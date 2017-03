Tư vấn trực tuyến: Học nghề gì doanh nghiệp cần?

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: Huyền Vi



Đây là số thứ ba chuyên về lĩnh vực tư vấn nghề, nằm trong chuỗi hoạt động hướng nghiệp, chọn nghề và tư vấn ôn thi ĐH-CĐ 2012 do trang thông tin trực tuyến: Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp tổ chức tư vấn trực tuyến.



Đây là cơ hội để các bậc phụ huynh, học sinh được các thầy giáo, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy nghề tư vấn học, lựa chọn ngành nghề phù hợp, dễ kiếm việc, có thu nhập cao và doanh nghiệp đang cần tuyển dụng.



Các chuyên gia, nhà giáo tư vấn trong chương trình gồm:



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư - Giảng viên Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).



Ông Nguyễn Thành Hiệp, Trưởng phòng dạy nghề Sở LĐ-TB&XH TP.HCM



Ông Hồ Đức Sinh , Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty CPS Việt Nam



Ngay từ bây giờ, các bạn học sinh, các bậc phụ huynh có nhu cầu được tư vấn về lĩnh vực học nghề, lựa chọn nghề dễ kiếm việc, thu nhập cao, doanh nghiệp cần vui lòng đặt câu hỏi

- Trần Thu Huệ

phamlanb...@gmail.com

Thưa các thầy cô, hiện nay em học lớp 9 em đang không biết mình nên chọn ngành nghề gì cả. Mẹ thì bảo em đi ngành Y nhưng em hay sợ nên cũng không đủ tự tin. Còn ba em thì lại bảo em đi Công an vì ba thấy dáng người em mặc quần áo công an đẹp nhưng ngành này yêu cầu khó lắm. Em thì lại thích nghề Tài chính ngân hàng và nghề Diễn viên điện ảnh. Quý thầy cô có thể tư vấn giúp em được không ạ? Và nếu em theo ngành nghề đó thì phải yêu cầu những gì? Học khối nào? Em chân thành cảm ơn!

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

- Minh Quan

minhquang…@yahoo.com.vn

Em muốn hỏi, nếu em học xong Cao đẳng nghề hoặc Trung cấp nghề thì em có được học liên thông lên đại học không ạ?

Ông Nguyễn Thành Hiệp,



Ông Nguyễn Thành Hiệp, Trưởng phòng dạy nghề Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đang trả lời câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: Huyền Vi



- Nguyễn Thị Nhiên



Em chào các thầy cô! Em rất đam mê ngành Maketing. Nhưng hiện tại em lại học Quản trị kinh doanh tại 1 trường đại học. Em khát khao trở thành một nhà quản trị maketing nhưng có lẽ ngành em đang theo học không phục vụ cho em tốt nhất để thực hiện đam mê ấy của mình! Em rất muốn nhận được sự tư vấn và sẻ chia của các thầy cô, cảm ơn Ban hướng nghiệp ạ!



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Em hãy học tốt ngành mà em đang theo đuổi. Em vẫn có thể tự học qua mạng, hoặc tài liệu về markting. Quản trị Kinh doanh hoặc Quản trị Marketing cũng có nhiều môn học trùng nhau, vì vậy em có thể học thêm chứng chỉ của chuyên ngành Marketing. Hiện tại ở một số trường ĐH cho sinh viên tốt nghiệp một lúc nhiều ngành (hai bằng cử nhân) vì học tập theo chế độ tín chỉ.



Kim Oanh - Email: kimoanh123…@yahoo.com.vn.

:

Một số ngành nghề đang HOT bây giờ thì trong vài năm tới sẽ bão hòa và cần những nhân lực chất lượng cao như vậy cơ hội việc làm của những người đang học những ngành HOT bây giờ sẽ giảm hoặc lương sau này sẽ thấp đi hẳn. Vậy, nghề nào sẽ hot trong 5, 6 năm nữa?



Ông Nguyễn Thành Hiệp



Tùy theo nhu cầu của sản xuất kinh doanh mà cơ hội việc làm và tiền lương sẽ thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên những nghề hiện đang HOT chắc chắn sẽ còn nhu cầu trong thời gian dài. Nếu bạn có khả năng thì cứ yên tâm tham gia.



