Tư vấn tuyển sinh CĐ, ĐH 2012: Những điều cần lưu ý khi chọn nguyện vọng bổ sung

Ngày 8-8, Bộ GD-ĐT đã công bố mức điểm sàn các trường ĐH-CĐ 2012. Đây là thời điểm các bậc phụ huynh, học sinh nắm chắc phần trăm đỗ đạt của con em. Tuy nhiên, cũng không ít bậc phụ huynh, học sinh lại hết sức băn khoăn vì điểm thi của các em dưới mức điểm sàn.

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến- Ảnh P.ĐIỀN





Đây cũng là thời điểm khó khăn để các bậc phụ huynh, học sinh đưa ra quyết định lựa chọn nguyện vọng, chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực học tập và điều kiện kinh tế gia đình để theo học.



Nhằm chia sẽ những lo lắng cùng các bậc phụ huynh, học sinh trong việc lựa chọn ngành nghề, nguyện vọng bổ sung trước thềm năm học mới. Chuyên đề hướng nghiệp, chọn ngành nghề số ‘đặc biệt” trong tháng 8 do Báo Pháp Luật TP.HCM cùng Công ty CPS Việt Nam tổ chức sẽ tiếp tục mời các chuyên gia, nhà giáo từ các trường ĐH-CĐ có nhiều kinh nghiệm để chia sẽ, tư vấn, với chủ đề: “Những điều cần lưu ý khi chọn nguyện vọng bổ sung” .



Các chuyên gia, nhà giáo tư vấn trong chương trình gồm:

1. TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM



3. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpace



4. Ông Hồ Đức Sinh, Chủ tịch, Kiêm Giám đốc điều hành Công ty CPS Việt Nam

Sau đây là nội dung buổi trực tuyến:

Câu 1: Chào Hội đồng tư vấn, em chuẩn bị đi học nghề mà không biết nghề nào xã hội đang cần, xu hướng trong tương lai ra sao? Em muốn Hội đồng tư vấn giúp em nên học nghề gì, và học xong có dễ xin việc không? Vì hoàn cảnh nên em phải nghỉ học sớm nên giờ em muốn đi học cái nghề để lập nghiệp...em xin cảm ơn Hội đồng tư vấn. (Trương Minh Thủ - Email: ngonkien...@yahoo.com.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư - Giảng viên Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (bên phải) đang trả lời bạn đọc - Ảnh P.Điền.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em Minh Thủ thân mến ! Xã hội cần hết mọi nghề. Chắc Em là nam sinh nên theo chúng tôi Em học nghề gì cũng được, nhưng nghề hàn là có nhiều triển vọng, lương cao và khi đạt đến bậc 5-bậc 6 thì Em có thể ra nước ngoài XKLĐ sẽ có thu nhập rất cao. Chúc Em thành công.

Câu 2: Em nghe nói muốn học ngành an ninh mạng ở iSpace phải thi đầu vào là thi những môn gì ạ? Có phải thi các môn như thi đại học không ạ? Em cảm ơn. (Phạm Văn Nhân - Email: vannhan...@yahoo.com.vn)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh: Chào em. iSpace xét tuyển thí sinh vào chương trình đào tạo An Ninh Mạng thông qua kỳ thi đầu vào. Nội dung thi bao gồm: kiến thức về máy tính & hệ thống mạng căn bản, tư duy logic và ngoại ngữ. Đề thi do trường cung cấp và thông báo cụ thể cho thí sinh quan tâm nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. Dự kiến tổ chức thi tuyển trong tháng 9/2012. Em liên hệ các cơ sở của trường để nộp hồ sơ nhé.

Câu 3: Xin chào các thầy cô ở Cao đẳng nghề iSpace, em rất thích CNTT nhưng không thi đỗ vào đại học hay cao đẳng, em nghe nói iSpace có tuyển sinh học cao đẳng vậy cho em hỏi nếu học ở trường khi ra trường có dễ xin việc không và bao giờ có đợt tuyển sinh vào iSpace nữa? (Trần Mạnh Lâm - Email: lamvotinh_9x...@yahoo.com)

Cô Lương Thị Nhung: Chào Mạnh Lâm,

Vào đại học là mong muốn chính đáng của tất cả học sinh chúng ta. Tuy nhiên, đó không phải là con đường duy nhất đến tương lai. Và vào đại học cũng không chỉ có cách duy nhất là thi đậu đại học. Em hoàn toàn có thể thực hiện mơ ước vào đại học nếu em tin vào chính mình và giữ niềm đam mê CNTT, vì iSpace sẽ có phương pháp để giúp em.

Trường cao đẳng nghề iSpace hiện đang tuyển sinh các nghề về CNTT như An ninh mạng, Quản trị mạng máy tính, Tin học viễn thông ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Kỹ thuật lập trình. Trường chỉ xét tuyển chứ không tổ chức thi tuyển (xét tuyển dựa vào điểm tổng kết trong học bạ) nên Lâm có thể yên tâm nộp hồ sơ đăng ký nhập học em nhé.

Về cơ hội việc làm sau khi học tại iSpace, xin chia sẻ với em một số thông tin sau: iSpace đào tạo sinh viên trở thành thợ giỏi trước khi trở thành thầy, đào tạo theo phân khúc công việc tại công ty. Trong quá trình học, sinh viên được học trực tiếp và giao lưu với chuyên gia đến từ các doanh nghiệp, các hãng công nghệ lớn, được thực hành trên sản phẩm thực tế và được cấp các chứng nhận chứng thực khả năng làm việc qua từng chuyên đề. Do đó cơ hội nghề nghiệp của sinh viên hết sức rộng mở. Ngay từ khi kết thúc học kì I, sinh viên đã có thể đi làm thêm đúng theo chuyên ngành mình học. Nhà trường cũng cam kết giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên có nguyện vọng trong vòng 3 tháng đầu kể từ ngày tốt nghiệp.

Ngay trong tháng 8 này nhà trường sẽ khai giảng khóa mới vào 30/8, em truy cập http://www.ispace.edu.vn/để tìm hiểu kĩ hơn về các nghề đào tạo và lịch khai giảng cụ thể tại các cơ sở em nhé.

Mong sớm gặp em tại Trường cao đẳng nghề CNTT iSpace!

Câu 4: Kính chào Ban tư vấn, cho em hỏi năm nay ngành Khoa học Vật liệu năm nay có xét các nguyện vọng tiếp theo không? Em thi khối A được 15đ(đã cộng 1đ ưu tiên) có thể đậu nguyện vọng tiếp theo của ngành Khoa học Vật liệu được không? Em xin cám ơn. (Trần Quang Thanh Phương - Email: anhsequayve...@yahoo.com.vn)

TS. Nguyễn Đức Nghĩa: Ngành Khoa học vật liệu trường ĐH KHTN (ĐHQGHCM) có dự kiến điểm chuẩn NV1 cho khối A là 14đ và khối B là 17,5đ. Việc ngành này có xét tuyển các nguyên vọng bổ sung hay không sẽ được công bố chính thức trong những ngày sắp tới.Em cần theo dõi các thông tin này được cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng.

TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (bên trái) đang trả lời bạn đọc - Ảnh P.Điền.



Câu 5: Kính thưa thầy cô! Em vừa thi đại học với số điểm thấp. Khối A em được 9,5 khối B em được 11,5(chưa có điểm cộng ạ.em được cộng 1 điểm) em đang phân vân không biết chọn ngành gì phù hợp. Em có khả năng giao tiếp khá. Em mong thầy cô tư vấn giúp em chọn ngành phù hợp để em học nghề cũng được ạ! Em chân thành cảm ơn thầy cô! (Dương Thị Vân Kiều - Email: vankieu_rain...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em được cộng thêm điểm, nên Em có thể học cao đẳng. Đương nhiên, nếu học nghề thì Em có đủ điều kiện để học. Theo chúng tôi, Em có thể học ngành Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh. Nếu Em giao tiếp tốt, em đăng ký học Cao đẳng Ngoại thương, Kinh tế Đối ngoại, Du lịch, Hải quan, v.v...

