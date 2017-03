Tư vấn tuyển sinh ĐH - CĐ 2012: Còn nhiều cơ hội để học CĐ - ĐH

Mặt khác, các trường CĐ-ĐH và trường nghề vẫn tiếp tục tiếp nhận xét tuyển nguyện vọng bổ sung của thí sinh. Đây là giai đoạn nước rút để các bậc phụ huynh và thí sinh đưa ra quyết định cuối cùng.



Báo Pháp Luật TP.HCM

“Còn nhiều cơ hội để học CĐ - ĐH”.





Báo Pháp Luật TP.HCM Online.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Ông Nguyễn Quốc Cường

Ông

Hồ Đức Sinh,







Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến sáng nay. Ảnh: Huyền Vi





- Vương Xuân Sơn - Email: corobelusi2112...@gmail.com







Ban tư vấn cho em hỏi là học ngành Quản lí công của trường ĐH Kinh tế-Luật sau này ra sẽ làm những công việc gì ạ? Em cảm ơn.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư - Giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM



Ngành này chủ yếu làm trong hệ thống công chức Nhà nước, tại các Cơ quan Chính quyền địa phương, Thuế vụ, Hải quan, Tài chánh,.. Chúc em thành công!







- Lâm Thị Thúy Hoa - Email: thuyhoa123...@yahoo.com







Dạ em chào Thầy Cường, em thi Cao đẳng được 12 điểm, giờ em muốn xét vào Trường CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM ngành Tài chính Ngân hàng có được không? Học xong em có thể thi liên thông ở Đại học Ngân hàng được không? Em cảm ơn thầy Cường ạ

?







Ông Nguyễn Quốc Cường,

- Trang Lê - Email: ngocanh4993...@gmail.com

Con tôi năm nay đang học lớp 12. Lực học của cháu ở dạng trung bình khá. Cháu học thiên về toán lý hóa. Cháu biết xử dụng thành thạo máy vi tính và có hiểu biết nhất định về máy vi tính. Vậy tôi có nên cho cháu thi đại học vào ngành Hệ thống thông tin quản lý không? Ngành này so với Công nghệ thông tin có khác nhau không? Hiện có bao nhiêu trường đại học ở phía nam đào tạo ngành học này? Điểm chuẩn đầu vào của các trường năm 2012 là bao nhiêu? Dự báo nhu cầu nhân lực ngành này hiện nay như thế nào? Rất mong Ban tư vấn giải đáp giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

- Trần Thị Nguyệt - Email: nguyettran...@yahoo.com

Chào Thầy! Cho em hỏi Trường CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM có xét tuyển NV2 không? Em thi CĐ được 11,5 điểm, nhưng em sợ không đậu vào Trường. Kính mong Thầy giải đáp. Em cảm ơn.

Ông Nguyễn Quốc Cường

- Nguyễn Anh Hùng - Email: anhhungxadieu...@yahoo.com

Thầy Cường ơi giúp em! em thi ĐH được 11đ, khối V, em không đậu và xét tuyển cũng không đủ điểm, vậy hiện nay còn trường nào ngoài công lập xét tuyển không? Nếu em không học được năm nay, đợi đến năm sau thi lại thì e khó khăn hơn. Em ở Huế. Rất cảm ơn thầy Cường.

Ông Nguyễn Quốc Cường

- Phan Thị Chiêu Minh Thụy - Email: minhthuy993...@gmail.com

Em chào thầy Phư, để xác định xem mình yêu thích ngành gì và lên kế hoạch theo đuổi ngành nghề đó thì phải làm thế nào? Em cảm ơn thầy.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Em Minh Thụy thân mến! Để theo đuổi một nghề là cực kỳ khó khăn: Khát vọng và đam mê, khả năng và kỹ năng, điều kiện vào đời, Những phát sinh trong cuộc đời,... Thật nhiều dữ kiện chi phối! Vậy thì em hãy xem mình yêu thích gì, có phù hợp với khả năng, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế,... Nghĩa là hội đủ: Thiên thời + Địa lợi + Nhân hòa như cha ông mình đã nói. Ngày xưa các thầy cô và cả ba má của cháu có được chọn nghề đâu, Ban tuyển sinh và Nhà nước phân công dựa trên học lực của học sinh và cứ thế... nuôi dần đam mê nghề nghiệp. Có nhiều người không theo hết, nhưng cũng có rất nhiều người, như thầy chẳng hạn vẫn đứng lớp và nghiên cứu Toán học dẫu rằng nó cao quý nhưng khá vất vả!





