Tư vấn trực tuyến thi ĐH, CĐ 2012: Học nghề gì dễ kiếm việc?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Ông Hồ Đức Sinh,

Nội dung buổi tư vấn sáng nay:

Hồ Thị Loan

tai_cute...@yahoo.com.vn

Chào các chuyên gia, tôi là phụ huynh học sinh ở tỉnh Hậu Giang. Con tôi vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp nhưng gia đình tôi lại không có đủ điều kiện cho cháu lên Thành phố học, chi phí rất cao và nguy hiểm cho cháu. Tôi muốn hỏi xem cháu có thể học được nghề gì ở địa phương tôi hay không? Cháu là con trai. Xin cảm ơn.

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Nguyễn Thị Hiền

dautay5777@yahoo.com.

Chào Hội đồng tư vấn, năm nay em thi khối D1 thì phải ôn như thế nào để đạt kết quả cao ạ?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Ngọc Phúc

ngocphuc…@yahoo.com.vn.

Chào ban tư vấn tuyển sinh, em vừa kết thúc chương trình lớp 10 và gia đình lại không có điều kiện đi học tiếp. Em muốn kiếm một nghề để có điều kiện lo cho gia đình sớm hơn. Xin hỏi trong hai ngành trung cấp du lịch và cơ khí em nên chọn ngành nào để có được công việc tốt sau này. Em đang ở Nha Trang.

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Nguyễn Ngọc Tâm -

hoangtu_bongbong23@yahoo.com

Em đang phân vân không biết mình nên chọn ngành nghề nào gắn bó với em đến suốt đời, các chuyên gia hãy giúp em với? Em là học sinh nam, học khá các môn: Toán, đặc biệt là môn Tin. Các môn còn lại em học trung bình, đặc biệt môn ngoại ngữ yếu lắm. Em thường xuyên tiếp xúc với máy tính nên cũng rành đôi chút. Em là người không năng động cho lắm nhưng tính tình rất vui vẻ, thích hòa đồng, chia sẽ, quan tâm đến mọi người, đôi lúc em cũng rụt rè, mặc cảm với bản thân.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Phan Hải Vân

phanhavan@gmail.com

Chào quý thầy cô, em nghe nói chỉ những thành phố lớn mới có cơ hội học nghề.. Có phải như vậy không ạ? Em ở Bến Tre và muốn học một nghề để phụ giúp gia đình nhưng lại không có điều kiện lên thành phố. Xin cho em vài lời khuyên?

Ông Nguyễn Thành Hiệp



Ông Nguyễn Thành Hiệp (bên phải) - Trưởng phòng dạy nghề Sở LĐ-TB&XH TP.HCM





Trần Thu Hà

domdomden94@gmail.com

Em thi khối B. Sắp thi rồi nhưng em thấy kiến thức của mình vẫn chưa đủ mong thầy cô cho em lời khuyên em nên sắp xếp thời gian học thế nào ạ? Chỉ còn 3 tuần nữa là thi nên em cảm thấy rất lo lắng em mong thầy cô cho em lời khuyên sớm nhất ạ. Em xin cảm ơn thầy cô.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Hoàng Oanh -

Oanhtuyethoang@yahoo.com

Chào quý thầy cô, em đang theo học một trường cao đẳng với ngành Kế toán mà em không yêu thích. Em thấy mình thích hợp với ngành Dược và có ý định chuyển sang học trung cấp Y. Nhu cầu nhân lực của ngành này là như thế nào trong tương lai ạ? Xin cho em lời khuyên.

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Huy Khanh

huykhanh72@gmail.com

Xin chào quý thầy cô, con tôi đã nghỉ học cách đây 2 năm. Năm nay cháu đã 20 tuổi rồi mà vẫn không có được định hướng nghề nghiệp cụ thể. Cháu là con trai nhưng lại khá yếu về thể lực. Xin hãy tư vấn giúp cháu ?

Ông Hồ Đức Sinh



Ông Hồ Đức Sinh - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty CPS Việt Nam.



Quốc Hòa

hoaquocnguyen...@yahoo.com.vn.

Năm nay em 21 tuổi, vừa đi nghĩa vụ quân sự về. Hiện tại chưa có việc làm, em muốn học một nghề nào đó nhanh chóng có việc làm và thu nhập tương đối.