Câu 6: Em vừa thi đại học xong, nhưng kết quả của em quá thấp. Bây giờ em muốn đi học nghề để sau này có cái nghề để sinh sống nhưng em không biết nên chọn nghề gì để sau này dễ xin việc mà có lương đủ để sinh sống. Em muốn đi học các ngành cơ khí, vì em nghe nói nghề này sau này dễ tìm việc, nhưng ý kiến của bố em thì bố em muốn em đi học kinh tế nhưng em thấy ngành này cần phải có trình độ đại học trở lên thì mới dễ xin việc. Bây giờ em không biết phải chọn như thế nào nữa. Em rất mong các thầy cô giúp đỡ tư vấn cho em một nghề học. (Đinh Đăng Giáp - Email: cuoilennao.nb94...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em thân mến ! Nghề nào cũng quý vì nó sẽ giúp ta tồn tại và hạnh phúc trong cuộc đời. Không vào ĐH cũng chưa phải là hết. Vì rất nhiều Đại Gia VN vẫn học chưa hết PTTH, ví dụ, Em hãy đọc đường link này: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/kinh-nghiem/2012/08/nhung-doanh-nhan-nghin-ty-khong-bang-dai-hoc/

Theo chúng tôi, Em cứ học nghề cơ khí trước, sau này khá lên thì học thêm Quản lý kinh tế. Hy vọng với nghjị lực của mình, Em cũng có thể sớm trở thành Đại gia.

Câu 7: Kính chào Thầy cô ạ ! Em là học sinh miềm bắc, có NV vào 1 trường Cao đẳng ở TP HCM ngành Quản trị quốc tế hoặc Maketing ạ. Em thi đại học Toán:6,25 Hóa:2,5 Lý:3.5 em thuộc khu vực 2NT ạ.Vậy Thầy cô có thể cho em biết có thể nguyện vọng vào trường nào ạ? Nhà em chỉ có thể đáp ứng được mức học phí bình thường thôi ạ.Vì em ở miền Bắc nên sẽ rất xa và không có người nhà tại TP HCM. Em muốn vào đó học là để có thể sang năm thi lại ĐH ạ. Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy cô đã giúp em ạ. (Trịnh Văn Hiếu - Email: trinhvanhieu274...@gmail.com)

TS. Nguyễn Đức Nghĩa: Nếu tính điểm ưu tiên khu vực, điểm thi em được 13,5 điểm làm tròn. Với mức điểm này, em có thể đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường ĐH hoặc CĐ có thông báo xét tuyển. Em cần theo dõi các thông tin cần thiết trên các phương tiện thông tin đại chúng trong những ngày sắp tới, ví dụ như điểm xét tuyển, chỉ tiêu xét tuyển, thời hạn xét tuyển. Đối với các trường ĐH ngoài công lập, theo qui định của nhà nước, mức học phí phải được công bố công khai cho thí sinh biết, Em có thể theo dõi thông tin về mức học phí của từng trường trên website của nhà trường.

Câu 8: Em chào thầy cô trường iSpace. Điểm thi ĐH của em rất thấp nên em không xét tuyển NV2 vào trường khác mà em định đăng ký học ở iSpace vì em nghe nói ở iSpace không xét tuyển bằng điểm ĐH. Tuy nhiên em vẫn băn khoăn vì hiện nay mọi người vẫn còn kỳ thị nhiều đối với trường nghề và sinh viên trường nghề, Xin thầy cô cho em lời khuyên ạ. Em cảm ơn. (Đỗ Lê Nguyên - Email: donguyen...@yahoo.com.vn)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh: Chào em. Học bất cứ trường nào, chương trình gì thì cũng đều hướng tới có một nghề nghiệp để làm việc kiếm sống khi ra trường. Các trường nghề có ưu điểm là chương trình đào tạo thiên về thực hành nghề nhiều hơn. Khi tốt nghiệp, các em được liên thông lên học hệ đại học theo thông tư liên tịch đã ký kết giữa Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh xã hội. Hơn thế nữa, các doanh nghiệp hiện nay tuyển dụng nhân sự luôn coi trọng năng lực ứng viên hơn là bằng cấp họ có được. Tại iSpace, sinh viên được cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, và học chuyển tiếp lấy bằng đại học nếu có nhu cầu. Em cứ tự tin chọn lựa cho mình một nghề phù hợp để theo học nhé.

Câu 9: Chào các thầy cô, vừa qua em thi ĐH-CĐ ngành Điện tử viễn thông, tuy vậy em không đủ điểm. Được biết nghề Sửa chữa Điện thoại di động hiện tại đang thu hút một lượng lớn lao động, em muốn học nghề này để lập nghiệp. Em muốn biết, nữ học nghề này có được không? Nghề này học trong thời gian bao lâu và mức học phí là bao nhiêu. Cảm ơn quý thầy. (Nguyễn Thủy Tiên - Email: thuytien...@gmail.com)

Ông Hồ Đức Sinh, Chủ tịch, Kiêm Giám đốc điều hành Công ty CPS VN đang trả lời bạn đọc - Ảnh P.ĐIỀN

Ông Hồ Đức Sinh: Chào Thủy Tiên,

Điện thoại di động là sản phẩm công nghệ cao, có số người dùng chiếm gần 1/2 dân số thế giới. Đối với nghề sửa chữa điện thoại di động (ĐTDĐ) thì khi hành nghề chủ yếu là sử dụng trí tuệ thay cho cơ bắp...vì vậy các bạn nữ rất phù hợp với nghề này.

Thời gian để học nghề sửa chữa ĐTDĐ là từ 5 -9 tháng (tùy theo khóa học bạn đăng ký). Mức học phí từ 5.9 - 13.9 triệu đồng/khóa.

Bạn có thể tham khảo thêm tại địa chỉ: http://daotao.cps.vn/.

Chúc Thủy Tiên vui và sớm đạt được ước mơ của mình.

Câu 10: Xin chào các thầy các cô, các thầy các cô cho em hỏi là vừa rồi em có tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng 2012 nhưng không đủ điểm sàn bây giờ em muốn theo học 1 trường nghề liên quan vế Kỹ thuật nhưng chưa có định hướng ra sao. các thầy cô có thể định hướng cho em không ạ? Em cảm ơn!!!!!!! (Trần Văn Thương - Email: hanam_vip_pro22...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em có thể học nghề Kỹ thuật tại: Trường Cao Đẳng Nghề Tp. Hồ Chí Minh, Hệ Trung cấp tại Trường ĐH Công Nghiệp Tp. HCM và các Trung tâm dạy Nghề Quận huyện khác... Em hãy vào website của các Trường này để tìm hiểu thêm. Chúc Em toại nguyện với nghề mình chọn.

Câu 11: Em chào các thầy cô! Kỳ thi đại học 2012 vừa qua em thi khối A ngành Tài chính ngân hàng chỉ được 9,5 điểm, dưới cả điểm sàn cao đẳng, em không biết mình có thể có cơ hội vào trường cao đẳng nghề iSpace không? (Nguyễn Trung Thanh - Email: gthanh561991...@gmail.com)

Cô Lương Thị Nhung đang trả lời bạn đọc - Ảnh P.Điền.

Cô Lương Thị Nhung: Chào bạn Trung Thanh,

Trường cao đẳng nghề CNTT iSpace là trường chuyên sâu đào tạo các nghề CNTT và ứng dụng CNTT. Nghề Kế toán Tài chính tại iSpace là một nghề sinh viên được chú trọng đào tạo cả về CNTT, nghiệp vụ kế toán và kiến thức về tài chính - ngân hàng. Sinh viên iSpace tốt nghiệp nghề này có thể làm việc được tại các doanh nghiệp, các ngân hàng và công ty, tổ chức về tài chính. Điểm thi đại học của em dưới điểm sàn không phải là vấn đề nghiêm trọng em ạ. Tại iSpace, để học bậc cao đẳng thì điều kiện cần là tốt nghiệp THPT_ em đã đạt điều kiện này rồi. Em cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm 01 bản sao học bạ cấp III + 01 bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và 01 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của em ở phần người nhận), sau đó nộp về trường là hoàn tất việc đăng ký rồi em nhé. Em có thể liên hệ bộ phận tư vấn tại trụ sở chính của trường _ 240 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP.HCM_ qua hotline: 0938.205.466 để được tư vấn kĩ hơn. Hoặc em truy cập website iSpace để biết rõ về địa chỉ các cơ sở khác: http://www.ispace.edu.vn/.

Thân chào em!