PGS.TS. Nguyễn Đình Phư - Giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM . Ảnh: Huyền Vi





- Lâm Ngọc Diễm My - Email: d7even0409...@yahoo.com.vn

Em chỉ muốn học Sư phạm, mà cụ thể là học ngành Sư phạm tiểu học, nhưng vừa qua em không đỗ, nhưng lại thấy có trường trung cấp Đông Dương dự kiến tuyển sinh vào tháng 10. Em có tìm hiểu thông tin trên mạng nhưng lại có nhiều thông tin trái chiều, lên trường lại được các tư vấn trấn an, và cam kết sau khi học có thể liên thông lên đại học Sư Phạm. Cho em hỏi điều này có thật không ạ???

Ông Nguyễn Quốc Cường

- Nguyễn Thu Hà - Email: puca_20111994...@yahoo.com

Kính chào Ban tư vấn, em thi khối D1 được 17 điểm, em đã xét nguyện vọng bổ sung nhưng không đỗ, em rất buồn vậy Ban tư vấn cho em hỏi bây giờ em co thể xét nguyện vọng bổ sung vào những trường đại học nào ạ? Em cảm ơn rất nhiều!

Ông Nguyễn Quốc Cường







Ông Nguyễn Quốc Cường - Chuyên viên tuyển sinh Bộ GD&ĐT. Ảnh: Huyền Vi





Thành Nga - Email: cutibandon...@yahoo.com

Cho em hỏi ở TP.HCM có những trường nghề nào đang tuyển sinh và trong đó những trường nào được liên thông vào trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Em cảm ơn!

Ông Nguyễn Quốc Cường

Trần Tuấn Anh - Email: tuananh...2379@gmail.com

Chào Ban tư vấn, Em là bộ đội xuất ngũ, em rất muốn học nghề sửa Điện thoại di động nhưng không biết ở đâu đào tạo? Khi học xong thì có được cấp chứng nhận hay chứng chỉ gì không? Em có thẻ học nghề của Quân đội cấp thì có được ưu đãi gì không? Mong Ban tư vấn giúp em. Cảm ơn rất nhiều.

Ông

Hồ Đức Sinh,

Nguyễn Hoàng Quân

- Email: chieuanhck...@yahoo.com

Thưa thầy cô! Em là người có ngoại hình, trí nhớ khá tốt nhưng em hay nhút nhát, ngại người lạ. Em đã tốt nghiệp trung cấp tin học nhưng chưa đủ điều kiện liên thông. Thật sự em thấy ngành này không hợp với em, em không muốn liên thông nữa vì sợ sẽ không theo kịp. Hiện giờ em thấy thích và có ý định chuyển ngành Du lịch nhưng em vẫn còn phân vân, chưa hiểu rõ hết về ngành này nên em chưa dám quyết định vì sợ khi vào cuộc sẽ bỏ lỡ giữa đường. Nhà em thì ở huyện nhỏ nên không thể làm dưới quê, em muốn làm ở TP.HCM nhưng vì trước giờ em chưa sống xa nhà nhiều nên cũng lo sợ nhiều vấn đề nảy sinh. Em nhờ thầy cô tư vấn giúp em có nên chọn ngành này hay không? Cơ hội việc làm như thế nào? Em có thể làm những công việc gì? Em chân thành cảm ơn thầy cô.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư







Ban tư vấn của chương trình đang trả lời câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: Huyền Vi







Bùi Kim Oanh - Email: phuthuybongdem_nhiemmautinhai...@yahoo.com



Em đang học tại một trường phổ thông với chương trình học là cơ bản. Em muốn thi một trường vừa sức học của mình mà thôi. Bản thân em thì hoạt bát, em thích một công việc mang tính tập thể, nói chung là không phải môi trường công sở. Xin thầy cô tư vấn giúp em với.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Nguyễn Mạnh Phong - Email: luong cste..@yahoo.com.vn

Em thi đại học khối C được 18 điểm chưa cộng điểm ưu tiên. Bây giờ em muốn nộp nguyện vọng 2, kính nhờ thầy chỉ giúp em còn trường nào xét tuyển không? Em cảm ơn ạ.

Ông Nguyễn Quốc Cường

Hoàng Nguyễn Phương Thảo - Email: khikonlovely176...@gmail.com

Hiện nay em đang học lớp 12 và em chưa biết định hướng nghề như thế nào. Em đang theo học khối D và em thích hướng ngoại. Xin Ban tư vấn tư vấn cho em nên theo học trường đại học nào và nên theo ngành nào ạ? Em xin cám ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Nguyễn Văn Nam - Email: hangk14a2...@gmail.com

Thưa thầy Cường, em thi đại học Lâm Nghiệp chỉ được 7,5đ, tính cả điểm ưu tiên là 11đ. Thầy có thể tư vấn cho em còn trường đại học hay cao đẳng nào xét tuyển NV bổ sung ngành Kinh tế hoặc Môi trường không? Em rất cảm ơn thầy Cường.