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Phạm Duy Khoa

codon9x70@yahoo.com

Em là học sinh lớp 12 vừa thi tốt nghiệp xong, em có câu hỏi là: Em rất thích ngành Công nghệ thông tin nhưng sức học của em chỉ ở mức trung bình khá thôi nếu học trung cấp thì sau này ra trường có dễ xin việc làm không? Và trường nào đáng tin cậy để học và sau khi ra trường có thể giới thiệu việc làm cho mình làm ngay không?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Hoa Quỳnh Hương

cohoa18…@gmail.com

Năm nay em thi đại học ngành Điện lạnh nhưng không được tốt, em không muốn thi nữa mà định học nghề nhưng chưa biết chọn nghề nào thích hợp. Mong Hội đồng tư vấn giúp

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Phan Văn Hoàng

hoangvan9...@gmail.com.

Chào thầy cô ban tư vấn, em ở Quảng Bình, một quê hương nghèo của Việt Nam. Bố mẹ em chỉ mong sao em học hết cấp 3 để kiếm một công việc công nhân đi làm phụ giúp gia đình. Em thì lại muốn học tiếp, hoàn cảnh em khó khăn nên chắc em chỉ nên đi học nghề, Xin hãy cho em một lời khuyên? Em cảm ơn.

Ông Nguyễn Thành Hiệp



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư (áo trắng) - Giảng viên Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)



Lê Hoàng Vân Anh

nhocbaby_love32@yahoo.com

Em năm nay chuẩn bị lên lớp 12, thời điểm này em phải xác định được em nên thi khối nào và thi vào trường nào cho phù hợp với học lực của mình. Em muốn sau này học trường Học viện An ninh, nhưng trường này lấy điểm rất cao so với học lực trung bình của em. Vậy thầy cô cho em lời khuyên em có nên thi khối A không và nên thi vào Học viện An ninh không? Em là nữ.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Em có nên chọn nghề ca sỹ cho tương lai của mình hay không? Cần những yếu tố nào để biết mình có thích hợp với nghề đó không?

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Mỹ An

myan1989...@gmail.com

Chào Ban tư vấn, em đã thi đại học lần thứ 2 rồi mà vẫn không đỗ. Năm nay em không thi đại học nữa mà chuyển sang hướng học nghề. Em nghe nói nghề Dược đang thiếu nhân lực nên muốn theo đuổi nghề này. Xin thầy cô tư vấn giúp em có định hướng tốt. Xin cảm ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Mạnh Hà

hoangmanhha…@yahoo.com.vn.

Em thi Đại học không đậu, một mặt em muốn thi lại, một mặt lại muốn học nghề để nhanh kiếm thu nhập và lỡ năm sau có thi không đạt vẫn không mất quá nhiều thời gian. Xin hướng dẫn cho em nghề nào học nhanh, dễ kiếm việc mà vẫn có thời gian ôn thi.

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Phạm Thị Bích Liên

bichlienpham@gmail.com.

Ông Hồ Đức Sinh

Hoàng Thanh Tú

thanhtu_hoang...@yahoo.com

Chào các thầy cô, do điều kiện gia đình không cho phép em học đại học mà chỉ có khả năng cho em đi học nghề thôi để nhanh ra trường đi kiến tiền phụ giúp gia đình. Em muốn biết nếu em đăng kí học một nghề nào đó tại trung tâm dạy nghề của Quận hoặc Huyện, thì khi học xong em được cấp bằng gì và có được học liên thông lên như các chương trình học chính quy không? Em cảm ơn.

Ông Nguyễn Thành Hiệp



Ông Nguyễn Thành Hiệp - Trưởng phòng dạy nghề Sở LĐ-TB&XH TP.HCM



Lan Anh

lan_maihong...@yahoo.com.vn

Em chào thầy, em muốn biết là sau khi em học nghề tại các trung tâm dạy nghề thì ở đó có chính sách gì để hỗ trợ học viên khi ra nghề không ạ?

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Nguyễn Quốc Bảo

quocbao2014@yahoo.com

Cho em hỏi, hiện nay các ngành Nghệ thuật tuyển sinh như thế nào? Và cho em biết một vài trường năng khiếu có uy tín? Em cảm ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Xuân Toàn

ikel35@yahoo.com.vn

Em rất thích thi vào ngành Công nghệ thông tin nhưng có một vài môn học trong ngành này em rất yếu, vì vậy em rất lo lắng. Thầy cô cho em lời khuyên ạ? Em cảm ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Thu Trang

cobevotu…@yahoo.com.vn.