Câu 12: Xin chào các thầy cô, em nên học ngành gì để đễ xin việc sau này ạ? 1. đại hoc FPT học CNTT (cái này bố em bảo) 2. Đại học Thương mại khoa QTKD tổng hợp(mẹ em bảo) 3. Đại học NN khoa Công nghệ sinh học (bác em bảo),đam mê thì em thích học Kinh tế nhưng mọi người bảo Kinh tế bảo hòa rồi mà mình học Kỹ thuật xong quay lại học Kinh tế sẽ tốt hơn, em không biết nên quyết định thế nào? Em mong nhận được lời khuyên của thầy cô ạ. (Nguyễn Thị Hải Yến - Email: phuthuynho_hy9x...@yahoo.com.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em thân mến! Những trải nghiệm của Ba, Má, các Bác các Chú là rất quý. Trong các nghề Em vừa liệt kê thì: CNTT rất hót, nhưng phải thật giỏi thì mới có vị btrí trong xã hội được; CNSH cũng rất hót mà ứng dụng thực tiễn nhiều và gần gũi với cuộc sống; QTKD thì có nhiều hướng trong đó: Qt Nhân sự, QT Du lịch Nhà hàng Khách sạn, QT Nhà máy Xí nghiệp, Công ty (CEO),.... Theo chúng tôi nếu sức học vừa phải mà ra trường có nhiều việc làm là ngành CNSH. Nếu Em học xong Kỹ thuật rồi học Kinh tế vẫn chưa muộn.

Câu 13: Em có tìm hiểu sơ qua về môi trường học ở iSpace và em thấy rất tốt. Tuy nhiên học phí hơi quá tầm với em vì nhà em không được khá giả lắm. Cho em hỏi là nhà trường có chính sách học bổng, giảm học phí hay hỗ trợ gì cho sinh viên tụi em không ạ? Thật sự em rất muốn học ở iSpace. Em cảm ơn. (Trần Hữu Tiến - Email: huutien_tran...@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh: Chào em. Hiện tại, Trường có nhiều chính sách học bổng/miễn giảm học phí cho nhiều đối tượng sinh viên. Với phương châm cung cấp một dịch vụ đào tạo toàn diện, có chất lượng nhắm tới việc làm ổn định của sinh viên khi ra trường, iSpace sẵn lòng hỗ trợ tất cả các nhu cầu chính đáng của sinh viên trong quá trình theo học tại trường. Em có thể khởi nghiệp với sự hỗ trợ của iSpace.

Câu 14: Chào các thầy cô, em đang học khối D, năm sau là thi đại học, em thích ngành quản lí, nhưng em không biết nên chọn ngành nào? Mong thầy cô tư vấn giúp em. (Từ Thị Thanh Huyền - Email: becodon_timnh0ksitinh...@.yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em sẽ thi khối D thì Em có thể học QTKD, Luật. Quản lý xã hội có thể học Trường Quốc Gia Hành chính, Trường Quản lý Cán bộ Tp. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Lao động và Công Đoàn, Trường Đoàn các cấp,...

Câu 15: Em chào các thầy cô, em vừa trượt NV1 đại học Luật Hà nội, em thi được 20 điểm. Thầy cô cho em hỏi em có thể đăng ký NV2 vào trường nào với ngành tương đương được ạ, nếu em đăng ký NV2 vào trường mà có điểm xét tuyển là 18 thì em có khả năng đỗ không ạ? (Hà Huy Đạt - Email: huydathb...@gmail.com)

TS. Nguyễn Đức Nghĩa: Em không cho biết em đã thi theo khối thi nào, tuy nhiên, với mức điểm 20 như vậy là khá cao (nếu chưa nhân hệ số) nên cơ hội được xét tuyển vào nguyện vọng bổ sung ở những trường khác (ngành khác hoặc ngành tương đương) cũng cao. Khả năng trúng tuyển theo nguyện vọng bổ sung có cao hay không còn phụ thuộc vào chỉ tiêu xét tuyển và số người dăng ký xét tuyển. Do vậy không thể nói trước được chính xác với mức điểm 20đ em có thể trúng tuyển khi điểm xét tuyển chỉ có 18đ hay không.

Tuy nhiên, theo qui định mới, nếu thí sinh không trúng tuyển khi xét nguyện vọng bổ sung tại một trường này thì có thể rút hồ sơ để nộp xin xét tuyển sang trường khác nếu còn thời hạn xét tuyển.

Câu 16: Em đăng kí ngành Quản trị kinh doanh nhưng em đang phân vân không biết em sẽ chọn chuyên ngành Kinh doanh quốc tế hay Kinh doanh tổng hợp ?Ban tư vấn có thể cho em biết Kinh doanh quốc tế và Kinh doanh tổng hợp là gì không ạ ? Nếu em học ngành Kinh doanh quốc tế thì sau này em có thể làm trong ngân hàng TMCP được không ạ ? Em xin cám ơn!! (Thúy Vy - Email: s4d_loves...@yahoo.com.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em biết Quốc tế là liên quan đến nước ngoài, vì vậy học QTKD Quốc tế sẽ học Luật, Kinh tế và Ngoại ngữ. Nếu Em học giỏi thì làm công việc gì cũng tốt đẹp, Em đừng lo.

Câu 17: Xin chào Hội đồng tư vấn, vì bệnh nên kì thi đại học vừa qua em không tham gia được, nay em muốn nhờ các thầy cô giới thiệu cho em nơi để em ôn thi trên mạng hiệu quả nhất để em thi vào năm sau ạ? Em rất biết ơn thầy cô. (Nguyễn Dũng Tân - Email: nguyen.dungtan...@yahoo.com.vn)

Ông Hồ Đức Sinh: Chào Dũng Tân,

Hiện tại có nhiều đơn vị tổ chức ôn thi trực tuyến qua mạng. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy có một số website tổ chức ôn thi khá bài bản, đặc biệt là đội ngũ thầy cô giáo đến từ nhiều trường đại học danh tiếng (ĐH Quốc Gia Tp.HCM, ĐH Quốc Gia Hà Nội, ĐH Sư Phạm Tp.Tp.HCM...), có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi đại học. Bên cạnh đó, tốc độ đường truyền và khả năng chia sẻ dữ liệu của website cũng là tiêu chí để bạn lưu ý.

Em có thể tham khảo thêm tại trang: http://Onthi.net.vnhoặc http://vtv2.tuvantuyensinh.vnđể tham khảo nhé.

Chúc Em sẽ thi đậu đại học vào mùa thi 2013.

Câu 18: Quê em ở Cà Mau. Em định đăng ký học ở iSpace. Em thấy ở Cần Thơ cũng có cơ sở của iSpace. Nếu học ở Cần Thơ thì gần nhà hơn nhưng em không an tâm về chất lượng. Thầy cô cho em hỏi chất lượng đào tạo ở các cơ sở của iSpace có như nhau không ạ? Em cảm ơn nhiều. (Trương Minh Hà - Email: minhha...@yahoo.com.vn)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh: Chào em. iSpace nhắm tới việc cung cấp dịch vụ đào tạo với chất lượng như nhau trong toàn hệ thống. Em liên hệ Phân hiệu Cần Thơ để đăng ký, địa chỉ: 118 đường 3/2; điện thoại: 0710.373.4372; hoặc đăng ký trực tuyến trên website nhà trường nhé. Thân chào em.

Câu 19: Chào các thầy cô, em muốn làm chuyên viên tư vấn thời trang thì em nên học ở đâu và trường nào ạ? Em cảm ơn thầy cô. (Thanh Trúc - Email: mimikuro.10...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em hãy học Mỹ thuật Công nghiệp tại Trường ĐH Mỹ thuật; Học Thời trang Design- thiết kế tại các Trung tâm Thời trang và Người mẫu, hoặc đến Nhà Văn hóa Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh để học các ngành này.

Câu 20: Em vừa nhận được kết quả thi đại học là 15 điểm. Em biết mình đã rớt ở NV1, gia đình khuyên em xét NV2 nhưng do thi khối C nên em không biết mình nên xét tuyển ngành gì và trường nào để dễ trúng tuyển và khi học xong ra trường dễ xin việc. (Lê Thị Phương Linh - Email: vinh.korealife...@yahoo.com.vn)

TS. Nguyễn Đức Nghĩa: Với điểm thi khối C 15đ, em đã đạt trên mức điểm sàn qui định cho khối C là 14,5 điểm và như vậy, tuy thi rớt NV1, em có quyền tham gia đăng ký xét tuyển NV bổ sung. TRong vài ngày tới, em cần theo dõi các thông tin về việc xét tuyên NV bổ sung của khối C tại các trường ĐH-CĐ để biết thời hạn xét tuyển của từng trường, điểm xét tuyển, chỉ tiêu xét tuyển... để từ đó quyết định chọn đăng ký nộp hồ sơ xét tuyển ở trường nào sao cho cơ hội trúng tuyển là cao nhất.