Học Sinh - Email: choigame19...@yhaoo.com.vn



Em chào các thầy, Cô ! Em thích ngành CNTT.(Chủ yếu là lập trình, đồ họa) học lực của em chỉ là TB, khả năng tiếng Anh của em cũng kém. Nên em có thể đăng kí học ở 1 trường CĐ nghề. Em xin hỏi là với học lực TB em có thể theo được chương trình học của các trường CĐ nghề hiện tại hay không? Và khi học xong thì cơ hội việc làm của em như thế nào? Theo em tìm hiểu thì ngành CNTT là rất khô khan và khó học, đòi hỏi nhiều kỹ năng, vậy kỹ năng nào là quan trọng nhất cho người làm ngành này ạ? Em xin cảm ơn!



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Em hãy tự tin lên nhé, vì sự học là cả đời. Việc học ở PTTH rất khác với học ở bậc ĐH, CĐ. Nhiều người học ở lớp dưới rất vất vả, nhưng lên cấp cao hơn lại học rất giỏi. Những đam mê khát vọng, cộng với điều kiện tự học, không gò bó bắt buộc như lớp dưới sẽ là động lực giúp các em học tốt hơn. Em hãy hướng nghiệp bằng niềm đam mê sẵn có. Ngành CNTT với đồ họa hay lập trình sẽ cho phép em sáng tạo, mở mang hiểu biết nhiều cũng như nghệ thuật vậy. Ngoài những kiến thức về Toán, Anh văn nghề CNTT đòi hỏi tính cẩn thận, sự say mê và cả tính sáng tạo.



Minh Hoàng - Email: minhhoang…@gmail.com



Em nghe nói theo học tại các trường nghề, người học được thực hành rất nhiều so với học lý thuyết có phải không? Có thể cho em ví dụ với nghề Điện công nghiệp không? Tỉ lệ giữa lý thuyết và thực hành như thế nào?





Ông Nguyễn Thành Hiệp



Đúng vậy. Học nghề bên cạnh kiến thức cơ bản, người học được chú trọng rèn luyện tay nghề cho thành thục nên số giờ thực hành chiếm trung bình là từ 60% trở lên. Nghề điện công nghiệp cũng vậy thâm chí lên đến trên 70%. Em cứ yên tâm học theo phương thức này vì em sẽ có một tay nghề tốt và cơ hội làm việc sẽ cao.



Nguyễn Lê Mỹ Anh - Email: myanh2101995...@vnn.vn



Con xin chào thầy cô tư vấn , con sinh năm 1995 và học lớp 10 nhưng không lên lớp , gia đình con muốn con học nghề uốn tóc nhưng trong phạm vi Gò Vấp vì nhà con khá xa ( xin thầy cô cho con xin địa chỉ ), hoặc thầy cô cho con xin thông tin về trường hướng nghiệp trên đường Lê Đức Thọ, Quận Gò Vấp, trong đó đào tạo nghề gì ạ? Và nếu con chọn nghề dinh dưỡng thì sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm việc làm như thế nào? Con xin cảm ơn.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Em hãy liên hệ web site trường Trung cấp Nghề Quang Trung: http:\\www.quang trung tech.edu.vn hoặc em hãy đến số 12, đường Quang Trung, quận Gò Vấp để được giúp đỡ.





PGS.TS. Nguyễn Đình Phư - Giảng viên Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) là một trong số những người được nhận câu hỏi nhiều nhất từ bạn đọc. Ảnh: Huyền Vi





Vũ Văn Trường - Email: vantruong…@yahoo.com.vn .



Xin hỏi chúng em học nghề ở các trường đào tạo nghề, liệu khi tốt nghiệp ra có dễ xin việc không? Nhu cầu của lĩnh vực nghề có cao không? Em cảm ơn.

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Lan Anh

lananh...92@gmail.com

Em là Lan Anh, đến từ TP. Vũng Tàu, em muốn hỏi Ban Tư vấn về nghề sửa chữa phần mềm Smartphone, em nghe nói nghề này hiện đang thiếu nhiều và thu nhập cao. Em là nữ, có theo học được nghề này không?

Ông Hồ Đức Sinh



Ông Hồ Đức Sinh, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty CPS Việt Nam. Ảnh: Huyền Vi



Trung Tín

tinthan87…@yahoo.com.

Cho em hỏi, hiện nay nghề nào đang cần lao động có trình độ cao nhiều nhất? Nghề nào khi ra trường bảo đảm sẽ có việc làm? Nếu chọn nghề có chế độ lương cao và ổn định thì ngành đó cần những tiêu chuẩn như thế nào? Có khó quá không? Em xin cảm ơn!

