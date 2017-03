Tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Làm sao chọn ngành, nghề phù hợp?

PGS.TS Nguyễn Đình Phư

Thạc sĩ Trần Minh Trọng





**Em có khả năng học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Anh và những môn cần kha khá logic. Đồng thời cũng có khả năng thuyết trình. Em nên theo học những ngành nào và những trường nào? Thầy tư vấn giúp em. Em cảm ơn. (Như Ý - Email: yin.royal@yahoo.com.)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

**Em đã tốt nghiệp ngành Thư ký văn phòng, em muốn liên thông lên ngành Quản trị kinh doanh, em nghe nói từ ngành Thư ký văn phòng phải học liên thông ngành Quản trị văn phòng thì mới liên thông lên ngành Quản trị kinh doanh được. Vậy em phải học ngành Quản trị văn phòng ở đâu? học ở trường nào? trong thời gian bao lâu? (Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - Email: thaonguyen.nguyen202@gmail.com.)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

**Chào quý thầy cô, em đang là sinh viên năm 1 trường đại học KHXH & NV ngành thư viện thông tin, năm tới em sẽ phải chọn một chuyên ngành riêng. Em thấy ngành này hiện nay thu nhập không cao nên quyết định chuyển ngành, xin thầy cô cho em một lời khuyên? (Thu An - Email: hanoimuathu@yahoo.com)



Thạc sỹ Trần Minh Trọng trả lời:



Thạc sỹ Trần Minh Trọng (trái) và PGS.TS. Nguyễn Đình Phư đang trả lời câu hỏi giao lưu (Ảnh: PĐ)







** Em chuẩn bị vào lớp 12, em dự định sẽ thi vào 2 khối A và D, em thích kinh tế nhưng em biết hiện nay kinh tế là ngành có đông số học viên đang kí, tỉ lệ được chọn vào học trong trường ngày càng thấp. Em không biết phải làm sao nữa. Em không biết nên chọn ngành nào để phù hợp với mình cũng như với việc tìm kiếm nghề sau khóa học. Nhờ các thầy cô tư vấn dùm em và em có thể chọn trường nào từ 2 khối này? Em thấy ngành " Tư vấn trực tiếp chăm sóc khách hàng" nhưng lại không biết phải thi vào trường nào, nhờ thầy cô giúp em với. Em cảm ơn! (Võ Quỳnh Quyên - Email: peheyhon_timbanchiase@yahoo.com. )



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

**Em rất muốn thi ngành Công nghệ thông tin của trường Bách khoa Đà Nẵng, nhưng em nghe nói học ngành này rất khó về phần lập trình và hiện tại em học lập trình Pascal không tốt lắm. Vậy thì em có thể thi vào ngành này và học lập trình lại từ đầu được không? (Lê Xuân Toàn - Email: ikel35@yahoo.com.vn.)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

**Em đang học lớp 12, em muốn thi vào trường Cao đẳng Xây dựng số 1. Em định học ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng. Nhờ Hội đồng tư vấn giúp em đầu ra của ngành này thế nào? Em cảm ơn. (Nguyễn Huy - Email: khi_yeu_chuoi_1994@yahoo.com.)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư. Ảnh PĐ PGS.TS. Nguyễn Đình Phư. Ảnh PĐ



** Em không thích 1 ngành nào nhất định, em có tư duy tốt, Toán, Lí, Hóa em học khá ổn, chỉ môn Văn quá tệ, Anh văn em cũng khá. Em muốn thi khối A và D có được không? Mong các thầy cô chỉ giáo cho em một số ngành để em theo học. (Kinh Luân - Email: kuluan0208@gmail.com.)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





**Em thích thi vào khối B. Nhưng em chưa biết thi vào ngành nào? Lực học của em chỉ khá thôi. Xin Hội đồng tư vấn giúp em. (Lê Kiều Ngân - Email: ch0luoj@yahoo.com)





PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

**Xin chào Ban tư vấn tuyển sinh, tôi là phụ huynh của học sinh lớp 12 đang chuẩn bị thi vào đại học, con tôi yêu thích nghệ thuật và đã định đăng ký thi vào ngành hội họa trường đại học Mỹ thuật. Theo tôi nghĩ ngành này sau khi học xong thì chỉ đi làm họa sĩ vẽ tranh hoặc là một công việc gì đó không có thu nhập cao nên yêu cầu cháu thi vào kiến trúc mặc dù cháu không giỏi về tính toán các con số. Liệu quyết định đó của tôi có đúng đối với xu thế xã hội bây giờ hay không? Tôi đang rất băn khoăn. (Hoàng Điệp - Email: diep-hoangnguyen@gmail.com)