Em thích ngành Thiết kế thời trang nhưng gia đình em không ai làm ngành đó cả, em sợ sau khi ra trường sẽ khó kiếm việc, hơn nữa gia đình em đã có sẵn cho em một vị trí làm ngân hàng. Em nên chọn nghề theo sở thích hay chọn nghề dễ dàng đây?

Ông Hồ Đức Sinh

Quang Đại

quangdai_nguyen...@yahoo.com.vn

Chào thầy Hiệp, tôi là phụ huynh của một học sinh, gia đình tôi thuộc diện nghèo của xã, vậy nếu cho con tôi đi học nghề ở các trung tâm dạy nghề thì có được hưởng chế độ gì không? Xin cảm ơn câu trả lời của thầy.

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Huỳnh Văn Minh Huy

kysirong_dragonknight@yahoo.com

Em muốn học Cao đẳng nghề ngành Tài chính của trường đại học Nguyễn Tất Thành ở Quận 4, vì em đang làm việc và sống ở Quận 4, nhưng năm 2012 này trường không đào tạo ngành này . Xin cho em biết là còn trường nào đào tạo Cao đẳng nghề ngành Tài chính ở gần Quận 4 không để em tiện cho việc học và làm vì gần nhà?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Thanh Tuyền

tuyencute2589@yahoo.com

Chào quý thầy cô, em vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT không khả quan. Em đã xác định sau này sẽ đi theo hướng học nghề vì học văn hóa không được tốt. Em là con gái thì nên theo nghề gì cho tốt ạ?

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Trần Linh

Minh Ân

minh_an1235@yahoo.com.vn

Chào thầy Hiệp, em định học một nghề nào đó ở các trung tâm dạy nghề của Quận, nhưng mọi người nói thường là học ở trung tâm không thành nghề, vậy thầy cho em lời khuyên nhé! Em cảm ơn thầy.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Ông Nguyễn Thành Hiệp

Phạm Thị Huệ

phamthue01021995@yahoo.com

Em xin chào quý thầy cô! Em có khả năng học tốt các môn Toán, Lý, Hoá. Tuy nhiên em lại có tính tình ít nói, thầm lặng và khả năng giao tiếp kém vậy xin quý thầy cô có thể tư vấn cho em chọn một ngành nghề thích hợp với bản thân mình không ạ? Em xin cảm ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư -

Trần Linh

Minh Ân

minh_an1235@yahoo.com.vn

Chào thầy Hiệp, em định học một nghề nào đó ở các trung tâm dạy nghề của quận, nhưng mọi người nói thường là học ở trung tâm không thành nghề, vậy thầy cho em lời khuyên nhé! Em cảm ơn thầy.

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Các thành viên Ban tư vấn của chương trình



Tấn Sang

tansang…@yahoo.com

Em rất thích học ngành Quản trị kinh doanh nhưng em nghe nói chỉ có gia đình khá giả mới học ngành này. Em có phải chọn nghề khác không?

Ông Hồ Đức Sinh

Ông Hồ Đức Sinh - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty CPS Việt Nam

chăm chú trả lời câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: Huyền Vi



Minh Quân

quan_minhtran...@yahoo.com.vn

Chào Hội đồng tư vấn, em chỉ học hết lớp 10 là em nghỉ học rồi vì chán không muốn học chữ nữa, em rất thích học nghề Ảo thuật nhưng hiện nay không biết các trường dạy nghề có đào tạo nghề này không? Mong các Thầy cô giúp em. Em cảm ơn.

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Thanh Loan

bittercandy_v2011@yahoo.com

Em rất thích học Kinh tế nhưng bố mẹ em bảo rằng đang dư thừa nhân lực mà nhà lại không có đầu ra nên sẽ thất nghiệp, nên hướng cho em trường Sư phạm nhưng em không thích, em rất muốn học kinh tế nhưng rất sợ ra trường không có việc làm em phải làm sao bây giờ ạ? Mục tiêu phấn đấu của em là Ngoại thương và Kinh tế Luật(Tp. Hồ Chí Minh) năm 2013 là năm thi đại học của em.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Tuấn Minh

tuanminh…@yahoo.com.vn.