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Phan Thị Ánh Ngọc

heosua_bibi2000

Thưa các chuyên gia! Em định học trường Đại Học ở Tiền Giang. Nhưng em nghe nói học trường này ra sẽ khó xin việc làm. Các công ty chỉ chú trọng bằng cấp ở các trường thành phố thôi. Vậy em có nên theo học trường này không ạ? Cho em hỏi thêm là ngành kế toán hiện giờ đang bão hoà phải không và ngành kế toán với ngành tài chính kế toán có gì khác không ạ? Em xin cảm ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Trong thời gian diễn ra trực tuyến rất nhiều câu hỏi được bạn đọc gửi về cho Ban tư vấn. Ảnh: Huyền Vi



Giang Văn Khan

khangquang…@yahoo.com.vn

Chào thầy Hiệp, theo em được biết thì đội ngũ lao động ở nông thôn hiện nay đang cần sự hỗ trợ từ các Sở Lao động, nhằm giúp họ nâng cao tay nghề, đồng thời cải thiện cuộc sống. không biết sự mong đợi này có được đáp ứng không ạ?

Ông Nguyễn Thành Hiệp





Hà Duy Thanh - Email: duythanh@gmail.com.



Chào Ban tư vấn tuyển sinh, em hiện đang học nghề sửa chữa điện thoại di động tại TP.Đà Nẵng, nhưng lại không có điều kiện mở cửa hàng riêng. Sau nay em có thể xin việc làm ở những công ty nào ạ? Có thể làm việc trong các nhà máy thuộc khu công nghệ cao TP.HCM không ạ? Em cảm ơn.



Ông Hồ Đức Sinh



Chào Duy Thanh!

Nếu bạn đã học nghề sửa chữa điện thoại di động và đã có chứng chỉ nghề của Tổng cục Dạy nghề Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể làm việc tại các công ty chuyên về sản xuất vi mạch, lắp ráp điện thoại di động, sửa chữa điện thoại di động tại Khu công nghệ cao Tp.HCM nói riêng và nhiều đơn vị có sử dụng nghề này nói chung.

Chúc bạn thành công với nghề của mình đã chọn.



Việt Thịnh - Email: vietthinh…@yahoo.com.



Thưa Ban tư vấn nghề của CPS Việt Nam, anh trai tôi từng đi học nghề cơ khí tại Đà Nẳng nhưng sau khi ra trường phải lận đận gần hai năm mới xin được việc. Tôi dự kiến sẽ vào TP.HCM, ban tư vấn hãy tư vấn những ngành nào hiện nay doanh nghiệp đang cần nhiều lao động, có thu nhập khá để trong năm học này tôi nộp đơn đi học. Tôi xin cảm ơn!

Ông Nguyễn Thành Hiệp







Toàn cảnh buổi tư vấn. Ảnh: Huyền Vi



Đức Phúc - Email: ducphu….@yahoo.com.



Em nghe người bà con ở thành phố tư vấn là tại thành phố có rất nhiều trường nghề, sở thích của em là học nghề điện tử. Xin Ban tư vấn hướng dẫn giúp em những trường nghề nào đào tạo có uy tín, doanh nghiệp quan tâm tuyển dụng, để khỏi thất nghiệp dài dài khi ra trường. Em chân thành cảm ơn!



Ông Nguyễn Thành Hiệp



Tại TP.HCM có rất nhiều trường dạy nghề điện tử. Em có thể đến trường trung cấp nghề Hùng Vương( 161-165 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5) hoặc trường cao đẳng nghề thành phố (38 Trần Khánh Dư, Quận 1) để đăng ký học.



Hoàng Bình - Email: hoangbinh....@yahoo.com.vn.



Thưa ban tư vấn, theo em biết, hiện tại các doanh nghiệp chỉ tuyển đại học, cao đẳng, vậy nếu đi học nghề thì có dễ tìm việc không? Nếu học nghề thì nên học nghề nào? Em là nam, học khá môn vật lý và toán.



Ông Hồ Đức Sinh



Chào Hoàng Bình!

Tùy theo tính chất công việc và vị trí cần tuyển, doanh nghiệp sẽ chọn lao động có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp hay sơ cấp... Ứng với mỗi vị trí, đòi hỏi kỹ năng lao động khác nhau. Nhiều vị trí đòi hỏi người lao động phải có trình độ tay nghề thuần thục thì tốt nghiệp đại học, cao đẳng chắc chắn sẽ khó tìm được việc ở những doanh nghiệp này.

Trong thực tế hiện nay, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động ở khu vực sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề nhiều hơn, vì vào làm việc có thể đáp ứng ngay (hoặc gần với) yêu cầu của doanh nghiệp. Vì vậy, em nên yên tâm nếu quyết định đi học nghề.



