Tư vấn tuyển sinh ĐH- CĐ 2012: Những lưu ý khi chọn trường quốc tế và du học

Thời gian qua, chương trình hướng nghiệp, chọn nghề và tư vấn tuyển sinh do Báo Pháp Luật TP.HCM cùng trang tin trực tuyến www.tuvantuyensinh.vn thực hiện đã nhận được nhiều câu hỏi từ các bậc phụ huynh và học sinh thông tin, môi trường học tập tại các trường CĐ-ĐH quốc tế đào tạo tại Việt Nam và du học ở các nước.

Vậy khi học sinh có định hướng du học du học bằng học bổng cần quan tâm đến những vấn đề gì? Học ở quốc gia nào? Trường nào? Chi phí học tập hết bao nhiêu? Điều kiện ăn ở như thế nào? Cơ hội việc làm sau khi ra trường... Ngoài ra, tương quan so sánh về giá trị giáo dục, chi phí học tập, thời gian đào tạo, thời gian làm thêm…đều là những vấn đề được các bậc phụ huynh, học sinh quan tâm.



Để giải đáp những băn khoăn này, trang thông tin trực tuyến www.tuvantuyensinh.vn cùng Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục tổ chức tư vấn trực tuyến ,với chủ đề: “Những lưu ý khi chọn trường quốc tế và du học”.



Các chuyên gia, nhà giáo tư vấn trong chương trình gồm:

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư - Giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM

Ông Nguyễn Xuân Thời, Chủ tịch HĐQT Công ty Du học United Education

Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giảng viên Học viện Bưu chính viễn thông TP.HCM.

Ngay từ bây giờ, các bạn học sinh, các bậc phụ huynh có nhu cầu được tư vấn về nguyện vọng bổ sung, các bạn học sinh, các bậc phụ huynh có nhu cầu được tư vấn về nguyện vọng bổ sung, định hướng nghề nghiệp và du học vui lòng đặt câu hỏi tại đây.



Câu 1: Cho em hỏi, nếu du học tại Đức, muốn giao lưu kết bạn thì phải đến những nơi nào? Để biết thêm những thông tin về chương trình giao lưu văn hóa tại Đức phải liên hệ ở đâu? Điều kiện để tham gia chương trình này như thế nào? Em cảm ơn. (Diễm Trang - Email: trang9981…@yahoo.com.)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Hiện tại ở các thành phố lớn, như Hà Nội và Hồ Chí Minh có Viện Goethe, tại đó có giao lưu Văn hóa Đức. Các Nhà văn hóa Hữu nghị cũng có giao lưu Văn hóa Nước Ngoài! Em có thể truy cập vào các trang web của Đại sứ quan CHLB Đức tại Hà Nội và các Tổng lãnh sứ quán CHLB Đức tại các tỉnh thành. Em có thể giao lưu trực tuyến với các Nhà Ngoại giao Đức tại các Cơ quan này. Chúc Em thành công!

Câu 2: Xin chào Hội đồng tư vấn, em muốn xin học bổng du học ở Úc: Nộp đơn lúc nào là tốt nhất? Em cảm ơn. ( Mỹ Nhung - Email: nhung_gam…@yaho.com.)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Xin chào em, hệ thống giáo dục bậc đại học tại Úc bắt đầu vào tháng 1(học kỳ 1) và thang 7 (học kỳ 2). Vì thế em có thể nộp đơn trước khoảng 3 tháng. Em vui lòng liên hệ công ty United Uducation tại 21 Mai Thị Lựu, Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh để được tư vấn cụ thể hơn về các thủ tục nộp hồ sơ từ trường cũng như thủ tục xin visa.

Câu 3: Em định đi du học Anh hoặc Mỹ nhưng nghe nói để chứng minh tài chính (về tiền ăn ở, chưa tính học phí) ở hai nước này cần có số tiền khoảng 800 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình em không thể gửi 800 triệu đồng vào tài khoản trong mấy năm em du học được, vì phải quay vòng vốn kinh doanh. Em định nhờ người quen chứng minh tài chính giúp có được không ạ? (Thanh Tú - Email: tustyle…@yahoo.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, trường hợp của em vẫn có thể đi học tại Anh hoăc Mỹ. Công ty có thể hổ trợ em trong việc chứng minh tài chính, cũng như các thủ tục xin visa. Em vui lòng liên hệ công ty United Education tai 21 Mai Thị Lựu, Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 4: Hiện tại con tôi đang học 12, tôi muốn hướng cho cháu đi du học nước ngoài. Mong thầy cô cho tôi hỏi hiện giờ du học ở nước nào là tốt nhất và yêu cầu Anh ngữ ra sao? (Đặng Văn Ngữ - Email: dangngu…@gmail.com)

Ông Nguyễn Xuân Thời: Chào chị,

Đối với vấn đề chị đang hỏi thì đây là một câu hỏi rất phổ biến của các bậc phụ huynh khi có ý định cho con đi du học nhưng chưa xác định hướng đi nào là tốt nhất cho con của mình trong thời kỳ bùng nổ thông tin như hiện nay. Theo tôi mong muốn lớn nhất của các bậc phụ huynh là làm sao cho con đi du học một cách tốt nhất mà chi phí lại tiếc kiệm nhất. Hiện nay những nước có lượng du học sinh Việt Nam nhiều nhất là Mỹ, Úc, Anh ..., và đây cũng là những nước có chất lượng giáo dục được đánh giá hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, việc xác định đi du học nước nào cho tốt còn tuỳ thuộc vào điều kiện tài chính của gia đình, sở thích của học sinh và khả năng học vấn của các em tại Việt Nam. Về vấn đề này chị cũng nên đi gặp chuyên viên tư vấn về du học có kinh nghiệm để cho chị những hướng dẫn tốt nhất. Cảm ơn chị và chúc chị xác định hướng đi đúng cho con mình. Thân mến.