Ông Nguyễn Quốc Cường

Lê Huấn - Email: huanitsq168...@gmail.com

Em muốn thi vào ngành CNTT khoa Kĩ thuật phần mềm(Lập trình viên), xin các thầy cô cho em hỏi ở Hà Nội thì những trường đại học nào đào tạo CNTT tốt ạ? Và xin thầy cô tư vấn cho em trường đào tạo Aptech nào là tốt nhất ạ (lập trình viên). Vì ở Hà Nội có rất nhiều trường Aptech (FPT aptech, Aprotrain aptech, Hanoi Aptech, Bachkhoa aptech,AiTi Aptech,.... nên em không biết nên chọn trường nào? Em xin chân thành cảm ơn ạ!!!

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Nguyễn Như - Email: nguyennhu0693...@yahoo.com

Cho em hỏi trường đại học Đồng Nai gửi giấy báo trúng tuyển cho em nhưng trong giấy lại thông báo thời gian làm thư tục là 24/9. vậy bây giờ em lên trường làm thư tục nhập học còn kịp không?

Ông Nguyễn Quốc Cường



Một thành viên trong Ban tư vấn đang trả lời câu hỏi bạn đọc gửi đến. Ảnh: Huyền Vi



Nguyễn Hữu Thanh

- Email: visaocuoitroi_196...@yahoo.com

Chào Ban tư vấn em đang thắc mắc là: Em rất thích tìm tòi và mày mò trong lĩnh vực tin học và cụ thể là sở thích như: Làm video, làm kỹ xảo... em muốn theo ngành CNTT thì em phải học chuyên ngành gì về tin học ạ!Em cảm ơn Ban tư vấn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư







Phúc Khánh - Email: chondoi_chiiuem_tacosi...@yahoo.com.vn

Em xin chào thầy Phư, em đang học lớp 12 và sắp thi đại học rồi, em thích khối C lắm nhưng sợ ra trường không có việc làm! xin cho em biết một số việc làm khi ra trường của sinh viên khối C? Em cảm ơn thầy.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Em Phúc Khánh thân mến! Có rất nhiều người không muốn thi vào các ngành khối C thì đó là điều thuận lợi cho những người khác như Em khi chọn ngành đó mà học. Sinh viên khối C có rất nhiều ngành để chọn lựa: Kinh tế, ngôn ngữ, văn học, báo chí, lịch sử, xã hội học, du lịch,... ra trường em có thể làm nhiều công ty, cơ quan nhà nước trong các ngành: Ngoại giao, phóng viên, quản lý, nghiên cứu văn học,nghiên cứu lịch sử,... và công tác cộng đồng - Chúng tùy thuộc vào sự lựa chon khi em thi vào.



Thiên Thảo - Email: thienthaopt...@yahoo.com



Cho em hỏi , em thi khối D được 12.5 điểm ,em được cộng 0.5 điểm khu vực 2 , tổng cộng là 13 điểm , vậy em có được đăng kí xét tuyển nguyện vọng 2 vào đại học không ? Em cảm ơn các thầy cô.



Ông Nguyễn Quốc Cường



Điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 như sau: Khối A, A1 : 13, B: 14, C: 14,5, D: 13,5; như vậy em chỉ có thể đăng ký xét nguyện vọng bổ sung ở bậc cao đẳng.



Trần Quyết Tiến - Email: quyettien...88@gmail.com



Xin chào hội đồng tư vấn, tôi năm nay đã 24 tuổi, rất cần học 1 nghề để ổn định và tạo lập cuộc sống, tôi đang dự định sẽ học lớp sửa chữa điện thoại di động hoặc cơ khí tại trung tâm dạy nghề, xin hỏi Ban tư vấn về cơ hội việc làm, phát triển nghề nghiệp cũng như mức lương của 2 nghề này?



Ông Hồ Đức Sinh



Chào bạn Quyết Tiến! Đối với nghề sửa chữa ĐTDĐ, hiện tại là một nghề đang thu hút khá nhiều lao động, vì quy mô và sự phát triển của lĩnh vực này trong thời gian qua là rất lớn. Theo nhà xuất bản Macmilan (Hoa Kỳ) thì nghề sửa chữa ĐTDĐ là một trong 100 nghề đắt giá nhất của thế kỷ 21. Theo dự báo, đến năm 2015, trên thế giới sẽ có khoảng 4 tỷ người dùng điện thoại di động. Chỉ tính riêng tại Việt Nam, hiện đã có khoảng 70tr thuê bao điện thoại di động. Thu nhập bình quân của nghề này khoảng 8tr - 12tr đồng/tháng tùy theo trình độ tay nghề của thợ. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về này tại đây:

Đối với ngành cơ khí, đây là một lĩnh vực tuy không mới nhưng cũng rất dễ tìm việc làm. Hiện tại có nhiều nghề liên quan đến ngành này, như nghề tiện, nghề phay, nghề bào, nghề hàn... Mức thu nhập bình quân của những nghề liên quan đến ngành này hiện nay dao động từ 4tr - 8tr đồng/tháng tùy trình độ tay nghề. Bạn có thể tham khảo chi tiết ngành này tại:

Chúc bạn sớm thành công với con đường mình sẽ chọn.