Em có thể xem thêm bài viết này để hiểu thêm về lựa chọn nghề nghiệp:



Bạn học khá Toán, Lý, bạn nên học các nghề liên quan đến kỹ thuật như: Sửa chữa điện tử, sửa chữa điện lạnh, sửa chữa điện thoại di động...Chúc bạn sớm lựa chọn được nghề phù hợp với sở thích và nguyện vọng của mình.



Nguyễn Thị Kim Nhung - Email: nguoi_mau_xi...@yahoo.com



Kính thưa quý thầy cô Ban tư vấn, năm nay em học lớp 11, trường THPT Xuân Lộc, em muốn hỏi là em phải cần những điều kiện nào để theo học ngành Thiết kế thời trang và em phải làm gì khi theo học ngành đó? Em xin cảm ơn câu trả lời của thầy cô ạ!



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Ngành thiết kế thời trang hoặc nghề Design đòi hỏi Em phải có đầu óc thầm mỹ cao, có tính nghệ sĩ,... và kinh tế phải khá. Nghề này ở nước ngoài phát triển mạnh. Em hãy đi du học Pháp, Italia, Anh quốc,... để có thể trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Trước mắt, ngoài kiến thức môn học bắt buộc, Em có thể học thêm kỹ năng vẽ, Photoshop.



BảoTrung - Email: baotrung…@gmail.com



Tôi đọc từng báo thấy do kinh tế khủng hoảng nên nhu cầu tuyển dụng lao động tại doanh nghiệp suy giảm. Xin thầy Hiệp cho biết, hiện nay những ngành gì vẫn duy trì nhu cầu tuyển dụng lao động. Xu hướng phát triển nghề tại TP.HCM tập trung vào những lĩnh vực nào là nhiều nhất để em tự tin nộp đơn học nghề mà không lo thất nghiệp. Cảm ơn thầy.



Ông Nguyễn Thành Hiệp



Một số ngành vẫn còn nhu cầu tuyển lao động như: may mặc, cơ khí, thương mại, khách sạn nhà hàng. Bạn có thể đăng ký học các nghề này để có cơ hội đi làm dễ hơn.





Hải Bình - Email: haibinh….@yahoo.com.



Em cũng hay đọc báo nên biết TP.HCM là cái nôi đào tạo nghề của cả nước, nhưng em rất băn khoăn không biết các doanh nghiệp ngoài chuyên môn nghề nghiệp, họ cần thêm những tố chất gì để khi đi học tập trung trau dồi thêm để khi ra trường khỏi bở ngỡ. Mong thầy Hiệp giải đáp giúp. Em hiện đang ở Quảng Trị.



Ông Nguyễn Thành Hiệ p



Ngoài chuyên môn nghề nghiệp như em nói các doanh nghiệp rất cần những yếu tố khác của người lao động như: kỷ luật lao động( thời gian, yêu cầu quy trình kỹ thuật), sự năng động, tinh thần hợp tác, một số nơi tùy theo công việc còn có yêu cầu về tin học và ngoại ngữ. Em nên cố gắng rèn luyện để có thể đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp.



Học sinh - Email: kysirong_dragonknight@yahoo.com



Em là nam, định học ngành Tài chính ngân hàng nhưng em chỉ cao 1m60. Vậy em có vào ngân hàng làm việc được không ạ ? Em thấy đa số đều tuyển nam 1m65 . Vậy cho em biết có thể vào làm ngân hàng ở vị trí nào với chiều cao như vậy ạ ? Em xin cảm ơn !



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Em thân mến! Sự vĩ đại không phụ thuộc vào chiều cao thấp của thân thể một con người. Em có thấy các cô gái đi guốc, giày cao 12-14cm không? Nếu Em chỉ thiếu 5cm thì hãy mua một đôi giày cho chiều cao của em vừa đủ tuyển dụng. Theo chúng tôi, em hãy học thật giỏi nghề mà em thích, rồi có ngày em sẽ làm giám đốc Ngân hàng chứ nhân viên thì nhằm gì?



Mạnh Xuân - Email: manhxuan…@gmail.com.



Học nghề điện lạnh có phải để sau này đi sửa máy lạnh không? Em thấy hiện mọi người đang kêu gọi tiết kiệm điện, lỡ không sử dụng máy lạnh nữa thì em có thể làm gì?



Ông Hồ Đức Sinh



Chào Mạnh Xuân!