Câu 5: Em vừa tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, đạt loại khá. Với số điểm trên em có thể làm gì để xin được học bổng Mỹ hoặc New Zealand? Em chân thành cảm ơn. (Lâm Thanh Minh - Email: thanhminh1234…@yahoo.com.)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, anh không biết cụ thể điểm của em thế nào và trình độ Tiếng Anh của em ra sao. Tuy nhiên, học bổng Mỹ hay New Zealand có rất nhiều, có thể là hộc bổng toàn phần, bán phần hoặc học bông dành cho nổ lực học tập từng năm, đặc biệt là học bổng dành cho bậc Thạc sỹ. Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 6: Chào Hội đồng tư vấn, em chuẩn bị đi du học ở Nga. Tuy đã chuẩn bị xong đồ mang theo, em vẫn cảm thấy chưa yên tâm. Xin nhờ các thầy cô tư vấn giúp em một số bước chuẩn bị cần thiết? Em rất biết ơn, (Tuấn Anh - Email: nhoccodoc…@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em thân mến! Chúc mừng Em đã có quyết định sang Nga du học. Đất nước Nga trong những năm gần đây đã phục hồi trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, Xã hội,.. Còn Khoa học của Nga là một trong những Trường phái đầu đàn. Đến nước Nga xinh đẹp và người dân Nga đôn hậu dễ mến Em sẽ được sống và học tập trong một môi trường lý tưởng. Nhưng mỗi dân tộc đều có một nền Văn hóa riêng mà người nơi khác tới có thể chưa phù hợp. Em hãy tập làm quen với nền văn hóa Nga bằng cách xem phim, đọc Tiểu thuyết,.. Nga. Sang nước Nga, Em cần mang một máy laptop để học và làm việc, một số quần áo sơmi, đặc biệt nên chuẩn bị một chiếc áo len cao cổ đẹp.Sang bên đó mình mua áo ấm và giày thì mới phù hợp với khí hậu của nước Nga, chúng mới bền và hợp thời trang, không nên mua chúng tại VN . Chúc Em lên đường Du học gặp nhiều thuận lợi!

Câu 7: Em dự định du học Nhật Bản nhưng em vẫn không khỏi băn khoăn sống ở đâu thì sẽ tiết kiệm được chi phí? Ký túc xá, thuê nhà hay sống chung với người bản xứ? Mong các thầy cô tư vấn giúp em sớm ạ. (Hồng Hoa - Email: hoahong…@yahoo.com.)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em thân mến! Việc ăn ở khi đi Du học là một vấn đề cần suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Nếu sống tại ký túc xá SV thì Em có thể học hỏi được nhiều thứ từ các bạn bè trang lứa và từ các anh chị Sv năm trên, Em có thể giỏi ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp tốt nhất. Nếu Em thuê nhà để ở thì trước hết giá thuê rất cao mà nhiều SV không kham nổi. Việc ở chung tại những gia đình cho phép người nước ngoài tới sống cùng sẽ gặp trở ngại về hạn chế thời gian, quy định nề nếp sinh hoạt,.. cả hai trường hợp sau Em sẽ có ít giao tiếp với các bạn SV, bù lại có nơi yên tĩnh để học tập. Em hãy tự chọn lựa cho mình nơi ở phù hợp, thông thường trường hợp thứ 3 là tiết kiệm nhất.

Câu 8: Em chào các thầy, em đang là sinh viên ngành Bào Chí và Truyền thông. Thầy cho em hỏi du học ngành này bên Úc thì những trường nào là tốt nhất ạ? Ký túc xá các trường này có tiếp nhận du học sinh không và lệ phí như thế nào ạ? (Thanh Mai - Email: hangnt92...@gmail.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, tại Úc có rât nhiều trường có đào tạo chuyên ngành Báo Chí và Truyền Thông, đại học UTS là một ví dụ. Vì thế việc chọn trường phụ thuộc vào điểm trung bình của em đang học tại Việt Nam, trình độ Tiếng Anh, khả năng tài chính...Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 9: Cho em hỏi, em muốn du học tại Anh nhưng khả năng tài chính không đủ trang trải chi phí cuộc sống, xin các thầy cô tư vấn giúp em có thể vừa học vừa làm hay không? Nếu làm thì em nên làm ở những nơi nào? Em cảm ơn. (Quốc Dũng - Email: dungdaden…@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Hiện nay SV du học Mỹ và Anh phải trả học phí rất cao, nhưng bù lại ngoài giờ học SV được phép đi làm thêm buổi tối để trang trải tiền ăn và một phần học phí. Những nơi có thể làm thêm: Các Nhà hàng, Quán ăn,... các nơi có dịch vụ như photocopy, vi tính,... thậm chí làm việc bán thời gian ở công ty, nhà máy. Nếu Em đã có vài người thân bên anh thì thuận lợi hơn. Trong trường hợp không có người thân thì Em chịu khó vào các trang web để làm quen với nơi mình dự định tới du học.