Nguyễn Thị Phương - Email: penmi232…@yahoo.com



Chào Hội đồng tư vấn, năm nay em học 11, nhưng em muốn định hướng cho tương lai của mình trước, em muốn học ngành Tài chính ngân hàng nhưng em chỉ học được các môn Toán, Hóa và Văn. Khả năng giao tiếp của em kém mà ngoại ngữ cũng yếu. Em mong được các thầy cô tư vấn xem em có nên học ngành này không? Cảm ơn thầy cô đã tư vấn.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Cả ba môn này không cùng thuộc một khối nào. Nếu Em muốn học Tài Chính Ngân hàng thì chỉ có thể khi Em thi Khối A , A1 hoặc D. Theo Thầy thì Em chỉ cần cố gắng học thêm Ngoại ngữ để có thể thí hai khối A1 và D. Điểm của môn Ngoại ngữ chỉ cần không bị liệt ( điểm 0.0) thì hai môn kia sẽ kéo lên và Em vẫn đậu ĐH. Chúc Em thành công.



Xuân Quang - Email: xuanquadongtoi…@yahoo.com.



Em chào thầy Cường, xin thầy tư vấn trường hợp của em, em vừa làm thủ tục nhập học tại trường ĐH Nông Lâm, em đã đóng học phí, nhưng giờ em không muốn học trường đó nữa em có thể xin rút học phí lại được không? Nếu nhà trường không cho rút thì em phải làm cách nào? Rất cảm ơn thầy.



Ông Nguyễn Quốc Cường



Theo quy đinh của nhà trường, nếu không có lý do chính đáng thì sẽ không được rút học phí, em muốn rút học phí thì phải làm đơn nêu rõ lý do, có địa phương xác nhận lý do chính đáng nộp vào phòng công tác học sinh sinh viên, sau đó nhà trường mới xem xét giải quyết.





Ông Hồ Đức Sinh, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Điều hành Công ty CPS Việt Nam. Ảnh: Huyền Vi



Thanh Vân - Email: thanhvanbeteo...@yahoo.com



Em chào thầy Phư, em rất dự định sau này học ngành Biên - Phiên dịch, nhưng em không biết nên học trường nào và ở đâu? Em đang ở Cần Thơ, mong thầy hướng dẫn giúp em, em cảm ơn.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Em hãy học Tiếng Anh tại khoa Ngoại ngữ của các Trường: ĐH Cần Thơ, KHXH&NV TP.HCM. Ngành này đang được đào tạo rất tốt tại ĐHKHXh&NV, tại đây có nhiều Tiến sĩ tốt nghiệp bên Mỹ, Newzeland, England,... đang trực tiếp giảng dạy.



Thân Minh Vũ - Email: thanha...@yahoo.com



Em chào các thầy cô, em vừa thi vào ngành Công An nhưng không đậu, giờ em không biết có thể lấy điểm đó để đi xét tuyển vào trường khác được không? Vì em nghe nói nếu thi ngành Công An thì không được lấy điểm xét tuyển vào trường khác! Mong thầy cô tư vấn giúp em.



Ông Nguyễn Quốc Cường



Thí sinh đăng ký dự thi vào ngành Công An sẽ phải tham gia kỳ thi 3 chung, như vậy nếu không trúng tuyển vào ngành Công An, nếu thí sinh có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thì sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả điểm để tham gia xét tuyển các nguyện vọng bổ sung tại các trường ĐH, CĐ khác có cùng khối thi, trong vùng tuyển.



Nguyễn Thị Vi - Email: vinguyen_vvsh...@yahoo.com



Cho em hỏi là hiện nay còn trường nào xét tuyển cao đẳng bổ sung không ạ? Em thi khối D được 13đ ạ. Em cảm ơn các thầy cô.



Ông Nguyễn Quốc Cường



Hiên còn một số trường cao đẳng còn xét nguyện vọng bồ sung : CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM, CĐ Viễn Đông, CĐ Kinh tế kỹ thuật Phú Lâm...



Quy Hiền - Email: quyhienx7…@gmail.com.



Thưa các thầy cô! em hiện đang học lớp 12 ạ, em có dự định thi khối B nhưng em học chỉ mức khá thôi, em muốn chọn cho mình một trường phù hợp với khả năng của mình. Vậy thầy có thể tư vấn cho em ngành và trường nào phù hợp với em được không?