Khả năng tìm việc có dễ hay không phụ thuộc rất lớn vào bản thân người học, vì phần lớn các đơn vị tuyển dụng nhân sự hiện nay đều qua phỏng vấn trực tiếp, khi đó bản lãnh của người xin việc cần phải thể hiện qua kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và ứng xử của mình.

Câu 21: Em chào thầy Phư, em vừa thi đại học xong, điểm của em không bằng sàn nhưng em muốn học tiếp theo ngành Báo chí, vậy em có thể học ở đâu ạ? (Nguyễn Gia Toàn - Email: giatoan_nguyen...@yahoo.com.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em Toàn thân mến! Để theo nghề báo chí có thể học các ngành sau: Báo chí, Luật, Ngoại ngữ, Ngoại giao,... thậm chí các chuyên môn nghiệp vụ khác. Như vậy, nếu Em đủ điểm, Em có thể học hệ cao đẳng, gồm Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, Trung tâm đào tạo Ngoại giao.

Câu 22: Theo em biết, để trở thành người thiết kế giỏi, cần biết về Mỹ thuật mà em thì không có năng khiếu Mỹ thuật. Vậy em có học được nghề Thiết kế đồ họa không? Mong thầy Hoàng Anh giải đáp giúp em. (Huỳnh Thị Bích Phương - Email: bichphuong...@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh: Chào em. Cần cù bù khả năng. Có chịu khó và quyết tâm thì chắc chắn thành công sẽ đến. Nếu em yêu thích CNTT, máy tính, có chút sáng tạo, thì các thầy cô, với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, sẽ hướng dẫn từng bước để em có thể thành công trong nghề này. Chúc em thành công.

Câu 23: Em học rất giỏi phần Vật lí điện, cho em hỏi em nên theo học ngành nào? Em đang học lớp 11 nhưng vẫn chưa xác định cho mình nên học ngành nào? Em cũng đang rất lo cho mình trong kì thi đại học tới. Mong các thầy cô tư vấn cho em, em chân thành cảm ơn. (Lê Phước Hà - Email: lephuocha123...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em có thể học ngành Điện Tử Viễn thông tại các Trường ĐH KH Tự nhiên, ĐHBK thuộc ĐHQG, ngành điện tại trường ĐH Điện Lực thuộc EVN, Trường ĐH Công nghiệp.

Câu 24: Xin chào thầy Nghĩa, cho em hỏi có phải đủ điểm sàn mới đủ điều kiện xét NV2 phải không ạ? Em thi đại học có 10.5 điểm có đủ để xét vào hệ cao đẳng của trường đại học Tài nguyên và môi trường không ạ? (Nguyễn Thị Mai - Email: heosieunac123...@yahoo.com)

TS. Nguyễn Đức Nghĩa: Theo qui định, các trường ĐH, CĐ chỉ được xét trúng tuyển các thí sinh có điểm thi từ điểm sàn của khối thi trở lên (có tính điểm ưu tiên đối tượng và khu vực). Mức điểm sàn ĐH qui định cho các khối thi năm 2012 là A, A1 (13đ); B (14đ); C (14,5đ); D (13,5đ). Mức điểm sàn CĐ thấp hơn tương ứng 3đ. Em không cho biết em có thuộc diện ưu tiên nào hay không và đã dự thi khối nào, nên với các thông tin vừa nêu, em tự xem xét mình có khẩ năng đăng ký xét tuyển các nguyện vọng bổ sung hay không.

Câu 25: Chào Hội đồng tư vấn, em muốn tìm hiểu ngành Kinh tế gia đình. Nếu em ra trường thì em sẽ làm những công việc gì? Em cảm ơn. (Thanh Hoa - Email: girl_hatesocola...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Ngành kinh tế gia đình được đào tạo tại Trường CĐ Sư Phạm Trung Ương, Trường ĐH Sài Gòn. Ngành này sẽ giúp tư vấn về dinh dưỡng, bữa ăn,... sắp xếp bếp ăn tập thể, gia đình cho hợp lý. ra trường Em có thể đi dạy học, tư vấn bữa ăn,... quản lý bếp trong các nhà hàng,... tham gia các sự kiện về dinh dưỡng trong và ngaoì nước.

Câu 26: Em là học sinh iSchool Nha Trang. Em có nghe nói về chính sách hỗ trợ của iSpace dành cho học sinh iSchool. Thầy cô có thể cho em biết rõ hơn về chính sách này được không ạ. Em cảm ơn thầy cô nhiều. (Thu Hà - Email: hathu...@gmail.com)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh: Chào em. Đối với các em HS iSchool khi đăng ký theo học tại iSpace, các em được tặng 30% học phí HKI và chỉ cần đóng trước 1 triệu đồng học phí HKI khi nhập học. Chính sách này áp dụng trong năm 2012, đối với tất cả các nghề đang đào tạo tại iSpace. Em tham khảo thêm chính sách này tại website nhà trường nhé. Thân chào em.

Câu 27: Chào các thầy cô, em là nữ đang học lớp 12, em sẽ thi khối D nhưng sức em học thì trung bình. Xin cho em biết những ngành nào thuộc khối D ạ? Nganh Tiếp tân khách sạn có phù hợp với em? (Huỳnh Ngọc Tố Anh - Email: khong_the_song_thieu_anh19951989...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Khối D có nhiều ngành: Luật, Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch. Ngành Lễ tân KS thuộc Quản trị Du lịch rất phù hợp với nhiều người, trong đó có Em.

Câu 28: Em không đậu ĐH. Em thi ngành Kinh tế nên định nộp đơn học Kế toán tại trường iSpace nhưng chị em sợ học Kế toán ra trường sẽ khó xin việc vì sinh viên ngành này rất đông. Hơn nữa học trường nghề sẽ khó cạnh tranh nổi với ĐH, CĐ. Nếu em học kế toán ở trường thì nhà trường có giới thiệu việc làm cho em không và em có thể làm việc ở đâu được? Mong thầy cô tư vấn giúp em, em đang khó nghĩ quá. (Mỹ Loan - Email: myloan_1212...@gmail.com)

Cô Lương Thị Nhung - Ảnh P.ĐIỀN

Cô Lương Thị Nhung: Chào Mỹ Loan,

Kế toán là một trong những nghề mà người học có rất nhiều cơ hội việc làm. Bởi lẽ, bình quân mỗi năm nước ta có 66,3 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới, tốc độ tăng bình quân đạt 18%/năm ( nguồn baomoi.com), mà doanh nghiệp nào cũng cần có bộ phận kế toán. Vấn đề nằm ở chỗ nhu cầu việc làm không ít nhưng chất lượng nhân sự phục vụ cho nghề này lại chưa cao. Nếu đã tìm hiểu thông tin về chương trình học nghề Kế toán tại iSpace, có thể em đã biết quy trình đào tạo nghề này tại trường. Việc được thực hành thường xuyên ở từng môn học, thực hành tại phòng mô phỏng kế toán và xưởng thực hành trong các chuyên đề, hay việc kến tập + thực tập tại doanh nghiệp và thực hành hơn 500 giờ trong "Học kỳ trải nghiệm" sẽ giúp em có đủ kiến thức chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng mềm phục vụ nghề Kế toán.

Ngoài việc học qua số liệu thật và sổ sách chứng từ thực của các công ty, các em được trang bị đầy đủ kiến thức về thuế và khai báo thuế qua mạng (tax online), thuần thục việc sử dụng phần mềm kế toán với ít nhất 3 phần mềm kế toán như MISA, ASOFT, TS24. Tôi tin rằng, em sẽ tự tin ứng tuyển vào bất kì công ty nào sau khi kết thúc chương trình học tại iSpace. Ngoài ra, nhà trường cũng cam kết giới thiệu việc làm cho sinh viên trong và sau quá trình học, nếu sinh viên có nhu cầu. Hãy tự tin đăng ký học nghề mà em đam mê, em nhé.