Sửa chữa máy lạnh là một phần công việc trong nghề sửa chữa điện lạnh. Nghề sửa chữa điện lạnh còn có thể sửa chữa hệ thống làm lạnh trong các nhà xưởng, xí nghiệp, bệnh viện, xe tải đông lạnh... Việc tiết kiệm điện hoàn toàn không có nghĩa là không dùng máy lạnh hay thiết bị làm lạnh, nhiều nhà máy đông lạnh để bảo quản hàng hóa vẫn phải chạy liên tục 24/24 hàng ngày. Hai khái niệm này không hề liên quan đến nhau, nếu thiết bị hư hỏng vẫn phải được sửa chữa. Bạn hoàn toàn có thể "sống khỏe" với nghề sửa chữa điện lạnh nếu bạn giỏi nghề này.Chúc bạn thành công với nghề mình lựa chọn.



Ông Hồ Đức Sinh



Thiên Hà

thienha….@yahoo.com…

Một chị hiện đang làm công nhân ở một KCX tại TP.HCM nói: Đi làm công nhân không có tay nghề làm quần quật chỉ đủ ăn là, vì vậy em rất lo muốn vào Sài Gòn đi học nghề trước khi làm nhưng không biết nên học nghề gì vừa dễ kiếm việc, vừa có thu nhập ổn định để khỏi nhọc công đi học và định hướng sai làm lại vất vã. Mong các thầy tư vấn giúp em. Em chân thành cảm ơn ạ!



Ông Nguyễn Thành Hiệp

Bạn nói rất đúng. Muốn làm công nhân giỏi thì phải có tay nghề tốt. Do đó bạn phải học nghề cho thành thục thì cơ hội tìm việc sẽ tốt, việc làm sẽ ổn định và thu nhập có thể đủ sống. Một số nghề có thể kiếm việc làm dễ như may mặc, khách sạn nhà hàng, bán hàng... Bạn nên lựa chọn nghề phù hợp để học.



Nguyễn Phương Thảo - Email: quoc.com.az …@gmail.com.vn



Chào Hội đồng tư vấn, em đang học lớp 10, em thích học ngành hướng dẫn viên du lịch. Em định thi vào ngành này nhưng vốn tiếng Anh chưa được tốt lắm, em lại ít nói trước đám đông. Em nghe nói ngành này điểm rất cao và khó thi. Vậy em phải thi khối nào và học trường nào để phù hợp với khả năng của em? Em phải chuẩn bị gì cho ngành mà em chọn? Em xin cảm ơn.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trầm tư trước một câu hỏi khó của bạn đọc gửi đến. Ảnh: Huyên Vi





Bích Hà

bichha…@gmail

Em là con gái hiện đang sinh sống với gia đình tại Quảng Nam. Chị gái em đang làm công nhân nhưng do thu nhập thấp nên chị em quyết tâm đi học thêm cao đẳng kế toán để cải thiện công việc và thu nhập nhưng rốt cuộc sau ba năm học cực nhọc chị em không kiếm được việc làm, đành quay lại làm công nhân. Em không muốn theo vết chân chị em cực khổ đi làm dành dụm tiền đi học nhưng không như ý muốn. Thầy Hiệp tư vấn cho em về định hướng nghề nghiệp hiện thu hút nhiều lao động, cần tay nghề, dễ xoay xở kiếm việc làm. Theo thầy em nên học ở địa chỉ nào đáng tin cậy, doanh nghiệp quan tâm?em cảm ơn nhiều ạ!



Ông Nguyễn Thành Hiệp

Nghề kế toán nhu cầu có hạn nhưng nhiều người lại thích học nên cơ hội việc làm khó. Trong khi công nhân trực tiếp sản xuất có nhu cầu rất lớn. Thầy không rõ tại Quảng Nam nhu cầu thế nào nhưng tại TP.HCM vẫn còn nhu cầu lớn ở các ngành sau đây: may mặc, bán hàng, khách sạn nhà hàng, công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm. Em có thể vào trang web của Sở Lao Động TP.HCM để tìm trường có nghề phù hợp với nguyện vọng của em.



Nguyệt Phan

nguyet.phan…@hotmail.com.