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Trước hết em hãy tự tin vào bản thân mính Chương trình thi ĐH rất cơ bản. Các ngành khối B vừa sức của em thì nhiều lắm, ngoại trừ ngành Y-Dược, ví dụ: Sinh học, Môi trường, Địa chất,... Ngành Môi trường hiện có các trường sau đào tạo: ĐHKH Tự nhiên, ĐH bách khoa, ĐH Môi trường.



Ngọc Hiền - Email: hienvo25…@gmail.com.vn



Chào Hội đồng tư vấn, Em học trung cấp Tin học - kế toán do trường ĐH Nông Lâm đào tạo, trường lại không liên thông lên ĐH, vậy xin các thầy hướng dẫn giúp em có trường nào liên thông ngành này không? (khu vực phía nam).



Ông Nguyễn Quốc Cường



Tại TP.HCM hiện có 2 trường được phép đào tạo liên thông trực tiếp từ trung cấp lên ĐH: ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Công nghiệp TP.HCM, em liên hệ 2 trường nêu trên để biết thêm chi tiết về nộp hồ sơ và lịch thi nhé.



Đinh Quốc Minh - Email: hong_hoa_bach...@yahoo.com



Em chào các thầy, em thi được 10,5đ, ngành Cơ điện Lạnh, nhưng không đậu ĐH, em mong các thầy cho em xin một số trường còn xét tuyển NV bổ sung, em cảm ơn.



Ông Nguyễn Quốc Cường



Hiện còn các trường xét các nguyện vọng bổ sung như sau: CĐ Viễn Đông. CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM, CĐ Kinh tế kỹ thuật miền Nam, CĐ Vạn xuân... em xem thông tin xét tuyển trên trang web của các trường này để biết thêm chi tiết nhé.



Đặng Quốc Trọng - Email: trongleader93...@yahoo.com.vn



Kính chào các thầy cô! em thi đại học được 17 điểm nhưng trượt cả đại học và nguyện vọng 2. Hiện nay em mong muốn được học ngành Quản trị kinh doanh nhưng không biết còn đại học cao đẳng nào tuyển bổ sung nguyện vọng 3 hay không? Em mong được sự tư vấn của các thầy cô.



Ông Nguyễn Quốc Cường



Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM còn xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao, em liên hệ xem thông tin tại trang web của nhà trường nhé.



Đinh Nan - Email: saumuonkiep…@yahoo.com



Em chào thầy Phư, em đang học nghề Điện lạnh được 2 năm rồi, em cũng sắp ra trường. Em không biết khi ra trường xin việc làm theo đúng nghề của mình ở đâu? Mong thầy cô tư vấn cho em xin một số địa chỉ để em dễ dàng xin việc, em ở Phú Yên, em cảm ơn thầy.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Em hãy làm việc nơi nào người ta cần, đừng nghĩ rằng làm việc phải gần nhà. Các công ty kỹ nghệ lạnh, các kho Hải sản của các công ty chế biến xuất khẩu Hải sản, Các nhà máy sản xuất máy lạnh gia dụng, Máy lạnh công nghiệp; Các tàu biển chở hàng đông lạnh,... nhiều lắm. Tại thành phố Hồ Chí Minh có bà Thanh làm CEO của Kỹ nghệ lạnh REE có lương là 105.000.000VNĐ/ Tháng. Thậm chí Em có thể làm tại các Tiệm sửa chữa máy lạnh Gia dụng và Công nghiệp.



Chung Văn Kiên - Email: chulinhchinhobe…@gmail.com



Thầy ơi, theo em được biết thì ở Tp.HCM còn một số trường ngoài công lập còn xét tuyển NV bổ sung, em thi rớt ĐH, mong thầy tư vấn giúp em, em được 8,5đ, mong thầy cố gắng giúp em.



Ông Nguyễn Quốc Cường



Điểm thi của em 8,5 thì chưa đạt điểm sàn, em có thể đăng ký vào các trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc CĐ Nghề, hiện nay các trường này đang vẫn nhận hồ sơ xét tuyển.



Thủy Cúc - Email: hoacucvang…@gmail.com.



Em chào thầy Cường, em ở Long An, em có thi ĐH nhưng không đậu, em muốn lên Tp.HCM tìm xem còn trường nào xét tuyển NV, xin thầy cho em một số thông tin về các trường còn xét tuyển NV bổ sung, em thi khối D, em cảm ơn thầy.



Ông Nguyễn Quốc Cường



Chào em, em không nêu rõ mức điểm em đạt được, nhưng hiện nay vẫn còn các trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung với mức điểm xét bằng điểm sàn: ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Công nghệ thông tin Gia Định, ĐH Công nghệ Sài Gòn...