Câu 29: Trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng vừa rồi, kết quả con tôi đạt 11 điểm (khối A) và 14,5 điểm (khối B) vậy cháu có thể xét điểm vào học Cao đẳng CNTT tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM (khối A) có được không? Thủ tục như thế nào? Sau này cháu học xong hệ Cao đẳng có được tiếp tục liên thông liền lên Đại học của trường này được không? Với điểm thi khối B cháu có thể xét điểm vào học ngành Công nghệ sinh học được không hoặc ngành nào được và trường nào thực hiện xét điểm.Chân thành cảm ơn (Trần Minh Thái - Email: tranminhthai7245...@gmail.com)

TS. Nguyễn Đức Nghĩa: Với điểm thi khối A đạt 11đ, thí sinh có thể nộp "hồ sơ" đăng ký xét tuyển vào hệ CĐ CNTT của trường ĐH KHTN (ĐHQGHCM). Hồ sơ xét tuyển chính là giấy chứng nhận kết quả thi (phiếu báo điểm) của thí sinh. Mặt sau của phiếu báo điểm có những thông tin để thí sinh điền vào khi muốn đăng ký xét tuyển các nguyện vọng bổ sung ở những trường có thông báo xét tuyển bổ sung. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp hệ CĐ của trường ĐH KHTN (ĐHQGHCM) sẽ có cơ hội học liên thông lên bậc ĐH của trường.

Với điểm thi khối B là 14,5đ, thí sinh đạt trên điểm sàn ĐH qui định nên sẽ có quyền tham gia đăng ký xét tuyển NV bổ sung vào những trường còn thiếu chỉ tiêu. Trong những ngày tới, thí sinh cần theo dõi các thông tin về xét tuyển NV bổ sung trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Câu 30: Xin chào Hội đồng tư vấn, em rất thích làm việc bên lĩnh vực xử lí ảnh nghệ thuật, (nói cung là nhiếp ảnh) nếu em theo công việc đó thì em sẽ học ngành gì và học ở đâu ạ? (Phan Thị Bích Trân - Email: you_pasaki29091987...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em hãy học CNTT hoặc thu hẹp là chỉ học Photoshop là Em có thể xử lý ảnh nghệ thuật nói riêng và tất cả các loại ảnh nói chung.

Câu 31: Em rất thích học lập trình di động nhưng chưa biết học ở đâu. Hôm bữa em nghe bạn em đang học ở iSpace nói rằng trường đang tuyển học viên lập trình mobile theo đặt hàng của 1 công ty nào đó và cam kết việc làm sau khi học xong. Xin thầy cho em biết rõ hơn về khóa học này được không ạ? Em cảm ơn. (Nguyễn Văn Tú - Email: nguyenvantu...@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh: Chào em. Trường đang có đơn đặt hàng đào tạo 40 chuyên viên lập trình mobile, đào tạo nghề, dành cho những ai đã có kiến thức về CNTT, bậc trung cấp trở lên, muốn có việc làm ngay sau 1 năm. Mức lương doanh nghiệp đưa ra là tối thiểu 80 triệu cho năm đầu tiên (không tính thưởng cuối năm). Nếu em quan tâm thì liên hệ trụ sở Thủ Đức để được tư vấn trực tiếp nhé. Ngoài ra, năm nay, iSpace cũng đang tuyển sinh chương trình Kỹ thuật Lập trình Mobile, bậc cao đẳng, dành cho đối tượng tốt nghiệp THPT, đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp từ 2-3 năm tới. Thân chào em.

Câu 32: Em thi đại học Y Dược TPHCM được 25.5 ngành Xét nghiệm và Đại học kinh tế 20đ ngành Kinh doanh quốc tế. Và theo điểm chuẩn mới công bố thì em đã đậu cả hai. Thực sự em rất mong được trở thành Bác sĩ, nhưng vì sợ điểm cao vượt khả năng của mình nên em đã chọn thi ở ngành có mức điểm thấp hơn. Và em được biết là ngành Xét nghiệm sau này không thể trở thành bác sĩ nên rất buồn. Em không thể học thêm lên hay học bổ sung để có thể trở thành bác sĩ sao ạ? Thực sự em đang rất lưỡng lự trong việc chọn trường học. Không biết em nên chọn ngành học nào cho thích hợp. Và không biết cơ hội nghề nghiệp sau này như thế nào đối với từng nghành học. Điều kiện gia đình em không khá, nên em cũng hi vọng ngành mình học sẽ dễ xin việc khi ra trường. Mong thầy, cô giúp đỡ, tư vấn giúp em. Em cảm ơn. (Thanh Lan - Email: thuyduong.nh03...@yahoo.com.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Thanh Lan thân mến! Đương nhiên bác sĩ xét nghiệm cũng quan trọng, giúp Hội đồng y khoa có căn cứ để quyết định phác đồ điều trị. Như vậy BS xét nghiệm chỉ gian tiếp chữa bệnh cho nhiều người. Em vẫn có thể học lên thành Tiến sĩ và thành chuyên gia phân tích các mẫu xét nghiệm mà không phải trực tiếp xét nghiệm. Còn ngành Kinh doanh Quốc tế thì làm Ngoại thương, Luật, Bảo hiểm,... Nếu gia đình có khó khăn mà Em học Y thì mất thêm 2-3 năm nữa mới ra trường và như vậy sẽ khó khăn thêm. Với sức học khá, Em có thể học KDQT, nếu Em sẽ học tốt ngoại ngữ thì xin việc không khó.

Câu 33: Em ở tỉnh lẻ lên thành phố và không có người quen ở đây cho nên em rất lo lắng về chỗ ở. Trường iSpace lại không có KTX. Vậy trường có những hỗ trợ gì về chỗ ở cho sinh viên tụi em không ạ? (Minh Đức - Email: minhduc...@yahoo.com.vn)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh: Chào em. Phòng Công tác sinh viên của trường có nhiệm vụ tìm kiếm chỗ trọ gần trường cho em, em có thể ở chung với các bạn sinh viên khác đang theo học tại trường. Ngoài ra, trong quá trình theo học, thầy cô chủ nhiệm lớp sẽ theo sát để hỗ trợ kịp thời các khó khăn của em trong học tập, cũng như trong cuộc sống xa nhà. Chúc em thành công.

Câu 34: Dạ em xin chào các thầy cô, cho em hỏi khối C ngoài làm Giáo viên còn có thể làm được những công việc gì nữa!Mong các thầy cô sớm cho em câu trả lời. (Phan Thị Xuân Mai - Email: xuanmai11th...@yahoo.com.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em thân mến! Khối C, ngoài việc đi dạy học, Em có thể làm: Bảo tàng, Nghiên cứu Ngôn ngữ, Văn hóa, Dân tộc,... Viết văn, làm báo,... và Hướng dẫn Du lịch.

Câu 35: Vì hoản cảnh gia đình nên mới học lớp 8 đã nghĩ rồi nên không có công việc ổn định và nghề mình thích như mọi người khác ,em đang làm công nhân xây dựng, nhưng không có chút hứng thú gì với nghề cả, em luôn chán nản về công việc mình đang làm, em biết là em rất đam mê mọi thứ liên quan về Điện thoại di động ,em đang phân vân không biết có nên chọn nghề Sữa điện thoại di động để học và làm vào thời điểm này không? Em cám ơn. (Nguyễn Thanh Toàn - Email: togo_no1...@yahoo.com)

Ông Hồ Đức Sinh: Chào Thanh Toàn,

Nghề nào cũng có cơ hội để bạn có thể làm việc và mang thu nhập cao về cho bản thân và gia đình, điều quan trọng nhất là bạn phải đam mê nghề đó, có như vậy thì mới làm việc hiệu quả được. Nghề sửa chữa điện thoại di động (ĐTDĐ) là một nghề khá "hot" tại Việt Nam hiện nay, bạn có thể tham khảo bài viết này tại đây để có thêm nhiều thông tin lựa chọn cho tương lai của mình.

Chúc bạn thành công với con đường mình sẽ chọn.

Câu 36: Thưa hội đồng tư vấn! Em thi khối C ngành Báo chí truyền thông đại học KHXHNV Tp.HCM được 19.5 điểm. Tuy nhiên không đủ điểm đậu vào ngành đó? Vậy em có đậu được vào trường ĐHKHXHNV Tp.HCM không? Nếu đậu thì em có quyền chọn ngành hay là ngành học của em trường tự chuyển? Em cảm ơn! (Quốc An - Email: qaqsqn...@gmail.com)

TS. Nguyễn Đức Nghĩa: Với mức điểm 19,5đ khối C này, chúng tôi tin rằng em còn có nhiều cơ hội được xét trúng tuyển NV bổ sung ở trường ĐH KHXHNV hoặc ở một trường ĐH khác. Hiện trường ĐH KHXHNV (ĐHQGHCM) dự kiến xét tuyển bổ sung 570 chỉ tiêu cho 13 ngành. Em cần theo dõi thông tin cụ thể và chi tiết về xét tuyển NV bổ sung của nhà trường trong thời gian sắp tới.