Tôi có một cháu trai rất thông minh và học rất giỏi, năm nào cháu cũng nhận được giấy khen học sinh giỏi. Cháu giỏi các môn Toán, Lý, Hóa. Điểm thi luôn đạt 8-10 điểm. Năm nay cháu lên lớp 12, gia đình khó khăn, cháu có ước nguyện học ngành Kiến trúc, xin hỏi ngành kiến trúc có tương lai không? Với sức học của cháu tôi thì có chương trình học bổng nào không? Chân thành cảm ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Nếu cháu muốn học ngành Kiến trúc thì khi thi ĐH cháu phải thi môn năng khiếu: Vẽ Mỹ thuật. Ngành nào cũng có tương lai, nếu mình học tốt và đam mê. Nếu cháu chỉ giỏi các môn khôi A ( mà không có năng kiều vẽ) thì nên cho cháu học ngành xây dựng của các Trường: Kiên trúc, Bách khoa, Xây dựng, Thủy lợi, ĐH Mở Bán công. Khi vào ĐH, nếu sinh viên học tốt, thi cuối năm đạt sinh viên giỏi: tất cả 8,0 trở lên thì tùy trường mà có học bổng (Có trường trao, có trường không).







Ông Nguyễn Thành Hiệp đang tư vấn cho bạn đọc về các câu hỏi liên quan đến lao động, việc làm. Ảnh: Huyền Vi



Đức Hải

duchai…@yahoo.com.vn

Các anh chị gần chỗ em ở trọ đi làm rất nhiều, nhưng em nhận thấy những người học nghề cơ khí, điện lạnh, may công nghiệp rất dễ kiếm việc, nhưng thu nhập cũng vừa đủ tiêu xài trong gia đình. Em là con trai mới từ tỉnh vào nên chưa nắm bắt được xu hướng nghề nghiệp xã hội (cụ thể tại TP.HCM) đang cần và có chỗ làm việc ổn định, thu nhập khá để không phải chuyển đổi nghề nghiệp liên miên. Các thầy giới thiệu giúp em ngoài các ngành nghề nói trên còn những ngành nghề nào khác dễ kiếm việc nữa không ạ? Thời gian học nghề kéo dài trong bao lâu? Tốn khoảng bao nhiêu chi phí trong suốt quá trình học.



Ông Nguyễn Thành Hiệp

Em nhận xét rất đúng. Những nghề vừa kể có nhu cầu lao động nhiều. Tiền lương phụ thuộc vào khả năng tay nghề của em. Thí dụ như nghề hàn tiền lương trung bình từ 4-5 triệu đồng/tháng, nếu tay nghề giỏi tiền lương còn cao hơn nữa, có người đến 10 triệu. Ngoài những nghề nói trên em có thể học nghề trong lãnh vực khách sạn nhà hàng, chế biến thực phẩm, bán hàng... cũng có nhiều cơ hội tìm việc làm và thu nhập ổn định. Thời gian học tùy theo từng nghề và trình độ. Trung bình một năm có thể có được tay nghề đáp ứng yêu cầu. Chi phí cũng tùy thuộc theo nghề và theo trường. Em liên lạc trực tiếp với các trường có nghề em muốn học để hỏi giá học phí( xem trên trang web của Sở Lao Động thành phố HCM để biết địa chỉ các trường nghề).



Thanh Hòa

hoa-nhatrang@yahoo.com

Xin chào quý thầy cô Ban tư vấn, em trai em mới đi nghĩa vụ quân sự về, trước đó em có học hết lớp 12 . Bây giờ em có nguyện vọng muốn phục vụ trong quân ngũ và muốn thăng tiến hơn thì em nên bắt đầu ở đâu? Xin hướng dẫn cho em ạ. Xin cảm ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Nếu em trai của bạn ở lại quân ngũ theo diện sĩ quan chuyên nghiệp thì tốt nhất. Nay em đã ra quân thì có thể thi ĐH các trường thuộc quân đội: Sĩ quan thông tin, Sỹ quan pháo binh,... Nếu học ngành dân sự, khi ra trường vẫn có thể công tác trong ngành quốc phòng, các nhà máy, xí nghiệp, thậm chí hãng truyền thông Viettel, ngân hàng Armybank,...



Như Quỳnh

cacua2012@yahoo.com.

Em nghe mọi người nói, một doanh nghiệp nếu nhân sự không ổn định thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của doanh nghiệp đó. Vậy nhân sự có tầm quan trọng như thế nào trong một doanh nghiệp ạ?