Câu 10: Xin cho em hỏi, em mới tốt nghiệp lớp 12, xin cho em hỏi điều kiện cần và đủ để có thể du học tại Úc là gì? (Quang Nhật Tùng - Email: tungbebong…@gmail.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, điều kiện để du học Úc cần có điểm trung bình của em trong 3 năm gần nhất, trình độ Tiếng Anh (em có thể làm bài test của trường tại công ty United Education), học phí cho việc học Tiếng Anh (nếu có), học phí học kỳ đầu tiên tại Úc, và chi phí cho việc ăn ở tại Úc trong năm đầu tiên (18.000AUD). Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn về chuyên ngành em muốn học, học phí cụ thể cho từng trường, thủ tục xin thư nhập học, visa và các thông tin khác.

Câu 11: Em chuẩn bị làm thủ tục xin visa đi du học Mỹ. Xin thầy cô cho em hỏi, đơn xin cấp visa bị từ chối trong trường hợp nào ạ? (Đoàn Hoàng Oanh - Email: oanhxitin…@gmail.com.)

Ông Nguyễn Xuân Thời:

Chào em. Học sinh/sinh viên khi nộp đơn xin du học Mỹ phải đảm bảo các điều kiện sau: Kết quả học tại Việt Nam phải tốt, tiếng Anh tốt và điều kiện tài chính đảm bảo sao cho viên chức lãnh sự thấy là bạn có đủ khả năng chi trả cho những năm học tại Mỹ. Ngoài ra trong quá trình phỏng vấn bạn chứng tỏ là sau khi học xong sẻ quay về Việt Nam. Như vậy, khi bạn không chuẩn bị tốt hoặc không hội đủ những vấn đề nêu trên thì cơ hội bị từ chối của bạn rất cao.

Câu 12: Em có thắc mắc về du học tại Anh ạ. Xin thầy cô tư vấn giúp, cho em hỏi du học sinh có phải đóng bảo hiểm y tế khi du học tại Anh không? Em có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu khi du học ở Anh? (Mộng Thanh Tuyền - Email: thanhtuyen112…@yahoo.com.)

Ông Nguyễn Xuân Thời: Chào em,

Hầu hết các nước khi nhận du học sinh đều yêu cầu học sinh phải đóng bảo hiểm y tế (bảo hiểm sức khoẻ). Như vậy khi học sinh được cấp Thư chấp nhận học (offer) du học Anh thì đã bao gồm chi phí bảo hiểm y tế này. Nếu em muốn được trợ giúp thì em có thể liên hệ đến Công ty United Education - 21 Mai Thị Lựu, P.Đakao, Q.1 Tp.HCM - www.unitededu.com.vn , để được trợ giúp hoàn toàn miễn phí em nhé. Thân mến,

Câu 13: Chào Hội đồng tư vấn. Con tôi năm nay học lớp 10, tôi có người thân bên Úc và muốn cho con tôi du học trung học bên đó. Nếu cháu được bảo lãnh sang định cư bên đó thì có cần vista không? Và thủ tục nhập học như thế nào? Mong sự tư vấn của các thầy. (Cao Bá Long - Email: balong_cao...@yahoo.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, trường hợp của con chị, nếu đã có visa định cư thì thủ tục nhập học rất đơn giản, giống như những học sinh Úc. Tuy nhiên trong trường hợp chưa có được visa định cư thì cháu phải nộp đơn xin học như các sinh viên quốc tế. Anh/chi cần những điều kiện sau: điểm trung bình của cháu đang học tại Viêt Nam, học phí, chi phí ăn ở, người giám hô (cho đến khi cháu 18 tuổi). Anh/chị vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn về thủ tục.

Câu 14: Xin chào Hội đồng tư vấn, em muốn sang Singapore du học ngành Du lịch khách sạn. thầy cô cho em hỏi trường nào ở Singapore đào tạo tốt ngành này và học phí khi du học tại đây ra sao ạ? (Thanh Hằng - Email: helicopter…@yahoo.com.)

Ông Nguyễn Xuân Thời: Chào em,

Em muốn du học ngành quản lý khách sạn tại Singapore thì những trường đào tốt ngành này như: MDIS, EASB, TMIS, em có thể liên lạc với Công ty Du học United Education - 21 Mai Thị Lựu, P.Đakao, Q.1 - www.unitededu.com.vn , để được trợ giúp hoàn toàn miễn phí. Chúc em thành công trên con đường du học của mình.

Câu 15: Cho em hỏi những ngành đào tạo thế mạnh ở Úc là gì? Cơ hội có được việc làm sau ra trường cao không? (Nguyễn Thế Thành - Email: thanhthe_long...@yahoo.com.vn)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, những ngành thế mạnh của Úc như tài chính, y khoa, giáo dục và nông nghiêp. Với chính sách visa mới của chính phủ Úc, sinh viên tốt nghiệp tại Úc có thể được làm việc từ 2-4 năm (tùy thuộc chương trình học) mà không nhất thiết phải cùng ngành nghề đang học. Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 16: Kính chào Hội đồng tư vấn, em chuẩn bị du học Nga, em đang lo lắng về phương tiện đi học, mong các thầy cô tư vấn giúp! Em cảm ơn nhiều. (Châu Tuấn - Email: tuanchau_trinh…@yahoo.com.)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Nước Nga có một hệ thống vận chuyển công cộng thuộc loại tốt nhất Thế giới: Đường sá rộng, không bị kẹt xe nhiều như ở VN, có nhiều dạng phương tiện di chuyển, như Xe buýt, Xe điện, đặc biệt có Metro- tàu điện ngầm hoạt động 24/24 giờ trong ngày. Việc đi lại của Sinh viên được miễn giảm và có loại vé riêng.