Thạc sỹ Trần Minh Trọng trả lời:



Thạc sỹ Trần Minh Trọng. Ảnh PĐ Thạc sỹ Trần Minh Trọng. Ảnh PĐ







**Em là người có tính năng động và rất thích nhảy nhót, vậy cho em hỏi có trường nào tuyển sinh năng khiếu về lĩnh vực này không ạ? (Phạm Anh Đức - Email: bboy_jodo_mw@yahoo.com.)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

**Em rất thích học khoa điện tử viễn thông trong Học viên Bưu chính Viễn thông nhưng em học Tin học không được giỏi. Vậy em có thể thi vào trường đó được không? Mong các thầy, cô tư vấn giúp em. Em cảm ơn ạ. (Võ Minh Chiến - Email: minhchien_congtuphuocthanh@yahoo.com.vn)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





**Chào Ban tư vấn, em đọc báo thấy những ngành kinh tế đang ở giai đoạn bão hòa nhân lực nên em đã quyết định chọn ngành xã hội để thi trong năm nay. Theo quý thầy cô thì em theo học ngành Sư phạm Lịch sử có tương lai hay không? Khi ra trường có phải chạy trường mới có chỗ dạy không ạ? Em cảm ơn. (Hoàng Hải - Email: hoanghai...123@gmail.com)



Thạc sỹ Trần Minh Trọng trả lời:

**Chào Hội đồng tư vấn, em là một người trầm tính, chắc em mặc cảm với số phận của mình nên em mới trở nên rụt rè và học sút nhiều. Môn nào cũng ở mức trung bình cả, với lại em bị sứt môi thì nên học ngành gì phù hợp. Em cảm ơn Hội đồng. (Thắm - Email: lovestoryspring@yahoo.com.)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





**Em không biết ngành Kế toán sau này ra trường có khó xin việc không? Em đang phân vân giữa Luật kinh tế và Kế toán em nên chọn ngành nào ạ? (Bình An - Email: canhdongboconganh_123@yahoo.com.)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:







Ảnh: PĐ



**Em muốn đăng kí vào ngành Công nghệ thực phẩm. Vậy ngành này sau này có cần nhiều nhân lực không? (Kim Hường - Email: nangthieunu_1994@yahoo.com.vn.)





PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





**Em chào Ban tư vấn! Thưa các thầy, các cô! Em hiện đang là học sinh lớp 11, em rất mong được các thầy cô tư vấn giúp em về vấn đề chọn nghề. Em rất thích được đi nhiều nơi, những công việc thoải mái, không gò bó, tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, mức lương tương đối khá và ổn định. Lực học của em: khá (em muốn chọn trường có số điểm dao động từ 18 đến 22). (Lương Hòa - Email: lh…Lh@yahoo.com.vn)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

**Chào Ban tư vấn tuyển sinh, thế giới giải trí ở Việt Nam đang rất phát triển, em muốn theo học ngành thiết kế thời trang để theo đuổi đam mê và có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Nhưng em băn khoăn rằng liệu không có nhiều tiền có học được và phát triển nghề hay không? Có phải nghề này chỉ giành cho những người có điều kiện như người ta nói? Em cảm ơn. (Thanh Tú - Email: tuthanhdesigner@gmail.com.)



Thạc sỹ Trần Minh Trọng trả lời:







Ảnh: PĐ



**Em là học sinh lớp 11 Nhưng em chưa biết phải chọn nghề gì nữa. Ưu điềm của Em có thể làm nhiều thứ như sửa đồ chỉ cần em tập trung là làm được hết bất kể việc đó ra sao, mới lạ cỡ nào. Em cũng có tài nhạy bén trong việc giải quyết vấn đề, em còn có thể hình dung được vấn đề nhanh nhẹn nói chung em là 1 người năng động, em cũng có sở thích ngắm xe hơi. Nhược điểm là vì biết nhiều quá nên em đang phân vân có nên đi theo ngành Chế tạo máy không hay là theo ngành Kinh tế hay là sự kết hợp giữa 2 ngành ? Theo thầy cô nếu em theo học 2 ngành thì em nên chọn ngành nào học trước ? (Nguyễn Phước Anh Khoa - Email: secondhand_serenade95@yahoo.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





