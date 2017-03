Tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ 2008: Điểm chuẩn và điểm sàn có gì khác nhau?

Xét tuyển nguyện vọng hai cùng trường dự thi?

. Điểm sàn và điểm chuẩn khác nhau như thế nào? Thi ĐH đợt một và đợt hai là sao, có gì khác nhau? Nếu con tôi năm nay thi nguyện vọng một là ĐH Marketing không đạt, nguyện vọng hai là ngành quản trị du lịch của trường này có được không? Địa điểm dự thi ở đâu?

Vũ Ngọc Hà (Tây Ninh)

- Điểm sàn là mức điểm tối thiểu mà thí sinh phải đạt để đậu vào một trường nào đó. Điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định căn cứ vào điểm thi của thí sinh. Mỗi khối thi đều có mức điểm sàn quy định. Còn điểm chuẩn là mức điểm do các trường ĐH, CĐ đặt ra (tất nhiên phải từ điểm sàn trở lên) để xét tuyển thí sinh trúng tuyển cho phù hợp. Năm nay có ba đợt thi, trong đó đợt một thi khối A, V; đợt hai thi các khối còn lại C, D, B; đợt ba thi vào các trường CĐ có tổ chức thi. Ba đợt thi này có ngày thi khác nhau. Nếu con của ông thi vào ĐH Marketing không đạt nguyện vọng một thì vẫn được quyền đăng ký xét tuyển vào nguyện vọng hai những ngành khác.

Muốn trở thành diễn viên, MC, PR?

. Trường nào đào tạo diễn viên, MC, PR?

Nguyễn Thiện Hoàng (TP.HCM); Mỹ Hạnh (Lâm Đồng); Thúy Ngọc và Trí Đức (Nha Trang)

- Nếu muốn trở thành diễn viên (điện ảnh, sân khấu...) bạn có thể dự thi vào Trường CĐ Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, ĐH Văn hóa... Nếu muốn theo học ngành PR (trong đó có cả khả năng làm MC) thì xét tuyển vào ngành quan hệ công chúng Trường ĐH dân lập Văn Lang hoặc thi tuyển vào ngành báo chí Trường ĐH KHXH và NV TP.HCM.

Ngành nào thi khối C?

. Khối C của Trường ĐH KHXH và NV tuyển sinh những ngành gì? Ngành Báo chí thi khối gì, điểm chuẩn 2007?

Lê Thị Hồng (Bà Rịa-Vũng Tàu)

- Khối C của Trường ĐH KHXH và NV TP.HCM tuyển các ngành: Văn học và ngôn ngữ, Báo chí-truyền thông, Lịch sử, Nhân học, Triết học, Địa lý, Xã hội học, Thư viện thông tin, Giáo dục, Lưu trữ học, Văn hóa học, Công tác xã hội, Tâm lý học. Điểm chuẩn 2007 của những ngành này từ 14 đến 18 điểm, riêng ngành Báo chí-truyền thông có điểm chuẩn cao nhất là 18 điểm.

Luật thương mại có gì khác biệt?

. Ngành Luật thương mại đào tạo những kiến thức gì? Có gì khác biệt giữa ngành Luật thương mại so với những ngành luật khác. Lĩnh vực công việc khi tốt nghiệp ngành này?

Trâm Anh (TP.HCM)

- Phòng Đào tạo ĐH Luật TP.HCM: Bên cạnh trang bị khối kiến thức chung về xã hội, pháp luật như tất cả những ngành luật khác, ngành Luật thương mại trang bị những kiến thức về khoa học pháp lý của Việt Nam và thế giới trong các lĩnh vực: thương mại, doanh nghiệp, cạnh tranh, phá sản và giải quyết tranh chấp, thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán, đất đai và thị trường bất động sản... Sự khác biệt về chương trình đào tạo ngành luật thương mại so với các chuyên ngành khác của trường là các chuyên đề tự chọn chuyên sâu về pháp luật thương mại. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật thương mại có thể làm việc trong những lĩnh vực: luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên, công chứng viên, trọng tài viên hoặc tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tư vấn pháp luật văn phòng luật sư, các công ty luật trong và ngoài nước, phụ trách pháp chế tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước...

