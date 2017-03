Tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ 2008: ĐKDT - sai một ly đi một dặm!

Cơ hội làm việc ngành du lịch?

. Trường nào thi tuyển và xét tuyển ngành du lịch? Cơ hội việc làm lĩnh vực này có nhiều không?

Minh Tâm (Vũng Tàu); Lan Chi (Long An)

+ Du lịch là một ngành được dự báo có nhu cầu lao động lớn trong những năm tới. Theo đó, đến năm 2010 VN cần khoảng 333.400 lao động trực tiếp và đến năm 2015 là 503.200 lao động. Để huy động đội ngũ lao động trực tiếp làm việc ở ngành du lịch, bình quân ngành du lịch phải cần đến 19.000 người/năm. Dự báo trong những năm tới, lĩnh vực khách sạn-nhà hàng cần đông lao động nhất, kế đến là dịch vụ giải trí, dịch vụ hướng dẫn viên lữ hành, vận chuyển du lịch, kinh doanh phòng vé máy bay... Để theo học ngành du lịch, bạn có thể dự thi vào ĐH Kinh tế TP.HCM hoặc xét tuyển vào ĐH dân lập Văn Hiến, ĐH dân lập Hồng Bàng... Ngoài ra, ngành du lịch cũng được đào tạo ở nhiều trường CĐ, trung cấp.

Học luật sở hữu trí tuệ?

. Xin cho biết khóa đào tạo pháp luật về sở hữu trí tuệ tại ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh đối tượng nào, đào tạo trong bao lâu, học xong được cấp bằng gì?

Thanh Nguyên (TP.HCM)

+ Hiện nay Trường ĐH Luật TP.HCM và Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp tổ chức các khóa đào tạo và huấn luyện về sở hữu trí tuệ cả về lý luận và tác nghiệp cho các đối tượng đã tốt nghiệp ĐH. Học viên sẽ được trang bị các kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ của VN và quốc tế như các thủ tục đăng ký xác lập quyền; các quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ và thủ tục tố tụng; các phương pháp tra cứu thông tin về sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp; biện pháp phân tích việc khai thác quyền sở hữu trí tuệ tại doanh nghiệp... Thời gian đào tạo hơn sáu tháng. Chứng chỉ tốt nghiệp do ĐH Luật TP.HCM cấp và là một trong những điều kiện để thi lấy chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp. Liên hệ: Tại Hà Nội: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo - Cục Sở hữu trí tuệ (386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 04.85 86 455); tại TP.HCM: Phòng Đào tạo ngắn hạn Trường ĐH Luật TP. HCM (2 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM, ĐT: 08.9434300).

Khối M, N, T, H thi môn gì?

. Môn thi ngoại ngữ của ĐH Sư phạm Đồng Tháp có nhân hệ số không? Các khối H, M, T, N thi những môn gì?

Minh Long, Kim Phúc (Đồng Tháp).

+ Tại Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp, các ngành SP tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, môn Anh văn tính hệ số hai. Khối H thi môn văn (thi theo đề khối C), trang trí, hình họa chì. TS phải đạt sơ tuyển mới được dự thi. Bài sơ tuyển hình họa: vẽ đen trắng trên giấy khổ 30x40 cm; đề tài nam giới cởi trần mặc quần đùi. Bài sơ tuyển bố cục: vẽ màu trên giấy khổ 30x40 cm: đề tài phong cảnh, cảnh sinh hoạt của người. Khối M thi môn văn, toán (thi theo đề khối D), năng khiếu giáo dục mầm non (hát, kể chuyện, đọc diễn cảm). Khối N thi môn văn (thi theo đề thi khối C), thẩm âm-tiết tấu, thanh nhạc. Khối T thi môn sinh, toán (thi theo đề khối B), năng khiếu thể dục thể thao (chạy cự ly ngắn, bật tại chỗ và gập thân - hệ số hai). Yêu cầu: thể hình cân đối, nam cao 1,65 m, nặng 45 kg trở lên; nữ cao 1,55 m, nặng 40 kg trở lên.

Cùng một ngành tuyển sinh hai khối thi?

. Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có những ngành nào tuyển sinh cả hai khối thi và xét tuyển như thế nào? Thu Huệ (Cần Thơ)

+ Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có 10 ngành và chuyên ngành tuyển cả khối A và D1: kinh tế nông lâm, quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị kinh doanh thương mại, kế toán, quản lý thị trường bất động sản, phát triển nông thôn, quản lý thị trường bất động sản, hệ thống thông tin địa lý; kinh doanh nông nghiệp. Có nhiều ngành và chuyên ngành tuyển cả hai khối A và B: công nghệ sinh học, chăn nuôi, nông học, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, bảo quản chế biến nông sản thực phẩm, cảnh quan và kỹ thuật hoa viên, công nghệ hóa học... Trường xét tuyển TS trúng tuyển sẽ tương ứng với tỷ lệ TS dự thi hai khối thi. Thí dụ, ngành hệ thống thông tin địa lý có 1.000 TS dự thi, trong đó khối A là 400, khối B là 600, dự kiến tuyển 100, như vậy khi làm phương án tuyển sẽ tính toán tuyển khoảng 40 TS khối A và 60 TS khối B.