**Em sinh ra trong một gia đình người Hoa, ba mẹ em buôn bán tại nhà, cuộc sống gia đình em ở mức trung bình thôi. Riêng em lại không thích nối nghiệp của ba mẹ, em thích làm đẹp cho mọi người, vậy em nên học ngành gì và học ở đâu? (Tinh Anh - Email: tinhanh_anh...@yahoo.com.vn)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





**Em rất thích học nhưng học lực chỉ trung bình ở đều các môn, đặc biệt em thích các môn tự nhiên. Vâỵ em nên học ngành nào và trường nào ạ? (Thanh Minh - Email: thanhminh...@yahoo.com.vn)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





**Em rất thích thể thao, đặc biệt là bóng đá, em định thi vào trường thể dục thể thao nhưng chiều cao của em rất khiêm tốn, chỉ cao 1m50 thôi. Theo thầy em có nên theo học trường đó không? (Thanh Tài - Email: tai_cute...@yahoo.com.vn)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





**Anh chị em đã học qua đại học nên khuyên em nên thi vào các khối ngành kỹ thuật nhưng em lại thích khối kinh tế. Em đã đăng ký 2 trường một theo nguyện vọng của anh chị và một theo nguyện vọng của em. Nếu em đậu cả hai thì theo thầy em nên chọn bên nào? (Trần Sang - Email: tran_sang...@yahoo.com.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





** Em có một người anh họ đã hoàn chỉnh chương trình đại học ngành Cơ khí chế tạo máy nhưng lại không tìm được công việc đúng ngành, em rất thích ngành này và đã đăng ký thi đại học năm nay. Theo thầy cô thì em có quá mạo hiểm hay không? Cơ hội việc làm ngành này ở Tp.HCM hiện nay ra sao? (Ngọc Long - Email: Longnguyen9689_2004@yahoo.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





**Em thích ngành Báo chí và Truyền thông nhưng em sợ mình không đủ khả năng, vì ngành đó chỉ thi vào khối C mà thôi. Khối C thì em học không tốt lắm. Còn khối D thì em học tốt Anh văn và Toán, theo thầy em nên thi vào trường nào? Và ngành đó có phù hợp với em không?

(Huỳnh Thị Thu Thảo - Email: huynhthithuthaokute@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





**Em chào toàn thể thầy cô trong ban tư vấn, Em tên là Phạm Thị Hương, hiện em đang học lớp 12 chuẩn bị thi đại học, nghành em lựa chọn là nghành Kế toán nhưng em đang băn khoăn không biết nên chọn đại học Ngân hàng TPHCM hay đại học Kinh tế TPHCM. Cho em hỏi là chuyên nghành Kế toán của 2 trường này có gì khác nhau và cơ hội việc làm khi học trường nào tốt hơn.Nếu ra trường em không làm trong ngân hàng thì em nên học đại học ngân hàng hay đại học Kinh tế. Em xin chân thành cảm ơn, Kính chúc sức khỏe quý thầy cô. (Phạm Thị Hương - Email: manhhung1605@yahoo.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:





**Em thì học tốt Toán và Hóa, Sinh, con Lý thì cũng tàm tạm. Em thì rất ít học bài nên em không biết chọn khối nào và trường nào để thi. Mong các chuyên gia tư vấn cho em . Em thành thật cảm ơn!!!! (Trần Điền Phú - Email: dienphu2020@zing.vn)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

**Em rất yêu thích công nghệ thông tin và đang học ngành này tại một trường ĐH, năm nay là năm em phải chọn chuyên ngành để học, Thầy cô có thể tư vấn cho em một số chuyên ngành trong ngành Công nghệ thông tin có triển vọng trong tương lai không ạ? Em cảm ơn. (Trúc Hà - Email: ChucXinh1989@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

**Chào Ban tư vấn tuyển sinh, em đang phân vân không biết nên học nghề cơ khí hay điện tử, xin Ban tư vấn giúp em chọn một ngành đang cần nhiều lao động ở Việt nam hiện nay ạ? Em cảm ơn. (Tuấn Tú - Email: tauntu-coolboy@gmail.com)

Thạc sỹ Trần Minh Trọng trả lời:

**Chào thầy cô, ngành bảo hộ lao động hiện đang là một ngành mới ở một số trường đại học. Xin cho em hỏi công việc của sinh viên tốt nghiệp ngành này cụ thể sẽ là gì ạ? Em cảm ơn. (Ngọc Mai - Email: ngocmai...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

PV