Ông Hồ Đức Sinh

Con người là yếu tố quyết định đến sự thành hay bại của một doanh nghiệp, một tổ chức bất kỳ. Chính con người đề ra chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, cũng chính con người triển khai chiến lược và kiểm soát quá trình thực hiện chiến lược.Trong quá trình phát triển, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải tuyển chọn, sàng lọc và chỉ giữ lại những nhân viên nào có kỹ năng lao động và năng suất lao động tốt nhất. Việc luân chuyển, thay mới nhân sự (trong phạm vi vừa phải) khi những lao động có trình độ lao động kém làm chậm tiến trình phát triển của doanh nghiệp là điều tất yếu và hết sức cần thiết.Cách duy nhất để tồn tại và phát triển trong một doanh nghiệp là bạn phải có kỹ năng lao động tốt, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp (từ đó mang lại lợi ích cho chính mình), đồng thời phải có khả năng hòa nhập với môi trường làm việc, môi trường văn hóa của doanh nghiệp.Chúc bạn thành công với công việc của mình.



Cát Đằng

catdangphu80@gmail.com

Kính chào Ban tư vấn tuyển sinh, con tôi rất yêu thích nhạc họa, có năng khiếu trong lĩnh vực này và đã từng kiếm ra tiền nhưng lại không có ngoại hình bóng bẩy như các nghệ sĩ. Nay tôi muốn cho cháu đi học các môn năng khiếu biểu diễn nhạc cụ nâng cao thì nên theo học những khóa học ngắn hạn hay phải thi vào đại học chuyên ngành. Con tôi chỉ muốn học để tham gia vào ban nhạc và biểu diễn không chuyên mà thôi. Xin cảm ơn.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Xuân An

ananagle...@yahoo.com.

Thưa thầy cô, em học kém và nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mới có thể qua nổi kỳ tốt nghiệp THPT vừa rồi. Em đã nộp hồ sơ thi đại học nhưng em nghĩ sức em không đủ thi đại học. Em khá thích nấu ăn? Em thấy nghề đầu bếp trong các nhà hàng thu nhập rất cao. Để học nghề đó cần bao nhiêu thời gian và những nơi nào đào tạo nghề này ạ? Em có nên bỏ thi đại học để theo đuổi nghề này?



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Hoài Nam

nam hoai…@gmail

Em vừa học xong cao đẳng nghề Hàn, nhưng đã gửi hồ sơ đến một số công ty nhưng em băn khoăn không biết với trình độ như em doanh nghiệp sẽ trả mức lương bao nhiêu/tháng để khi thỏa thuận với doanh nghiệp không bị hố? Em xin cảm ơn ạ!

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Lương trung bình ban đầu của một thợ hàn có thể từ 4-5 triệu/tháng. Mức này còn tùy thuộc việc công ty kiểm tra tay nghề của em khi xin việc. Tuy nhiên em yên tâm với trình độ và nghề mà em đã học. Nếu công ty có yêu cầu cao về kỹ thuật và công nghệ hàn mà em đáp ứng được thì mức lương vừa kể là hoàn toàn trong tầm tay của em. Chúc em có được kết quả tốt.



Rita

rita0102…@yahoo.com.vn

Em chọn ngành Quản trị du lịch nhà hàng khách sạn, nhưng hiện tại em chỉ cao 1m57, vậy liệu em có thích hợp với ngành không? Trường nào đào tạo ngành du lịch tốt nhất?



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Ngành Quản trị Du lịch có rất nhiều lĩnh vực: Quản trị khách sạn, nhân sự, Tour,... vậy nên em hãy tự tin mà thi vào ngành em thích.



Hoàng Lan Anh

lananhnguyenhoang...@yahoo.com.vn

Chào thầy Hiệp, em là người khuyết tật, cụ thể là em bị tai nạn xe mất 1 bàn tay, nhưng em không muốn sống phụ thuộc vào gia đình, em muốn đi học nghề, vậy có nghề nào phù hợp với người khuyết tật không thầy? Em cảm ơn thầy

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Bé Năm

benam89...@gmail.com

Chào quý thầy cô Ban tư vấn tuyển sinh, em có nguyện vọng theo học nghề Xây dựng kỹ thuật công trình và đang băn khoăn không biết nên chọn Cao Đẳng Nghề hay Trung cấp chuyên nghiệp để học. Hai hệ này thì hệ nào sẽ ra trường sớm hơn và bằng cấp bên nào sẽ có giá trị hơn ạ? Xin cảm ơn. Nghề này có phải là nghề đang thiếu lao động ?



Ông Nguyễn Thành Hiệp

Đây là một nghề có nhu cầu lao động nhiều. Theo tôi em nên học cao đẳng nghề vì trình độ tốt hơn tuy nhiên thời gian đến 3 năm. Về nguyên tắc thì cao đẳng cao hơn trung cấp nhưng vấn đề còn tùy thuộc khả năng tay nghề của em.