Câu 17: Cho em hỏi hồ sơ đầy đủ khi đi du học tại Canada bao gồm những gì ạ? Em xin cảm ơn ạ. (Hoàng Yến - Email: chimyencodon…@gmail.com.)

Ông Nguyễn Xuân Thời: Chào em,

Những giấy tờ cần chuẩn bị cho việc nộp đơn xin visa du học như sau:

- Hộ chiếu (bản gốc)

- 2 tấm hình (4x6cm) nền trắng

- Sao y công chứng sổ hộ khẩu (nguyên cuốn)

- Bản sao giấy khai sinh

- CMND của người bảo trợ

- Sao y bản chính Học bạ, bảng điểm, bằng tốt nghiệp mới nhất và các chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)

- Lý lịch tư pháp đối với học sinh từ 18 tuổi trở lên (bản gốc)

- Thư đồng ý ủy quyền giám hộ đối với học sinh dưới 18 tuổi (bản gốc)

BẰ NG CHỨNG VỀ TÀI CHÍNH :

- Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (bản gốc), sổ tiết kiệm (bản sao)

- Giấy tờ nhà, đất, xe (bản sao)

Trường hợp đang đi làm :

Giấy xác nhận công việc - nêu rõ mức lương (bản gốc)

Hợp đồng lao động (sao y)

Bảng sao kê tiền lương (nếu có)

Sổ BHXH (nếu có)

Trường hợp có cơ sở kinh doanh :

Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh.

Bản sao giấy đăng ký thuế

Photo biên lai thuế TNDN (trong thời gian 1 năm gần nhất)

Các chứng từ chứng minh nguồn thu nhập khác (nếu có) như: Hợp đồng cho thuê nhà, Sổ cổ đông).

Lưu ý: Các giấy tờ sao y không quá 6 tháng.

- Lệ phí xét Visa 140 USD ( phí này có thể thay đổi tại thời diểm nộp hồ sơ ). Lệ phí khám sức khỏe: 100 USD

Hoặc em có thể vào website www.unitededu.com.vn để tham khảo thêm thông tin nhé. Thân mến.

Câu 18: Em chào các thầy cô, cho em hỏi trình độ tiếng Anh khi đi du học tại Úc là như thế nào? Em đang có điểm TOEFL 540 điểm, như vậy đã đủ điều kiện chưa ạ? Cảm ơn thầy cô. (Hoàng Long Trọng - Email: longnhaque…@yahoo.com.)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, trình độ Tiếng Anh phụ thuộc vào chương trình em muốn học, chuyên ngành em muốn học, cũng như trường em mong muốn học. Chương trình cao đẳng tại Úc cần trình độ Tiếng Anh, IELTS 5.5 - 6.5, TOEFL iBT 73 - 87, hoặc TOEFL paper-based test 527n - 580. Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 19: Xin chào thầy Thời, 3 năm học THPT em chỉ đạt loại trung bình liệu em có đủ điều kiện để du học Úc không? Mong thầy tư vấn giúp em, em cảm ơn. (Mạnh Trinh - Email: trinh_quyenru…@gmail.com)

Ông Nguyễn Xuân Thời: Chào em,

Với học lực của em là 3 năm chỉ đạt loại trung bình như em nói thì em có thể nộp đơn xin visa du học Úc bình thường. Theo luật mới hiện nay thì học lực như em xin visa du học Úc bình thường miễn sao các trường đại học Úc chấp nhận học bạ của em là được. Nếu em có thắc mắc nào thì em cũng có thể liên lạc với Công ty Du học United Education - www.unitededu.com.vn, để được tư vấn miễn phí em nhé. Chúc em thành công.

Câu 20: Xin chào các thầy, em chuẩn bị du học ở Pháp, xin các thầy tư vấn giúp em điều kiện sinh hoạt tại Pháp ạ? (Vinh Hiển - Email: xaquehuongnhoenuong…@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Sinh hoạt ở Pháp khá đắt đỏ, nhưng nếu Em tự mua về nâu ăn thì rất rẻ, còn nếu như Em ăn tại quầy, tại tiệm thì chi phí cao ngất ngưỡng. Người Việt mình tiết kiệm nên việc ăn uống cũng không có vấn đề gì, Em hãy chịu khó đi mua thực phẩm về nấu lấy ăn. Tại Pháp cũng như nhiều nước Eurozone cứ cuối tuần lại có một phiên chợ hạ giá, Em hãy tới đó mua quần áo vá các thứ đồ dùng cá nhân, rất rẻ mà chất lượng đảm bảo. Thời tiết thì tuyệt vời, Điều kiện đi lại, Văn hóa, Giao tiếp,... Em khỏi phải lo lắng vì mọi thứ đều hoàn hảo!