Câu 37: Chào các thầy cô, vừa qua em có tham dự kỳ thi đại học nhưng không qua điểm Sàn bây giờ em muốn theo học nghề thì em nên chọn học nghề gì ạ? Xin thầy cô định hướng cho em ạ? Em cảm ơn!!!!!!!! (Trần Văn Thương - Email: hanam_vip_pro22...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Có rất nhiều nghề để vào đời. Em không phải quá lo lắng. Em nên chọn một nghề nào đó có đào tạo ở gần nhà Em thì đỡ tốn kém kinh phí ăn học sau này. Còn nếu Em chọn nghề để đi xa, tới các thành phố lớn thì hãy liên hệ với các Trường CĐ, Trường Nghề ở hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Các nghề cổ điển, như Cơ khí, hàn,... các nghề hiện đại, như sử chữa điện tử, Công nghệ cao. Tại CPS Vietnam có đào tạo tay nghề sửa chữa điện thoại Di động các loại, trong thời gian từ 05 đến 09 tháng là Em đã có nghề.

Câu 38: Em đang là sinh viên CNTT của trường khác nhưng môi trường học làm em thấy nản nản. Em nghe nói iSpace dạy thực hành nhiều. Em muốn chuyển sang học quản trị mạng tại trường thì em có phải học lại từ đầu không ạ? Em cảm ơn. (Lê Minh Trung - Email: leminhtrung...@yahoo.com.vn)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh: Chào em. Em liên hệ trực tiếp tại các cơ sở iSpace để nộp hồ sơ xét tuyển, kèm theo bảng điểm các môn đã học. iSpace sẽ công nhận điểm và miễn học phí đối với các môn em đã học. Em cũng có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của trường.

Câu 39: Thưa Quý Thầy Cô, em thi vào hai trường cao đẳng Kỹ thuật CaoThắng và Đại học dân lập Lạc Hồng và kết quả hai trường đều đậu nhưng bây giờ em phân vân không biết chọn học trường nào? Xin tư vấn và cho em ý kiến, em cám ơn. (Lê Quốc Vàng - Email: quocvangtt...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em không nói rõ địa chỉ nơi gia đình Em ở. Cả hai trường này đào tạo kỹ thuật. Trường CĐ Cao Thắng tuy là hệ CĐ nhưng có uy tín, SV ra trường là có nơi nhận ngày. Trường Lạc Hồng là ĐH nhưng vì mới thành lập, lại ở Đồng Nai, có điểm đầu vào khá thấp, uy tín chưa cao. Việc Em chọn Trường phải tuy thuộc vào khả năng nghề của Em, vào hoàn cảnh gia đình,... nhiều thứ nên Em sẽ biết mình dựa trên tiêu chí nào.

Câu 40: Chào quý thầy !Xin phép hỏi : Khi các trường xét tuyển NV2 nếu thí sinh đủ điểm và đủ hồ sơ nộp đến trường thì theo nguyên tắc người nộp trước thì xét trước hay xét từ điểm cao xuống điểm thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu ??? Điều này rất quan trọng cho thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển và dể phát sinh thí sinh ảo ! Trân trọng . (Nguyễn Đức - Email: nguyenduc123321...@yahoo.com.vn)

TS. Nguyễn Đức Nghĩa: Theo qui định, những trường ĐH, CĐ có xét tuyển NV bổ sung cần phải thông báo cho thí sinh thời hạn xét tuyển, chỉ tiêu xét tuyển, mức điểm xét tuyển, lệ phí xét tuyển cùng nhuengx thông tin cần thiết khác. Tùy thuộc số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển so với chỉ tiêu, điểm trúng tuyển NV bổ sung có thể bằng hoặc cao hơn mức điểm thông báo nhận hồ sơ xét tuyển ban đầu. Việc xét trúng tuyển hay không phải theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu chứ không được theo nguyên tắc ai nộp trước thì được xét trước. Thông thường, khi xét trúng tuyển NV bổ sung, các trường ĐH, CĐ cũng tính đến số lượng thí sinh trúng tuyển ảo nên sẽ gọi trúng tuyển dôi ra một ít so với chỉ tiêu.

Ban tư vấn tại buổi giao lưu- Ảnh P.Đ

Câu 41: Cho em hỏi, học An ninh mạng ở iSpace có được thực hành nhiều để có kinh nghiệm không và thực hành như thế nào? Vì em thấy các công ty thường đòi hỏi ứng viên nghề này phải có kinh nghiệm mới làm việc được. (Nguyễn Tuấn Dũng - Email: tuandung_nguyen...@yahoo.com.vn)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh: Chào em. Năm nay, trường đưa vào chương trình đào tạo "Học kỳ trải nghiệm" với khoảng 500 giờ làm việc thực tế tại Xưởng thực tập trước khi tốt nghiệp với sự trợ giúp về chuyên môn của các doanh nghiệp đồng hành. Đây là một nét mới không ngoài mục tiêu gắn liền chương trình đào tạo với thực tiễn. Sinh viên theo học nghề An ninh mạng sẽ trải nghiệm nghề nghiệp tại Viện Nghiên cứu An ninh mạng iStudy, một sản phẩm có được do sự kết hợp chiến lược giữa iSpace và Tập đoàn bảo mật Cyberoam (Mỹ). Hiện tại, iSpace đã và đang cam kết giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên tốt nghiệp có nhu cầu.

Câu 42: Em thi đại học Y dược Tp. HCM ngành Dược được 21 điểm (đã cộng điểm khu vực) vậy cho em hỏi em có thể học ngành khác của trường mà em đủ điểm không? Nếu không được thì em có thể nộp NV2 trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp. HCM ngành Hóa học không? (Nguyễn Thị Phương Dung - Email: ngphuongdung1994...@yahoo.com)

TS. Nguyễn Đức Nghĩa: Với 21đ khối B, trên mức điểm sàn 14đ khá xa, em có thể đăng ký xét tuyển NV bổ sung ở những trường ĐH, CĐ còn thiếu chỉ tiêu (xem thông tin chi tiết và cụ thể trên các phương tiện thông tin đại chúng trong những ngày sắp tới). Tuy nhiên, theo dự kiesn, trường ĐH KHTN (ĐHQGHCM) không xét tuyển NV bổ sung ngành Hóa học.

Câu 43: Chào các thầy cô, em thích ngành Công an, năm nay em lên lớp 12 thì em học khối nào ạ? Và học trường nào? Điều kiện để thi vào ngành này, xin các thầy cô tư vấn giúp em. (Phạm Sang - Email: sang_pham...@yahoo.com.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: ĐH An Ninh hoặc ĐH Cảnh sát đều là những Trường có đặc thù riêng: Ngoại hình, Lý lịch, Truyền thống của gia đình,...các khối A,B, D và C đều tuyển. Trong hai ĐH này cũng có đủ các ngành như dân sự, ngoài ra còn một số ngành nghiệp vụ. Bộ và các Sở CA vẫn tuyển dụng những SV tốt nghiệp ngành khác vào làm chuyên môn thuần tuý như là các sĩ quan chuyên nghiệp.

