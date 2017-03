Tư thục “rộng cửa” nhưng phải... tự bơi

Cơ sở giáo dục mầm non: Không an toàn sẽ bị thu hồi giấy phép Nghiêm cấm dọa nạt, quát mắng trẻ mầm non. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục trong cả nước “tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”. Theo đó, cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng được yêu cầu chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ mới được cấp phép hoạt động. Nơi nào chưa đảm bảo các điều kiện an toàn sẽ không được cấp phép hoặc thu hồi giấy phép. Các Sở GD-ĐT phải phối hợp với chính quyền địa phương lập kế hoạch kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục mầm non tư thục để đảm bảo đội ngũ giáo viên và bảo mẫu được đào tạo hoặc qua lớp tập huấn, có chứng chỉ về giáo dục mầm non; cơ sở vật chất, các trang thiết bị phải an toàn trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Nghiêm cấm các cá nhân có hành vi dọa nạt, quát mắng trẻ, thiếu trách nhiệm trong chăm sóc, giáo dục trẻ. THỦY HIỆU NHƯ