Câu 21: Xin chào các thầy/cô. Cho em hỏi trường Đại học Hoa Sen có đào tạo liên kết với Úc không? Nếu có thì khi nào? Điều kiện nào để em có cơ hội được chuyển sang Úc học? Em cảm ơn! (Vân Anh - Email: vananhnt...@gmailcom)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, hiện tại Viêt Nam có rất nhiều đại học có chương trình liên kết với các đại học trên thế giới và đại học Hoa Sen là ví dụ. Tuy nhiên bạn nên cân nhắc trước lựa chọn học chương trình liên kết hay du học tai Úc. Bởi vì chi phi du học tại Úc không qua chênh lệch so với học các chương trình liên kết trong nước. Việc học tai Úc mang lại cho bạn rất nhiêu lợi ích như khả năng ngoại ngữ, kinh nghiêm sống (vì được hoc với các sinh viên quốc tê), kinh nghiệm làm việc ( sinh viên được làm thêm 40h/2 tuần) - việc này mang lại cho bạn một khoản tiền không nhỏ, đủ để chi tra cho sinh hoạt phí trong thời gian bạn hoc. Bạn vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 22: Tôi muốn cho con tôi du học khi cháu vừa học xong lớp 12, vậy xin hỏi chuyên gia việc chuẩn bị tiếng Anh trước khi du học cho cháu như thế nào là tốt nhất? Tôi cảm ơn Hội đồng tư vấn. (Trần Thúy Hằng - Email: thuy_caothe…@yahoo.com)

Ông Nguyễn Xuân Thời: Chào chị,

Không biết hiện nay trình độ tiếng Anh của con chị như thế nào? Nếu có ý định cho cháu du học nước ngoài thì cháu nên trang bị tiếng Anh thật tốt ngay bây giờ tại Việt Nam. Điều này rất có ích cho du học sinh bởi vì yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến kết quả học tập của cháu tại nước sở tại, hơn nữa việc tiếng Anh tốt sẽ giúp tiếc kiệm chi phí rất nhiều. Nếu thời gian không còn nhiều thì chị cũng nên cho cháu học lớp luyện thi nhanh lấy IELTS/TOEFL. Tôi có biết một thầy đã từng nhiều năm du học tại nước ngoài và dạy luyện IELTS rất tốt, chị có thể liên lạc với thầy qua email: longnguyen@unitededu.com.vn , để được thầy tư vấn cho chị nhé. Cảm ơn chị, chúc cháu học giỏi và thực hiện giấc mơ du học thành công sau này. Thân mến.

Câu 23: Em xin chào các thầy, cho em hỏi du học bên Úc nếu em cần sự giúp đỡ thì có thể liên hệ các đoàn thể, tổ chức nào ạ? (Hạnh Nguyên - Email: hanh_nguyen...@yahoo.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 24: Em chào Hội đồng tư vấn, em được biết trường Đại học Lille là một trong những trường đào tạo Báo chí hàng đầu thế giới. Thầy cô cho em hỏi điều kiện để học trường này là như thế nào? Học phí và cơ hội việc làm tại trường này ra sao? Em cảm ơn. (Tố Như - Email: beautifullgirl…@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Ngành Đại học Báo chí tại Lille được đào tạo rất tốt- nổi tiếng trong khối Eurozone. Học tại đây, Em sẽ có cơ hội qua Anh quốc và CHLB đức vì thành phố Lille nằm ngay đầu hầm chui biển Mangsơ và biên giới Pháp- Đức. Điều kiện vào học và học phí thì Em hãy vào trang web của trường. Dưới đây là vài thông tin về Trường này:

The original university in the Lille region of France was the University of Douai established in 1559 in Douai and that was moved to Lille in 1887.

University campuses in the Academy of Lille are members of the Université Lille Nord de France and European Doctoral College Lille Nord-Pas de Calais.

Wikimedia Commons has media related to: Université Lille Nord de France

Lille has three public university campus (student enrollment: 90,000):

Université Lille 1 (Science and technology)Université du Droit et de la Santé de Lille or Université Lille II (Law and health)Charles de Gaulle University - Lille III (Humanities, arts, administration and social sciences)Lille has one private university (enrollment: 20,500).

Chúc Em trở thành Nhà báo giỏi trong tương lai.

Câu 25: Cho tôi hỏi sau khi hết hạn visa du học tại Úc. Tôi có thể xin ở lại Úc không? Loại Visa nào tôi có thể xin sau khi tốt nghiệp? (Ngọc Hoàng - Email: hoang_ngocanh...@yahoo.com.vn)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào bạn, sau khi hết hạn visa bạn có 2 lựa chọn. Thứ nhất bạn có thể nộp đơn xin gia hạn hoăc nộp đơn xin loại visa khác (phụ thuộc vào điều kiện của bạn). Thứ 2 bạn phải rời khỏi Úc. Trường hợp sau khi tốt nghiệp, bạn có thể nộp đơn xin visa để tiếp tục học chương trình khác (nếu bạn muốn), hoặc xin visa làm việc hay định cư. Bạn vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 26: Em tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh.Vậy em muốn hỏi : Nếu em chuyển tiếp lên bậc ĐH bên Anh thì cần học thêm bao nhiêu năm nữa ạ? Và tổng chi phí làm thủ tục để cấp visa sang đó chính xác là bao nhiêu ạ? (Ánh Hồng - Email: anhhaoquang…@yahoo.com.)

Ông Nguyễn Xuân Thời: Chào em,

Đối với câu hỏi của em, em muốn học đại học tại Anh thông thường là học lại đại học 3 năm. Không biết hiện tại em có học chương trình liên thông gì không? Nếu điểm em tốt, một số trường Đại học tại Anh cũng có thể chấp nhận em vào học thạc sỹ đó em ạ và điều kiện đầu tiên là em phải có IELTS tối thiểu 5.0.