Trước đây, người ta hay ưu tiên chọn các ngành Y dược, sau đó là các ngành thuộc khối khoa học kỹ thuật, gần đây hơn là xu hướng chọn Công nghệ thông tin và kinh tế. Vậy xu hướng chọn nghề cho những năm tới là gì? Em nghĩ đoán trước để theo học thì có nhiều cơ hội việc làm hơn.

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Phạm Thanh Hương

pekon_...@yahoo.com.

Em có mơ ước làm Du lịch. Giờ đang phân vân không biết nên thi thẳng vào trường có ngành Du lịch hay là thi ngành Đông phương học. Vì em nghĩ thi đông phương học khả năng tiếp xúc, môi trường học tiếng nước ngoài tốt hơn, sau này cũng có thể làm du lịch ..nhưng lại không có kiến thức chuyên môn gì nhiều về du lịch!!!! vậy bây giờ em nên chọn ngành nào? Các cô các bác tư vấn giúp em với !?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Khánh Du

Dukhanh...@yahoo.com

Xin chào thầy cô, em đọc báo và nghe tin tức được biết thị trường lao động ngày nay đang rơi vào tình trạng thừa thầy thiếu thợ ở các bậc CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC . Em không có khả năng để theo học CĐ & ĐH mà chỉ muốn học nghề để nhanh có việc làm. Vậy em nên học ngành gì trong khi học nghề chủ yếu chỉ để làm thợ, bậc đào tạo nghề thì quá dư thừa những người làm thợ. Em cảm ơn.

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Phùng Thanh Thư

nkoccoolx..@yahoo.com

Em năm nay mới lên lớp 10 nhưng em đã có định hướng trước là vào trường ĐH Kiến trúc. Vì em rất thích vẽ, thiết kế, em có năng khiếu vẽ từ nhỏ. Xin Hội đồng tư vấn giúp em là em có khả năng làm một kiến trúc sư không?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Hồng Linh

tranhonglinh@yahoo.com.vn

Hiện nay em đang học 12 và đang rất băn khoăn không biết nên chọn ngành nào để theo học. Em có test thử thì người ta khuyên em nên làm những nghề như phân tích hay đánh giá nhưng lại khuyên em không nên học những ngành liên quan tới kinh doanh, dù rằng em rất thích ngành Kinh doanh (vì nó "hot", và em thấy nó rất hay), phiền Hội đồng tư vấn giúp em.

Ông Hồ Đức Sinh

Lâm Quốc Tuấn

quoctuan_2023...@gmail.com

Chào thầy Hiệp, tôi có một đứa cháu muốn cho nó đi học nghề để nhanh có việc làm. Vì tôi nghĩ học nghề là học từ những kiến thức thực tiễn nhất, nhưng lại có một số người lại cho rằng học nghề chỉ mất thời gian thôi chứ không thành nghề, Thầy nghĩ sao về điều này?

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Công Chánh

chanh_cong...@yahoo.com

Thưa thầy, với người có tính cách nóng nảy, quyết đoán thì phù hợp với ngành nào?

Ông Hồ Đức Sinh

Hải Phong

haiphong@gmail.com

Em trai tôi đã học xong lớp 12, em tôi có nguyện vọng muốn học nghề để đi làm ngay. Các chuyên gia trong Ban tư vấn tư vấn giúp nên học nghề gì dễ kiếm việc, có thu nhập cao, học ở đâu? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Linh Trung

monkey1986...@yahoo.com

Chào thầy Hiệp, hiện em đang học nghề Cắt may tại Trung tâm dạy nghề Quận Bình Thạnh, cũng sắp học xong rồi, điều em lo lắng là khi học xong em không biết xin việc làm ở đâu, mà mở cửa hàng may thì em không có khả năng, thầy có thể tư vấn cho em một vài nơi để xin việc được không? Em cảm ơn thầy.

Ông Nguyễn Thành Hiệp

Cao Xuân Phương

xuanphuong...@yahoo.com

Xin chào các thầy cô, hiện em đang ở Gia Lai. Em muốn xuống Tp.HCM học nghề thì học ở đâu? các thầy giới thiệu giúp em một vài địa chỉ uy tín nhé!

Ông Nguyễn Thành Hiệp

