói, lại thường xuyên bị các bạn trong lớp tẩy chay!”

Các bạn của C cũng xót xa: “Không hẳn như C nghĩ. Tập thể lớp luôn muốn C hòa đồng nhưng bạn dường như cố tình xa lánh mọi người, rủ làm gì cũng từ chối”. Dần dần, C bị nhiều bạn gái trong lớp bắt nạt. Trong thời gian dài chịu đựng, tình cờ một lần vào forum của một teen 9X trên mạng và biết được nhóm bạn đang thành lập nhóm Emo, hình thức kết nạp là rạch tay hình chữ thập”.

Thế nhưng, nhóm bạn mới này chỉ làm cho C thêm xa cách và cô độc trước bạn bè. T, một bạn ngồi cạnh bàn C cho biết: “C hay dùng lưỡi lam khắc lên bàn, thái độ lạ lắm, nhiều khi muốn tiếp xúc nhưng ngại quá”.

Mẹ của C bật khóc: “Cô biết con bé nó nhút nhát, nhưng dạo gần đây nó tỏ vẻ bất cần, móng tay thì sơn đen, mặc quần áo đen thui mà nói bỏ nhất quyết không nghe. Cô cứ tưởng thời trang mới thôi, ai ngờ…”

Làm gì khi bạn cảm thấy cô độc trong môi trường mới?

1. Tâm sự với gia đình mình, họ luôn là chỗ dựa lớn nhất.

2. Tìm đến những người bạn đã hiểu mình để tâm sự.

3. Kết thân với một, hai người bạn mới trong môi trường mới. Từ đó bước vào tập thể mới.

4. Suy nghĩ tích cực, sống lạc quan, sự thu mình chẳng giúp được gì đâu.

5. Giải trí vui vẻ và chia sẻ chúng với những người bạn mới, tạo cơ hội cho bạn bè mới tham gia cùng mình.

6. Chủ động tham gia các hoạt động của nhóm, giữ vai trò phù hợp.

Với những người bạn mới, teen mình cần:

1. Tránh kiểu suy nghĩ áp đặt, một chiều.

2. Tạo cơ hội để bạn “hội nhập” tập thể lớp.

3. Tôn trọng sự khác biệt.

Hiện nay, C đang dần ổn định tâm lý, nhiều bạn trước hay chơi xấu C cũng rủ nhau tới động viên bạn. Bố mẹ C tạm thời cắt internet để bạn được bình tâm. Theo các bác sĩ bệnh viện, bạn có thể bình phục nhanh chóng.