Lê Xuân Toàn

ikel35...@yahoo.com.vn

Cho em hỏi ngành Công nghệ thông tin và ngành Kinh tế các năm tới đây thì hai ngành này ngành nào có cơ hội việc làm hơn?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Phong Hải

phonghai..@yahoo.com

Chào quý thầy cô, em trai của em năm nay 18 tuổi nhưng đã nghỉ học văn hóa từ năm lớp 9, chưa có bằng tốt nghiệp và đã có kinh nghiệm làm thợ máy 2 năm. Nay em tôi muốn đi xuất khẩu lao động sang các nước khác thì có thể có đủ điều kiện không ạ? Và hiện nay nhu cầu của các nước mà Việt Nam xuất khẩu lao động sang đang cần những ngành nghề nào. Xin cảm ơn.



Ông Nguyễn Thành Hiệp

Nguyễn Hoài Thảo

hoantuda... @yahoo.com.vn.

Em chào Ban tư vấn. Hiện nay ngành nghề nào tốt với thời buổi hiện nay . Và hiện nay em đang dự định học Điện Tử Công Nghiệp em không biết ngành đó có phù hợp cho thời buổi hiện nay không ạ?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Văn Phúc

vanlamphuc…@yahoo.com.vn.

Ông Nguyễn Thành Hiệp







Hai hệ này không khác nhau nhiều và đều có khả năng tìm việc và làm việc như nhau. Em không cần học 2 hệ cùng lúc.

Thành Trung

chanhthanh@gmail...

Chào Ban tư vấn tuyển sinh, hiện nay tại TP.HCM có trung tâm nào đào tạo nghề Sửa chữa ô tô, cơ khí, tự động hóa không ạ? Em muốn học nghề này thì có cần có kiến thức văn hóa cao hay không? Học bao lâu thì có thể hành nghề và có dễ tìm được việc ở các công ty ô tô lớn hay không?



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Trịnh Hoài Thanh

hoathanh1990...@gmail.com

Chào thầy, em thấy xu hướng học nghề thường thiên về lao động chân tay như cơ khí, thợ máy, thợ ô tô... em xin hỏi có trường nghề nào lao động trí óc mà chỉ cần học trong một thời gian ngắn hay không ạ? Có thể giới thiệu giúp em một vài ngành nghề phù hợp với con gái hay không ? Xin cảm ơn thầy.



Ông Nguyễn Thành Hiệp

Hải Phú

haiphutang...@yahoo.com

Chào thầy,em hiện đang tìm một trường dạy nghề để học nuôi trồng thủy sản sao cho bài bản để về mở đìa tôm ở Nha Trang. Liệu có cơ sở nào đào tạo ngành nghề này một cách chuyên nghiệp hay không ạ? Xin chỉ giúp tôi một vài địa chỉ tham khảo tại Nha Trang hoặc phan Thiết. Xin cảm ơn.



Ông Nguyễn Thành Hiệp



Tại Nha Trang có khoa thủy hải sản trong trường Đại học Nha Trang.



Xuân Thùy - Email: thuyxuan...@gmail.com.



Thầy cô ơi, xin tư vấn giúp em với. Em vừa rớt kỳ tốt nghiệp THPT và đang gặp rắc rối với những gì đã lựa chọn.. Điểm cao nhưng e bị điểm liệt một môn. Em nên làm gì bây giờ ạ? Cánh cửa đại học đã đóng lại với em rồi.. Xin cho em vài lời khuyên ạ.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Em chưa tốt nghiệp PTTH thì em có thể chờ năm sau thi lại, cũng có thể học nghề. Vào đời bằng nhiều con đường, ĐH không phải duy nhất! Hãy chọn nghề nào mà em có thể học lên và học lâu dài.



Quang Phong - Email: phonggiohan…@yahoo.com.vn.



Em cao 171cm nặng 62kg. Mặt dễ nhìn, em là nam! Tiếng Anh cũng khá, em muốn hỏi như vậy có đủ để thi tiếp viên hàng không chưa? Và em cần phải thi trường nào? Em thích nghề này từ lúc học cấp 2 lận! năm nay em học 12! Làm ơn chỉ giúp em.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Hồng Hạnh

hanhphuoc…@yahoo.com.vn

Trường nghiệp vụ Du lịch Sài Gòn có ngành Tiếp tân khách sạn, để học ngành đó cần có những tố chất gì?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

PLO