Thí sinh đăng ký dự thi vào ngành Công An sẽ phải tham gia kỳ thi 3 chung, như vậy nếu không trúng tuyển vào ngành Công An, nếu thí sinh có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thì sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả điểm để tham gia xét tuyển các nguyện vọng bổ sung tại các trường ĐH, CĐ khác có cùng khối thi, trong vùng tuyển.Hiên còn một số trường cao đẳng còn xét nguyện vọng bồ sung : CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM, CĐ Viễn Đông, CĐ Kinh tế kỹ thuật Phú Lâm...Trước hết em hãy tự tin vào bản thân mính Chương trình thi ĐH rất cơ bản. Các ngành khối B vừa sức của em thì nhiều lắm, ngoại trừ ngành Y-Dược, ví dụ: Sinh học, Môi trường, Địa chất,... Ngành Môi trường hiện có các trường sau đào tạo: ĐHKH Tự nhiên, ĐH bách khoa, ĐH Môi trường.Tại TP.HCM hiện có 2 trường được phép đào tạo liên thông trực tiếp từ trung cấp lên ĐH: ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Công nghiệp TP.HCM, em liên hệ 2 trường nêu trên để biết thêm chi tiết về nộp hồ sơ và lịch thi nhé.Hiện còn các trường xét các nguyện vọng bổ sung như sau: CĐ Viễn Đông. CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM, CĐ Kinh tế kỹ thuật miền Nam, CĐ Vạn xuân... em xem thông tin xét tuyển trên trang web của các trường này để biết thêm chi tiết nhé.Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM còn xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao, em liên hệ xem thông tin tại trang web của nhà trường nhé.Em hãy làm việc nơi nào người ta cần, đừng nghĩ rằng làm việc phải gần nhà. Các công ty kỹ nghệ lạnh, các kho Hải sản của các công ty chế biến xuất khẩu Hải sản, Các nhà máy sản xuất máy lạnh gia dụng, Máy lạnh công nghiệp; Các tàu biển chở hàng đông lạnh,... nhiều lắm. Tại thành phố Hồ Chí Minh có bà Thanh làm CEO của Kỹ nghệ lạnh REE có lương là 105.000.000VNĐ/ Tháng. Thậm chí Em có thể làm tại các Tiệm sửa chữa máy lạnh Gia dụng và Công nghiệp.Điểm thi của em 8,5 thì chưa đạt điểm sàn, em có thể đăng ký vào các trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc CĐ Nghề, hiện nay các trường này đang vẫn nhận hồ sơ xét tuyển.Chào em, em không nêu rõ mức điểm em đạt được, nhưng hiện nay vẫn còn các trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung với mức điểm xét bằng điểm sàn: ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Công nghệ thông tin Gia Định, ĐH Công nghệ Sài Gòn...

Em Phúc Khánh thân mến! Có rất nhiều người không muốn thi vào các ngành khối C thì đó là điều thuận lợi cho những người khác như Em khi chọn ngành đó mà học. Sinh viên khối C có rất nhiều ngành để chọn lựa: Kinh tế, ngôn ngữ, văn học, báo chí, lịch sử, xã hội học, du lịch,... ra trường em có thể làm nhiều công ty, cơ quan nhà nước trong các ngành: Ngoại giao, phóng viên, quản lý, nghiên cứu văn học,nghiên cứu lịch sử,... và công tác cộng đồng - Chúng tùy thuộc vào sự lựa chon khi em thi vào.Điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 như sau: Khối A, A1 : 13, B: 14, C: 14,5, D: 13,5; như vậy em chỉ có thể đăng ký xét nguyện vọng bổ sung ở bậc cao đẳng.Chào bạn Quyết Tiến! Đối với nghề sửa chữa ĐTDĐ, hiện tại là một nghề đang thu hút khá nhiều lao động, vì quy mô và sự phát triển của lĩnh vực này trong thời gian qua là rất lớn. Theo nhà xuất bản Macmilan (Hoa Kỳ) thì nghề sửa chữa ĐTDĐ là một trong 100 nghề đắt giá nhất của thế kỷ 21. Theo dự báo, đến năm 2015, trên thế giới sẽ có khoảng 4 tỷ người dùng điện thoại di động. Chỉ tính riêng tại Việt Nam, hiện đã có khoảng 70tr thuê bao điện thoại di động. Thu nhập bình quân của nghề này khoảng 8tr - 12tr đồng/tháng tùy theo trình độ tay nghề của thợ. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về này tại đây: http://tuvantuyensinh.vn/news/96-thu-vien-nga%CC%80nh---nghe/7470-nghe-de-tim-viec-lam.html.