Lệ phí xin visa du học Anh là 10.115.000 VND và lệ phí khám sức khoẻ là 70USD

Em có thể liên lạc với Cty United Education - www.unitededu.com.vn, để được tư vấn hoàn toàn miễn phí em nhé. Thân mến.

Câu 27: Chào Các thầy cô, em du học Đức thì cần trang bị những gì? hành lí mang theo cũng như đò dùng học tập em có cần mang theo không hay qua bên Đức mua? Em cảm ơn ạ. (Thanh Tâm - Email: thanhtam...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em thân mến ! Đào tạo ĐH ở Đức không phải trả học phí, SV chỉ cần lo tiền ăn và ở. SV cũng có quyền đi làm thêm cuối tuần hoặc ngoài giờ học để trang trải chi phí. Nếu SV học giỏi có thể vay tiền của Chính Phủ Đức hoặc của các Hãng lớn nhưng khi ra trường phải làm trong thời hạn cỡ 05 năm trả nợ. Em không cần mang nhiều hành lý vì qua bên đó Em sẽ mua rất rẻ ở các Chợ hạ giá cuối tuần, thậm chí mua tại các quầy hàng của người Việt định cư. Em có thể mang theo một ít ruốc thịt ( chà bông), một ít mì ăn liên để đề phòng những ngày đầu chưa quen nơi đến không bị đói. Một chú ý với các Em đi du học Eurozone là các ngày cuối tuần: thứ 7, chủ nhật tất cả các cửa hàng, kể cả CH thực phẩm đều nghỉ, nên các Em phải có thực phẩm dự trữ cho những ngày này.

Câu 28: Xin chào thầy cô. Cho em hỏi các trường đại học Ôxtrâylia có các cơ sở ở Việt Nam không ạ? Học phí 1 năm cho các trường này khoảng bao nhiêu ạ? Em xin cám ơn! (Hồng Hạnh - Email: hong_hanh9090...@yahoo.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, hiện tại Viêt Nam có trường đại học RMIT của Úc, học phí khá cao khoảng 200 - 250 triệu/ năm. Tuy nhiên em nên cân nhắc trước lựa chọn học đại học của Úc tại Viêt Nam hay du học tai Úc. Bởi vì chi phi học đại học Úc tại Viêt Nam gần như ngang bằng với du học tại Úc. Việc học tai Úc mang lại cho bạn rất nhiêu lợi ích như khả năng ngoại ngữ, kinh nghiêm sống (vì được hoc với các sinh viên quốc tê), kinh nghiệm làm việc ( sinh viên được làm thêm 40h/2 tuần) - việc này mang lại cho bạn một khoản tiền không nhỏ, đủ để chi tra cho sinh hoạt phí trong thời gian bạn hoc. Bạn vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 29: Em chào các thầy, em sắp du học ở Singapore, em muốn trong quá trình học nếu có thời gian sẽ trao dồi vốn tiếng Anh thêm, xin các thầy cô tư vấn giúp em. (Loan Châu - Email: loan_chau444…@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Nếu Em học ở Singapore thì tiếng Anh rất tệ. Người Singapore chủ yếu là Người Hoa, một ít người Ân và Malaysia. Khả năng giao tiếp tiếng Anh nơi này không cao. Em muốn học tiếng Anh ở Singapore thì hãy kết bạn với những người đến từ Australia, England, USA,... Hoặc học thêm qua TV, Internet,...

Câu 30: Tôi có con trai 17 tuổi đang học lớp 12. Cháu muốn theo học ngành International Business. Xin cho biết ở Úc trường nào đào tạo ngành này? Điều kiện tối thiểu để vào trường như thế nào? Điểm trung bìng 03 năm cấp 3? Điểm tiếng Anh? Điều kiện cấp học bổng? Chi phí ở nội trú trong trường khoảng bao nhiêu/tuần? Học phí cho 01 năm học là bao nhiêu? (Trần Quốc Vinh - Email: tranquoscvinh...2gmail.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào anh, em không biết chị muốn cho cháu học ở tiểu bang nào? Việc chọn trường cho cháu phụ thuộc vào điểm trung bình của cháu đang học tại Việt Nam, khả năng tài chính của gia đình anh và trình độ Tiếng Anh của cháu. Chi phí nội trú khoảng từ 150-250AUD/tuần, học phí đại học khoảng từ 20.000-25.000AUD/năm (tùy thuộc vào trường và chuyên ngành). Anh vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 31: Tôi có con gái 14 tuổi (học lớp 9). Tôi có 02 câu hỏi (1)Theo kinh nghiệm của các bạn thì cho cháu đi du học khi cháu kết thúc lớp 11 hay lớp 12 ở Việt nam thì thuận lợi cho việc học của cháu ở bên đó? (2)Vì không có người nhà bên Anh nên tôi rất băn khoăn về an toàn cá nhân của các cháu khi sống bên đó, đặc biệt là nguy cơ bị bắt cóc đối với các cháu gái như thế nào? Các biện pháp bảo đảm an ninh cho các cháu trước các nguy cơ xã hội ra sao. Rất mong nhận được sự tư vấn từ thực tế của các bạn. Xin cảm ơn. (Trần Mạnh Quang - Email: tranmanhquang...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Bạn quang thân mến ! Bạn lo lắng về an ninh hơi quá, vì chỉ nghe qua báo chí. thực tế ở các nước Eurozone rất an ninh. Bạn hãy yên tâm cho Cháu tiếp xúc với nền giáo dục của Anh càng sớm để Cháu tự tin bước và môi trường Đại học thuận lợi. Một khi Trường nhận Cháu thì họ có Khu nội trú, Giám thị,.. rất chuẩn về an ninh và điều kiện sống.