Chế biến thủy hải sản dễ kiếm việc?

. Tôi muốn theo học ngành Chế biến thủy hải sản. Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đào tạo ngành này như thế nào? Cơ hội việc làm sau khi ra trường?

Phạm Ý Như, Quỳnh Anh (Vĩnh Long)

- Phòng Đào tạo Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Học sinh-sinh viên ngành này sẽ học 50% lý thuyết và 50% thực hành. Sinh viên sẽ được học các nhóm ngành công nghệ như: chế biến các sản phẩm thủy sản đông lạnh, chế biến các sản phẩm có giá trị gia tăng, chế biến các sản phẩm truyền thống, chế biến đồ hộp thủy sản, quản lý chất lượng theo hệ thống HACCP, kỹ thuật nuôi tôm cá, kỹ thuật sản xuất giống thủy sản, nghiên cứu bệnh và phòng trị bệnh thủy sản... Trong quá trình học sẽ được thực tập chuyên đề tại các nhà máy chế biến thủy sản, các trại nuôi tôm công nghiệp tại các địa bàn. Ngoài ra, học sinh-sinh viên sẽ được tham gia nghiên cứu khoa học. Hầu hết người học kiếm được việc ngay sau khi ra trường.

Muốn xét tuyển các khối H, T, V?

. ĐH Hồng Bàng tuyển sinh ở những khối thi nào? Thi khối V ở ĐH Kiến trúc TP.HCM nhưng đăng ký nguyện vọng hai vào trường này có phù hợp không?

Huy Vĩnh (Đà Nẵng)

- Trường ĐH dân lập Hồng Bàng năm 2008 xét tuyển thí sinh trong cả nước ở các khối thi A, B, C, D1, D2, D3, D4. Các ngành tuyển: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật công trình, Công nghệ sinh học và môi trường, Điện tử viễn thông, Cơ khí tự động, Công nghệ dệt may-thời trang, Quản lý đô thị quốc tế, Ngữ văn-truyền thông, Kinh tế quốc tế, Du lịch quốc tế, Châu Á Thái Bình Dương, Đông Nam Á, Mỹ thuật công nghiệp, Ngoại ngữ, Thể dục thể thao. Riêng khối H,T,V trường này xét tuyển những thí sinh đã thi vào ngành Kiến trúc, Mỹ thuật công nghiệp và ngành Thể dục thể thao tại các trường ĐH công lập trong cả nước. Bạn chọn thi khối V ở ĐH Kiến trúc, sau đó nếu không trúng tuyển nguyện vọng một, có mức điểm trên sàn thì được quyền đăng ký xét tuyển nguyện vọng hai theo ý định của bạn.

Thời gian đào tạo liên thông CĐ lên ĐH?

. Những ngành học nào của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM được đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH? Thời gian đào tạo bao lâu? Thi tuyển hay xét tuyển?

Lê Quang Thông (TP.HCM)

- Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có đào tạo liên thông từ hệ trung cấp lên CĐ, từ CĐ lên ĐH. Trong đó, liên thông từ CĐ lên ĐH đào tạo 18 tháng, cấp bằng chính quy. Trường đào tạo CĐ lên ĐH các chuyên ngành: Điện, Cơ khí, Nhiệt-Lạnh, Điện tử, Hóa học, Khoa học máy tính, Ôtô, Thực phẩm, Môi trường, Công nghệ may, Tiếng Anh, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh du lịch khách sạn, Tài chính ngân hàng, Cơ điện tử, Hóa dầu. Hệ CĐ liên thông lên ĐH phải thi tuyển.

Trường nào tuyển ngành giáo viên thể dục?

. Tôi muốn thi vào ngành TDTT để trở thành giáo viên. Trường nào tuyển sinh ngành thể thao? truclong_2007@...

- Bạn có thể thi vào Trường ĐH TDTT Trung ương 2 (tùy theo ngành bạn thích), ngành Giáo dục thể chất của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (thi khối T) hoặc xét tuyển vào ngành TDTT (tùy ngành bạn chọn) Trường ĐH dân lập Hồng Bàng...