Đối với ngành cơ khí, đây là một lĩnh vực tuy không mới nhưng cũng rất dễ tìm việc làm. Hiện tại có nhiều nghề liên quan đến ngành này, như nghề tiện, nghề phay, nghề bào, nghề hàn... Mức thu nhập bình quân của những nghề liên quan đến ngành này hiện nay dao động từ 4tr - 8tr đồng/tháng tùy trình độ tay nghề. Bạn có thể tham khảo chi tiết ngành này tại: http://tuvantuyensinh.vn/news/96-thu-vien-nga%CC%80nh---nghe/1023-nganh-co-khi---khong-chi-la-tien--phay--bao--han.html. Chúc bạn sớm thành công với con đường mình sẽ chọn.Cả ba môn này không cùng thuộc một khối nào. Nếu Em muốn học Tài Chính Ngân hàng thì chỉ có thể khi Em thi Khối A , A1 hoặc D. Theo Thầy thì Em chỉ cần cố gắng học thêm Ngoại ngữ để có thể thí hai khối A1 và D. Điểm của môn Ngoại ngữ chỉ cần không bị liệt ( điểm 0.0) thì hai môn kia sẽ kéo lên và Em vẫn đậu ĐH. Chúc Em thành công.Theo quy đinh của nhà trường, nếu không có lý do chính đáng thì sẽ không được rút học phí, em muốn rút học phí thì phải làm đơn nêu rõ lý do, có địa phương xác nhận lý do chính đáng nộp vào phòng công tác học sinh sinh viên, sau đó nhà trường mới xem xét giải quyết.