Câu 32: Em chào các thầy cô ạ,em vừa mới tốt nghiệp đại học Ngoại Thương ngành Tài chính ngân hàng và có dự định học chương trình thạc sĩ Thương mại quốc tế tại Úc. Thầy cô cho em hỏi: 1/ các trường tại Úc có thế mạnh về đào tạo ngành thương mại quốc tế 2/ hồ sơ em cần chuẩn bị và các bước để xin apply khoá học 3/ xin học bổng cho điểm tốt nghiệp loại khá có khó và em có thể tìm thông tin về học bổng ở đâu 4/ khi học thạc sĩ ở Úc liệu em có thể tìm một công việc làm thêm ngoài giờ không Mong thầy cô giải đáp giúp em, em xin chân thành cảm ơn! (Hoàng Thị Phương - Email: hoangthiphuong...@gmail.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, các trường thế mạnh của Úc là tài chính, y khoa, nông nghiệp và giáo dục. Mỗi trường có thế mạnh riêng, việc chọn trường phụ thuộc vào điểm trung bình của em đang học tại Viêt Nam. Em được phép làm thêm 40h/2 tuần, điều này mang lại cho em khoản tiền không nhỏ đủ để chi trả sinh hoat phí trong thời gian học, và mang lại cho ban rất nhiều trãi nghiệm cho công việc bạn trong tương lai. Việc xin học bổng cũng không quá khó. Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 33: Xin chào các thầy cô, em muốn có học bổng du học tại Úc thì nên chuẩn bị các bước như thế nào? Cảm ơn thầy cô. (Xuân Lâm - Email: hoacomuaxuan…@yahoo.com.)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, việc xin học bổng tại Úc em cần phải chuẩn bị yêu cầu điểm trung bình của em đang học ( hoăc đã học), kinh nghiệm làm việc (nếu có), yêu cầu Tiếng Anh (thường thì TOEFLE>80 hoặc IELTS >6.5), C.V của em.....Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 34: Em muốn hỏi điểm Ielts tối thiểu em phải đạt để theo học tại Anh là bao nhiêu và muốn giành được học bổng, em cần đạt bao điểm? (Trần Minh Kha - Email: tranminhkha...@gmail.com)

Ông Nguyễn Xuân Thời: Chào em,

Không biết em định học chương trình nào? Hiện tại em đang học gì tại Việt Nam?

Theo thầy biết, đi học trung học thì không cần trình độ IELTS. Còn đi học CĐ, Foundation và ĐH thì IELTS tối thiểu là 4.5 và có thể học thêm tiếng Anh tại Anh và gia hạn visa ở tại nước sở tại mà không cần quay về Việt Nam. Nhưng thông thường các trường ĐH yêu cầu đầu vào IELTS là 5.0 đó em ạ. Nếu em muốn đạt học bổng thì IELTS khoảng 5.5 hoặc 6.0 là được. Em có thể liên lạc với Cty United Education - www.unitededu.com.vn, để được hổ trợ xin học bổng và xin visa hoàn toàn miễn phí em nhé. Chúc em học giỏi và thành công. Thân mến.

Câu 35: Chào các thầy cô, em học lực trung bình khá liệu có du học Úc được hay không? Cần những giấy tờ gì để được du học Úc? Em muốn được tư vấn trực tiếp thì em liên hệ ở đâu? Em hiện ở Đồng Nai. Em cảm ơn. (Kim Ngân - Email: trankimngan...@gmail.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, học lực trung bình khá hoàn toàn có thể học tại Úc. Em cần có những giấy tờ sau: Passport, học bạ, bằng cấp, tài chính....Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 36: Em vừa tốt nghiệp Đại học, hiện tại em có dự định sẽ sang Úc học lên thạc sỹ. Em nghe nói là nếu sang Úc du học sẽ không phải chứng minh tài chính và có thể có việc làm thu nhập cao đủ để trang trải chi phí. Nhờ chương trình tư vấn thêm cho em về vấn đề này? (Thu Phương - Email: ttthuphuongtb...@gmail.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, chính sách visa hiện tại của Úc có thể không cần chứng minh tài chính (nguồn gốc tài chính). Tuy nhiên không phải tất cả các trường đều không cần chứng minh tài chính, chỉ có khoảng 40 trường hoặc tổ chức được đặc cách trong viêc này. Con về vấn đề làm thêm thì sinh viên quốc tế được làm việc 40h/2 tuần, điều này mang lại cho sinh viên một khoản tiền không nhỏ, đủ để trang trãi chi phí sinh hoat trong thời gian học. Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 37: Mình đang là sinh viên của trường Kinh tế Quốc dân (hệ liên thông chính quy) liệu mình có thể có cơ hội đi du học cao học ở Anh không? Và điều cần nhất để có được cơ hội này là m nên làm những gì đạt được? (Thủy Tiên - Email: hoangthuytien...@gmail.com)

Ông Nguyễn Xuân Thời: Chào Thuỷ Tiên,

Trường đại học tại Anh và hầu hết các nước trong khối nói tiếng Anh không phân biệt trường ĐH công hay tư, chính quy hay không chính quy. Như vậy, em hoàn toàn có thể học lên cao học tại Anh sau khi tốt nghiệp ĐH tại Việt Nam miễn sao em có kết quả học tập tốt em ạ. Bây giờ em nên luyện IELTS để chuẩn bị cho việc đi học cao học tại Anh. Chúc em thành công!