Câu 44: Em rất thích máy tính, em muốn học CNTT và thấy ở iSpace có rất nhiều ngành nên không biết lựa chọn ngành nào. Thầy có thể tư vấn cho em 1 ngành sau này ra trường dễ xin việc, lương khá khá được không ạ? Em cảm ơn. (Phan Văn Nam - Email: namvan...@yahoo.com)

Cô Lương Thị Nhung: Chào Văn Nam,

Đúng như em đã tìm hiểu, iSpace đang tuyển sinh và đào tạo 5 nghề thuộc CNTT là An ninh mạng, Quản trị mạng máy tính, Tin học viễn thông ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Kỹ thuật lập trình. Ngoài ra, iSpace cũng đang có 3 chương trình ngắn hạn cũng về CNTT như: Bác sỹ máy tính, Chuyên viên an ninh thông tin _ CISS, Kỹ thuật lập trình trên thiết bị di động. Nếu em hỏi rằng học nghề nào để sau này ra làm việc có lương cao thì câu trả lời của tôi sẽ là nghề nào cũng có thể làm cho bạn giàu có. Theo tôi, yếu tố quan trọng để chọn nghề học không phải là thu nhập của nó mang lại mà là bạn có thực sự yêu thích nó, đam mê nó và có tố chất để làm tốt nó hay không. Bạn làm việc và tạo ra hiệu quả công việc, tạo ra thu nhập cho bạn mà. Có sự yêu thích CNTT là bạn đã xác định được ngành rồi. Giờ bạn cần chọn chuyên ngành ( nghề ) nữa. Bạn hãy đọc kĩ trên website iSpace, phần phân tích thế mạnh nghề, các môn học, mô tả công việc chuẩn đầu ra để lựa chọn nghề bạn thấy là phù hợp nhất nhé.

Cũng xin cung cấp đến bạn thông tin sau: Theo ý kiến của một số chuyên gia trong lĩnh vực CNTT thì An ninh mạng đang được coi là nghề "cao cấp" và thu nhập từ nghề này cũng được dự đoán là "hấp dẫn". Tuy nhiên, yêu cầu đầu vào để học nghề này tại iSpace cũng cao hơn so với các nghề khác một chút. Nếu Văn Nam tìm hiểu kĩ nghề này và muốn học, bạn hãy đăng ký để thử sức cũng các bạn khác qua 1 bài test tổng hợp nhé. Thông tin này có trên http://istudy.vn.

Về cơ hội việc làm, học nghề nào ở iSpace bạn cũng đều trải qua quy trình: Học chuyên môn => Học kỹ năng => Thực hành thực tế => Doanh nghiệp kiểm chứng => Tốt nghiệp. Trong quá trình học thì có cả nhà trường và doanh nghiệp cùng đào tạo, doanh nghiệp cấp chứng nhận đầu ra và tuyển dụng nhân sự sau tốt nghiệp. Vì vậy, cơ hội việc làm rất mở rộng với tất cả sinh viên. Hãy tự tin vào bản thân mình và cố gắng học tốt, Nam nhé.

Hẹn gặp em tại iSpace!

Ban tư vấn

Câu 45: Xin chào Hội đồng tư vấn, em vừa thi xong ĐH 2012, nhưng em thi chỉ được 12 điểm thấp hơn điểm sàn ĐH. Em lại có tật 1 tay bên phải. Em đang làm hồ sơ xin học nghề nhưng em không biết giờ nên học gì nữa! Em rối lắm, xin thầy cô cho em 1 lời khuyên em nên chọn ngành gì và học trường nào để phù hợp với mình. (Võ Nguyễn Kim Ngân - Email: nganamy93...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em đủ điểm để học Hệ Cao đẳng, nên có thể học CĐ Công Nghệ Thông Tin- Nghề này phù hợp với sức khỏe của Em.

Câu 46: Em rất thích ngành Sư phạm Toán nhưng điểm thi chỉ có 17.5 ( Đà Nẵng ) xin tư vấn cho em có ngành Sư phạm nào tuyển NV2 với điểm số như em khôngạ? (NguyễnThảo Nguyên - Email: kimnguyen21963...@gmail.com)

TS. Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện chưa có đầy đủ các thông tin về việc xét tuyển các nguyện vọng bổ sung (còn được gọi là nguyện vọng sau NV1, vì năm nay không có qui đinh giới hạn số đợt xét tuyển của một trường, số lần xét tuyển của một thí sinh và thời gian xét tuyển được kéo dài đến hết 30/11/2012). Với thông tin có được cho đến thời điểm hiện nay, trường ĐH Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển bổ sung ngành sư phạm tin học (100 chỉ tiêu, mức điểm xét tuyển là 15đ), Như vậy em cần tiếp tục theo dõi các thông tin về xét tuyển NV bổ sung ở những trường khác trong vài ngày tới để tăng khả năng chọn lựa của mình nhiều hơn.

Câu 47: Em là học sinh vừa thi DH xong.Em chọn thi hai trường đó là DH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp khối A1 và Kinh Doanh Công Nghệ khối D. Cuối cùng thì em chỉ đỗ ĐH Kinh Doanh Công Nghệ. Nhưng hiện tại em đang gặp phải vấn đề rất lớn và bất đồng quan điểm với bố mẹ. Vì nhà có người theo ngành Y nên bố mẹ bắt em phải học Y sau này còn có công ăn việc làm ổn định, không phải vất vả mà lại gần nhà,nhưng em không thích ngành Y nên em không thi nên giờ có học cũng chỉ học Trung Cấp thôi.Em thích học ngành Kinh tế vì cũng một phần là do tính cách của em hợp nữa.Nhưng bố mẹ ra sức ngăn cản và cho rằng học ngành đó rất khó xin việc vì cũng do gương hai người chị dâu học kế toán giờ cũng chưa có việc làm ổn định từ khi lấy chồng.Bố mẹ em nói học cái đó nhà không có khả năng xin việc và còn ở xa nhà, hơn nữa đó là trường dân lập lại càng khó xin hơn. Em không biết mình nên chọn ngành gì nữa, vì trường trung cấp kia còn 3 ngày nữa là nhập học rồi. Em muốn thực hiện ước mơ kinh doanh của mình mà khó quá. Xin thầy cô cho em vài lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn! (Hồng Vân - Email: hongvantrandp...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em thân mến! Có nhiếu con đường vào đời. Việc Em chọn ngành Kinh tế Kỹ thuật do Em có năng khiếu và đam mê, nhưng Ba Mẹ lại muốn Em học ngành Y như Em trình bày, đây là mâu thuẫn giữa các Thế hệ- Chuyện rất bình thường trong xã hội VN. Em có thể chiều ý của Ba Mẹ thì thiệt thòi cho mình, nhưng theo ý của Em mà đi học thì chắc chắn sẽ xảy ra tranh luận gay gắt. Nếu Em học Kinh doanh Công nghệ thì vẫn có thể làm thêm vì học nghề này liên quan đến maketing, bán hàng,... Việc xa nhà chjẳng sao cả vì nhiều người ra nước ngoài du học mà! nếu Em học Trung cấp Y thì Ba Mẹ có đỡ đần phần nào kinh phí để học? ( Vì Ba Mẹ chắc Em thi vào ĐH Y Dược?) . Việc kinh doanh khi ra trường vẫn có thể, vì mua bán thuốc, dược liệu cũng là... kinh doanh vậy.

Câu 48: Em đang học CNTT tại một trường khác, em muốn chuyển sang học An ninh mạng tại iSpace có được không? Em cảm ơn. (Đoàn Ngọc Minh - Email: doanminhngoc...@yahoo.com.vn)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh: Chào em. Em liên hệ trực tiếp trụ sở Thủ Đức để nộp hồ sơ xét tuyển. Đối với An Ninh Mạng, iSpace xét tuyển cho 2 nhóm đối tượng: (1) tốt nghiệp THPT, hoặc (2) sinh viên có 2 chứng nhận Bác sĩ máy tính và Bác sĩ hệ thống mạng muốn chuyển nghề (nhóm này sinh viên được công nhận điểm và miễn môn). Nếu sinh viên chưa có 2 chứng nhận này, iSpace tạo cơ hội đào tạo miễn phí các môn còn thiếu để cấp chứng nhận trước khi sinh viên đăng ký học chính thức chương trình An Ninh Mạng. Chương trình này xét tuyển hạn chế số lượng, dành cho các em đặc biệt yêu thích An Ninh Mạng (số tiền theo học 2 chứng nhận Bác sĩ máy tính và Bác sĩ hệ thống mạng hiện nay tại iSpace gần 13 triệu đồng).

Câu 49: Em xin chào thầy Nghĩa, em thi được 18,5 điểm khối A và em tính xét tuyển NV bổ sung vào trường ĐH Tôn Đức Thắng ngành Kĩ Thuật Công Trình (18 điểm). Mong các thầy cô xem xét xem cơ hội trúng tuyển của em có cao không ạ? Và còn một điều nữa là em được ĐH Bách Khoa chuyển em sang ngành Vật lí Kĩ thuật và Cơ kĩ thuật, cho em hỏi nếu em nhập học vào Bách khoa nhưng vẫn làm hồ sơ xét tuyển NV2 vào trường Tôn Đức Thắng có được không ạ? Và nếu đậu thì em có quyền chuyển sang TDT học được không ạ? (Thiện Ý - Email: thienyglobe...@gmail.com)

TS. Nguyễn Đức Nghĩa: Những thí sinh đã trúng tuyển NV1 chỉ được nhà trường cấp giấy báo nhập học chứ không cấp giấy chứng nhận kết quả thi (phiếu báo điểm). Do đó, những thí sinh đã trúng tuyên NV1 không thể tham gia đăng ký xét tuyển NV bổ sung ở những trường khác được.