PLO

Để có cái nhìn toàn cảnh về xét tuyển nguyện vọng bổ sung, giúp thí sinh định hướng học tập, xác định nghề nghiệp tương lai. Trang thông tin trực tuyến www.tuvantuyensinh.vn cùngtiếp tục tổ chức tư vấn trực tuyến với chủ đề:Chuyên đề này sẽ được trực tuyến trên chuyên trang: huongnghiep.tuvantuyensinh.vn diễn ra từ 9g đến 11g ngày 06-10. Chương trình đồng thời cũng được tường thuật trực tuyến trênCác chuyên gia, nhà giáo tư vấn trong chương trình gồm:- Giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM- Chuyên viên tuyển sinh Bộ GD&ĐTChủ tịch HĐQT - Giám đốc Điều hành Công ty CPS Việt NamNgay từ bây giờ, các bạn học sinh, các bậc phụ huynh có nhu cầu được tư vấn về nguyện vọng bổ sung, xu hướng đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp vui lòng đặt câu hỏi tại đây. Chuyên viên tuyển sinh Bộ GD&ĐTChào em, Ngành Tài chính ngân hàng của trường CĐ kinh tế công nghệ xét tuyển với mức điểm 10, như vậy với điểm thi 12 mà em đạt được thì khả năng trúng tuyển vào trường rất cao. Sau khi học xong, em có thể đăng ký thi liên thông ở nhiều trường khác nhau, trong đó có ĐH Ngân hàng, chúc em thành công!Bạn thân mến! Việc biết sử dụng máy vi tính mới chỉ là kỹ năng sử dụng một thiết bị điện tử. Ngành CNTT khác xa với những gì bạn đang biết. Hãy tham khảo về vấn đề này trên trang online những lần trước. Quản lý thông tin có rất nhiều lĩnh vực khác nhau: Quản lý dữ liệu- thuộc CNTT, Quản lý hồ sơ,... thuộc Lưu trữ, Quản lý trong ngành Cơ yếu, Thư viện,... Nếu Con bạn muốn học ngành này của CNTT thì đăng ký vào ngành Cấu trúc và Xử lý Dữ liệu. Hiện nay ở phía Nam có nhiều trường ĐH cùng đào tạo ngành này: ĐHKH Tự nhiên, ĐH bách Khoa, ĐH Công nghệ thông tin... Điểm chuẩn của mỗi trường một khác, nhưng bình quân cỡ 15-16đ/03 môn khối A. Nhu cầu chuyên gia giỏi thì rất cao, còn phụ thuộc vào kết quả học tập và kỹ năng của ứng viên.- Chuyên viên tuyển sinh Bộ GD&ĐTHiện nay trường CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM vẫn đang xét tuyển các nguyện vọng bổ sung cho tất cả các ngành, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/10/2012, với điểm thi là 11,5, em có thể đăng ký vào nhiều ngành trong trường, em nên đến trường để xem và nộp hồ sơ nhé.- Chuyên viên tuyển sinh Bộ GD&ĐTHiện nay vẫn còn một số trường còn xét tuyển khối V: ĐH kiến trúc Đà Nẵng tuyển các ngành bậc cao đẳng: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường...tại TP. Hồ Chí Minh có trường ĐH Quốc tế Hồng bàng, ĐH Công nghệ Sài Gòn, ĐH Kỹ thuật - Công nghệ TP. HCM...là còn tuyển khối V.Thân chào em, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, hiện nay rất thiếu giáo viên bậc tiểu học và mầm non, trong khi đó, năm 1012 hơn 1400 cử nhân Sư Phạm ra trường chưa có việc làm, vậy theo Ban tư vấn, em nên chọn cho mình một công việc chứ không phải chọn cho mình tấm bằng cử nhân, chúc em có sự lựa chọn sáng suốt.Thân chào em, hiện tại có 2 trường ĐH Công lập còn xét nguyện vọng bổ sung: ĐH Lao động xã hội ( CS2), ĐH Công nghiệp TP HCM xét tuyển các lớp chất lượng cao, ngoài ra còn một số trường ĐH ngoài công lập khác cũng còn tiếp tục xét tuyển: ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Công nghệ thông tin Gia Định...Thân chào em, hiện nay tất cả các trường nghề đều còn đang tuyển sinh, học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ được liên thông tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, tuy nhiên muốn dự thi liên thông vào trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, các thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKDT cùng thời điểm với các thí sinh ĐKDT Đại học, cao đẳng (tháng 3,4 hàng năm). Kỳ thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8.Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Điều hành Công ty CPS Việt NamChào Tuấn Anh,Tại Việt Nam hiện nay có nhiều đơn vị đào tạo Kỹ thuật sửa chữa ĐTDĐ, mỗi đơn vị có một phương pháp đào tạo khác nhau. CPS Vietnam là đơn vị đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế, có trên 10 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo công nghệ cao này. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ: http://cps.vn . Khi học xong chương trình Kỹ thuật viên chuyên nghiệp (Tại CPS Vietnam) bạn sẽ được cấp chứng chỉ nghề của Tổng cục Dạy nghề Việt Nam. Bạn là bộ đội xuất ngũ, nếu có thẻ học nghề, bạn sẽ được khấu trừ 10 triệu đồng/thẻ và được giảm thêm 10% học phí ưu đãi quân nhân xuất ngũ. Chúc Tuấn Anh sớm đạt được ước mơ của mình.Em Quân thân mến! Học CNTT đòi hỏi phải liên tục cập nhật kiến thức ngoài ra phải rất đam mê có thể quên hết nhiều thứ chỉ để lo cho tin học. Em đang có lợi thế biết tin học, Em hãy vào các trang web của các công ty, các hãng Du lịch để tìm hiểuthêm.Em thân mến! Chương trình và nội dung thi ĐH rất cơ bản, bạn hãy tự tin mà học và ôn tập tốt, phải có nghị lực và niềm tin thì mới chiến thắng được mọi rào cản!Chào em, hiện còn một số trường xét tuyển khối C: ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế Hồng Bàng cho các ngành: Việt Nam học, Du lịch...Em hãy học Ngoại ngữ, Luật, Kinh tế đối ngoại, Du lịch, Phóng viên,... nhiều nghề để Em có thể xuất ngoại lắm, miễn là Em phải nổ lực học tập và rèn kỹ năng giao tiếp.Thời điểm này còn nhiếu trường xét tuyển bậc cao đẳng các ngành kinh tế hoặc môi trường: CĐ Viễn Đông, CĐ Vãn Xuân, CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM..hoặc hệ cao đẳng trong các trường ĐH; ĐH Nguyễn Tất Thành , ĐH Công nghệ Sài Gòn, ĐH Quốc tế Hồng Bàng...Em thân mến! Ngành Lập trình của CNTT có các Trường ở Hà Nội đào tạo tốt như ĐH FPT, Bách khoa, ĐHKH Tự nhiên, ĐH Công nghệ. Trường Aptech là của Ấn Độ chuyển giao cho nhiều cơ sở của Việt Nam, nó chỉ ở mức độ lập trình viên hệ Trung cấp, cao hơn chút mà chưa được công nhận Cao đẳng. Em hãy học tốt, ôn tập và có ngoại ngữ khá để có thể thi vào các trường ĐH nói trên. Chúc Em thành công!Thông thường, giấy báo trúng tuyển có thời hạn trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhà trường quy định làm thủ tục nhập học, như vậy tính từ ngày 24/9 đến nay là hơn 20 ngày do đó giấy báo sẽ không còn giá trị trừ những trường hợp như do Bưu điện gửi trễ, trường hợp này phải có xác nhận của Bưu điện thì nhà trường mới xem xét và giải quyết.Nếu Em thích làm video, kỹ xảo phim ảnh thì em hãy thi vào các trường có ngành: Sân khấu hoặc Điện ảnh khoa: Qua phim, dựng phim và học thêm các môn về đồ họa như Photoshop...