Tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ 2008: Cơ hội vào trường CĐ không tổ chức thi

Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực?

. Con tôi thuộc diện đối tượng ưu tiên 1, đồng thời hộ khẩu tại vùng sâu. Vậy con tôi được hưởng điểm ưu tiên trong kỳ thi ĐH, CĐ không? Con tôi phải làm giấy tờ gì, chứng từ gì?

Vũ Nam (Tây Ninh)

- Có hai loại ưu tiên: ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực. Nguyên tắc, mỗi thí sinh chỉ được hưởng một chế độ đối tượng ưu tiên và một khu vực ưu tiên. Vì vậy, thí sinh chọn đối tượng và khu vực ưu tiên nào có điểm ưu tiên cao nhất để ghi vào hồ sơ. Trường hợp con ông vừa thuộc đối tượng ưu tiên 1 lại vừa thuộc khu vực ưu tiên 1, tổng điểm ưu tiên cao nhất là 3,5 điểm. Các giấy tờ liên quan đến đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên chỉ cần photocopy, không cần công chứng khi làm hồ sơ dự thi. Khi thí sinh trúng tuyển vào trường nào thì đến làm thủ tục nhập học, lúc đó nhà trường mới yêu cầu bổ sung thêm bản chính.

Trường CĐ nào không tổ chức thi?

. Xin hỏi, khu vực phía nam có trường CĐ nào không tổ chức thi? Tôi phải thi nhờ một trường khác rồi xét tuyển kết quả thi vào những trường này?

Minh Diệu (Khánh Hòa); Thế Dũng (Vĩnh Long)

- Năm nay cả nước có 57 trường CĐ không tổ chức thi. Bạn phải thi (thi nhờ) vào một trường ĐH, CĐ nào đó, sau đó chọn và đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào một trong các trường CĐ. Dưới đây là các trường CĐ từ Đà Nẵng trở vào: CĐ Công nghệ (thuộc ĐH Đà Nẵng), CĐ Công nghệ và quản trị Sonadezi, CĐ cộng đồng Bình Thuận, CĐ cộng đồng Hậu Giang, CĐ cộng đồng Kiên Giang, CĐ Điện lực TP.HCM, CĐ Giao thông Vận tải II, CĐ Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng, CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ, CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Kiên Giang, CĐ Lương thực thực phẩm, CĐ Tài chính kế toán, CĐ Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, CĐ Sư phạm Bến Tre, CĐ Sư phạm Bình Dương, CĐ Sư phạm Bình Định, CĐ Sư phạm Bình Phước, CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, CĐ Sư phạm Đà Lạt, CĐ Sư phạm Dăk Lăk, CĐ Sư phạm Đồng Nai, CĐ Sư phạm Gia Lai, CĐ Sư phạm Kiên Giang, CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, CĐ Đức Trí, CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Sài Gòn, CĐ tư thục Phương Đông Đà Nẵng, CĐ tư thục Phương Đông Quảng Nam.

Muốn trở thành chuyên gia pháp lý?

. Xin cho biết ngành luật hành chính thi khối gì? Nhà trường đào tạo sinh viên ra trường đảm nhận những việc gì?

Mai Hùng (TP.HCM)

- Phòng Đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM: Ngành luật hành chính trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính; các vấn đề về công chức, công vụ, vi phạm và cưỡng chế hành chính, thủ tục hành chính, những đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính... và công tác quản lý hành chính trên các lĩnh vực. Ra trường, cử nhân ngành luật hành chính là những chuyên gia pháp lý cho các cơ quan hành chính nhà nước (UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND như các sở, phòng, ban... ); các cơ quan bảo vệ pháp luật, các phòng tổ chức-hành chính, phòng pháp chế của các doanh nghiệp, tổ chức hành chính sự nghiệp; các văn phòng, công ty luật trong và ngoài nước...

Có phải bị... đào tạo lại?

. Thực tế hiện nay cho thấy hầu hết sinh viên phải đào tạo lại mới có thể đảm nhận công việc được giao. Tôi ở Đồng Nai, muốn vào học Trường ĐH Lạc Hồng. Nơi đây có hình thức đào tạo như thế nào để sinh viên đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp?

Huỳnh Thức (Đồng Nai)

- Thạc sĩ Lâm Thành Hiển, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Lạc Hồng: Trong quá trình đào tạo, Trường ĐH Lạc Hồng luôn cung cấp các thông tin về nhu cầu xã hội, yêu cầu kỹ năng của ngành nghề đào tạo. Đồng thời, nhà trường xây dựng chương trình đào tạo sát với yêu cầu của doanh nghiệp. Trong thời gian học, sinh viên được tạo điều kiện tìm hiểu cụ thể ngành nghề đào tạo, ký hợp đồng lao động thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên có thể vừa làm, vừa học hỏi nghề nghiệp, nhờ đó sinh viên dễ có việc làm ngay tại doanh nghiệp lúc đang thực tập, rất hiếm khi phải qua đào tạo lại.

Có thể làm ở công ty nước ngoài?

. Ngành kỹ thuật may-thời trang hệ CĐ có thể làm việc ở những vị trí nào trong nhà máy may? Có thể làm việc tại các công ty thời trang nước ngoài không? Thời gian học ngành này giữa hệ CĐ và trung cấp?

Kim Thoa (TP.HCM)

- Phòng Đào tạo Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Ngành kỹ thuật may-thời trang đào tạo trong ba năm (hệ trung cấp đào tạo hai năm). Cử nhân CĐ có kiến thức chuyên môn vững và kỹ năng thực hành thành thạo về lĩnh vực công nghệ may và thời trang. Cụ thể, sinh viên biết thiết kế, sáng tác mẫu và thực hiện các loại trang phục, lập các loại tài liệu cho một đơn hàng trong sản xuất may công nghiệp; biết tổ chức và điều hành sản xuất tại các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh trong ngành công nghệ may và thiết kế thời trang. Sinh viên có thể làm ở tất cả các vị trí trong phòng kỹ thuật của công ty may. Nếu sinh viên có khả năng tiếng Anh thì ra trường có thể làm việc tại các công ty nước ngoài.