Câu 50: Chào thầy cô.. Em vừa mới qua kì thi đại học 2012 xong, điểm thi của em là 12 chưa đủ điểm sàn địa học.. em xác định sẽ tìm một trường cao đẳng nào đó để học. em thích công nghệ thông tin định theo học hệ cao đẳng trường HV Bưu chính viển thông ngành Công nghệ thông tin, nhưng người thân em bảo học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ĐH công nghiệp Hà Nội vì sau này có người thân tìm việc làm cho.. em thì đang suy nghĩ nhưng mọi người cứ hối thúc làm em rất bối rối.. mong các thầy cô tư vấn thêm. (Bùi văn thưởng - Email: buivanthuongk11c5...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em đủ điểm để học Hệ Cao đẳng. Việc chọn Trường nào cũng phù hợp, nhưng như người nhà của Em khuyên và bảo trợ thì Em hãy học ngành Công nghệ Kỹ thuật. Em sẽ tự học CNTT đồng thời, vì CNTT ở trình độ CĐ chỉ làm thuê cho người khác, vậy Em học nó để phục vụ CN Kỹ thuật.

Câu 51: Chào quý thầy cô, em ở Thanh Hóa, hiện tại em muốn vào Tp.Hồ Chí Minh lập nghiệp. Em muốn học nghề gì liên quan đến công nghệ để tìm việc làm vì em rất thích công nghệ như điện thoại, máy tính, phần mềm... Nhờ quý thầy , cô tư vấn giúp em. Xin cảm ơn. (Nguyễn Tiến Định - Email: nguyentiendinh@gmail.com)

Ông Hồ Đức Sinh: Chào Tiến Định,

Bạn chưa cho biết là đã học hết lớp mấy rồi, tuy nhiên để học tốt các nghề liên quan đến công nghệ thì yêu cầu bạn phải tốt nghiệp lớp 12. Hiện tại, có khá nhiều nghề liên quan đến công nghệ cao như nghề: Lập trình phần mềm dành cho Điện thoại di động; Sửa chữa Điện thoại di động; Sửa chữa Smartphone chuyên sâu...

Trong đó, nghề Sửa chữa Smartphone chuyên sâu là một nghề khá mới mẽ, sức hút của nghề này là tương đối lớn! Bạn có thể tham khảo bài viết "Sửa chữa Smartphone, nghề hái ra tiền" tại đây để biết thêm chi tiết.

Chúc bạn lập nghiệp sớm thành công tại Tp.Hồ Chí Minh.

Câu 52: Chào quý thầy cô của cao đẳng nghề iSpace, em có nghe nói đến hacker mũ trắng và hacker mũ đen. Có sự khác biệt nào giữa 2 loại hacker này không? Bên cạnh đó em muốn trở thành một hacker, em không biết học ngành nào ở iSpace thì sẽ trở thành hacker ạ? Mong thầy cô tư vấn. Xin cảm ơn. (Phong Hải - Email: phonghai1306...@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh: Chào em. Hiểu một cách tương đối, Hacker mũ trắng: bảo vệ, Hacker mũ đen: tấn công. An ninh mạng tại iSpace là chương trình đào tạo những "Chiến binh An ninh mạng" có nhiệm vụ xây dựng chính sách và giải pháp bảo mật, bảo vệ dữ diệu, thông tin doanh nghiệp trên không gian mạng. Em nộp hồ sơ xét tuyển tại các cơ sở của trường nhé.

Câu 53: Chào các thầy cô, em đang chuẩn bị vào lớp 12, em thích ngành Ngoại thương, vậy cho em hỏi giữa ĐH Ngoại Thương cơ sở II và Đại học Kinh tế TPHCM thì em nên thi vào trường nào để học ? Em sẽ chọn khối A vì em học tốt môn Hóa và Toán, Lý thì tàm tạm... (Thy Linh - Email: lorentrang...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Nếu Em giỏi Ngoại ngữ thì Em nên học ĐH Ngoại thương CSII. Em thi khối A, A1, D và D1 đều được.

Câu 54: Chào Hội đồng tư vấn, em học ngành Ngoại ngữ Anh thì sau này ra làm những công việc gì ạ? (Nguyễn Hoài Thương - Email: ballfly_9x...@yahoo.com.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Sau này Em có thể làm : Dạy học; Du lịch; Ngoại giao; Báo chí; Viễn thông, ...Phiên dịch, Dịch thuật, nhiều lắm. Em hãy học giỏi và luyện nói vì người Việt mình không giỏi kỹ năng này.

Câu 55: Cho em hỏi cao đẳng nghề khác với cao đẳng chính quy chỗ nào? Trường cao đẳng nghề CNTT ispace là xét điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp hay là điểm học bạ 12? Em xin cảm ơn. (Huỳnh Nhật Thảo - Email: huynhnhatthanh...@yahoo.com)

Cô Lương Thị Nhung: Chào Nhật Thảo,

Câu hỏi của em cũng là câu tôi đã từng nhận được trong các kỳ đi tư vấn hướng nghiệp tại nhiều trường. Khá nhiều bạn học sinh còn e ngại với trường nghề vì nghĩ cao đẳng nghề không phải là cao đẳng chính quy. Tôi xin trả lời: Học nghề bậc cao đẳng thì bằng tốt nghiệp của em nhận được cũng là bằng chính quy em nhé. Giáo dục Việt Nam chúng ta hiện chia ra làm 2 hệ đào tạo là chính quy và vừa học vừa làm (trước đây là tại chức). Đào tạo nghề là cũng đào tạo chính quy. Nếu có sự khác nhau thì theo tôi đó là khác nhau ở cơ quan quản lý: tất cả các trường nghề tại Việt Nam đều thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, còn các trường khác thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo hay một sô Bộ khác như Bộ Công Thương, Bộ Công Nghiệp. Còn về chương trình đào tạo thì tất cả các trường đều theo quy định chương trình khung chung ở những môn bắt buộc, các môn tự chọn thì tùy định hướng của trường sẽ khác nhau. Với các trường nghề, thời lượng thực hành trong chương trình thường chiếm một tỉ lệ cao.

Trường cao đẳng nghề CNTT iSpace là trường chuyên sâu đào tạo thực hành các nghề về CNTT và ứng dụng CNTT. Trường tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển. Xét tuyển dựa trên học bạ cấp III hoặc trên điểm thi đại học, điểm thi trốt nghiệp (tùy theo bậc đào tạo). Em xem chi tiết tại link này em nhé: http://ispace.edu.vn/c15/s30/d677/Lich-khai-giang-thang-8-&--9-nam-2012.html

Chúc em vui!

Câu 56: Em vừa nhận được kết quả thi đại học, rất buồn vì mình không đạt được kỳ vọng của mình. Em rớt đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, em đang dự định sẽ học trước một vài công nghệ và năm sau thi lại. Xin thầy cô tư vấn giúp em những ngành nghề hay môn học nào mà giờ em có thể học để giúp ích cho quá trình học tập sau này của em ? (Cát Đằng - Email: catdangphu80...@gmail.com)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh: Chào em. Em có thể theo học các chuyên đề về máy tính, mạng cơ bản. Em cũng có thể học ngay chương trình cao đẳng về CNTT, với các nghề Quản trị mạng, Thiết kế đồ họa, Quản trị Cơ sở dữ liệu, ...hay An Ninh Mạng tại các trường Cao đẳng nghề, sau đó học chuyển tiếp lên hệ đại học. Thời gian học dao động từ 4-4,5 năm để lấy được bằng đại học.

Câu 57: Thưa thầy cô! Em muốn học Thiết kế nội thất nhưng em đã trượt đại học.Em mong thấy cô tư vấn cho em trường cao đẳng nào có ngành nghề tương tự ở Hà Nội. Em cảm ơn thầy cô! (Dương Ngọc Quỳnh Anh - Email: quynhanh94buon...@yahoo.com.vn)