Câu 38: Em thắc mắc không biết thời tiết và món ăn ở bên Úc như thế nào? Có dễ cho sinh viên nhanh thích nghi không? Em cảm ơn thầy cô nhiều! (Phạm Thị Hồng - Email: phamhongxt...@gmail.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, thức ăn tại Úc phù hợp với bất cứ dân tộc nào trên thế giới chứ không riêng gì Việt Nam, vì Úc là một đất nước đa văn hóa. Tại Úc dể dàng tìm được hầu hết các loại thức ăn đang có tại Viêt Nam. Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được chia sẽ thêm về thông tin cuộc sống và việc học hành taị Úc.

Câu 39: Mình đang quan tâm về săn học bổng du học nhưng chưa hình dung hết được các việc cần chuẩn bị theo thứ tự ưu tiên như thế nào? Mong Hội đồng tư vấn giúp. (Trần Mai Anh - Email: tranmaianh...@gmail.com)

Ông Nguyễn Xuân Thời: Chào em,

Em muốn xin học bổng thì điều kiện đầu tiên là em phải học giỏi và có IELTS 6.0/ TOEFL IBT 80 trở lên. Ngoài ra để xin được học bổng một cách hiệu quả thì em còn có kỹ năng viết luận, làm hồ sơ xin học bổng nữa em ạ. Em có thể liên lạc Công ty Du học United Education - www.unitededu.com.vn, để công ty có thể giúp em kinh nghiệm xin học bổng toàn phần tại Mỹ. Chúc em thành công. Thân mến.

Câu 40: Tôi đã học xong chương trình cao học tài chính ngân hàng ở Việt Nam và muốn học tiếp lên tiến sỹ tại Anh. Tôi muốn biết thời gian học nghiên cứu sinh ở Anh trong bao lâu, bằng thạc sỹ của tôi có giá trị khi học tiếp không và tôi có thể xin học bổng tại đâu? Tôi rất mong nhận được sự chỉ dẫn của chuyên gia. (Trần Nam Anh - Email: trannamanh2...@gmail.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào anh, việc học chương trình Tiến sỹ tại Anh cần thời gian tư 3-4 năm. Còn về việc bằng Thạc sỹ của anh có được công nhận tại trường anh muốn học hay xin học bông thì phụ thuộc vào bằng đó từ trường nào, loại tốt nghiệp. Anh vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 41: Em vừa tốt nghiệp chương trình liên kết của đại học Sunderland với Học viện ngân hàng và muốn học tiếp lên thạc sĩ. Em tốt nghiệp bằng first class honours, em muốn hỏi đại diện các trường là với bằng như vậy thì em có thể nhận được scholarship như thế nào nếu chọn ngành học tại các trường đó. Em xin chân thành cảm ơn! (Vũ Hoàng Anh - Email: vuhoanganh...@gmail.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, anh không biết là em muốn tiếp tục học ở trường nào? nước nào? Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 42: Chào các thầy cô, xin các thầy tư vấn giúp điều kiện du học và có học bổng tại Anh quốc là gì? Em xin cảm ơn. (Minh Trung - Email: trung1234…@tyahoo.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, việc xin học bổng tại Anh em cần phải chuẩn bị yêu cầu điểm trung bình của em đang học ( hoăc đã học), kinh nghiệm làm việc (nếu có), yêu cầu Tiếng Anh (thường thì TOEFL>80 hoặc IELTS >6.5), C.V của em... Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 43: Em muốn theo học thạc sỹ ngành Kiểm toán quốc tế or Kế toán Kiểm toán nhưng em không thể tìm được một khoá học. Em rất muốn nhận được sự giới thiệu của các anh chị về trường, khoá học cũng như các điều kiện để nhập học aj? Em xin cảm ơn! (vũ thanh tùng - Email: vuthanhtung...@gmail.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, câu hỏi của em không cho biết em muốn học trường nào? nước nào? điểm trung bình của em ở đại học, trường đại học mà em đã học và cả thời gian em đã học chương trình đại học ở Việt Nam. Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 44: Hiện em đang là sinh viên năm cuối đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, em có ý định học cao học chuyên ngành Tài chính thì có cần phải tích lũy thêm các tín chỉ môn học tài chính không? Đến hết tháng 12 năm nay em sẽ hoàn thành chương trình học nhưng chưa có bằng tốt nghiệp thì có phải không kịp đợt nhập học tháng 1 mà phải đợi đợt tháng 9 không ạ? Em xin cảm ơn. (Vũ trúc Quỳnh - Email: vutrucquynh...@gmail.com)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, em không nói rõ em đang muốn học tại nước nào? Tuy nhiên để chuẩn bị cho việc du học thì em cần phải học tốt nhất có thể tất cả các môn học, vì nó quyết đinh rất nhiều trong việc em được chọn vào trường em mong muốn. Em cần phải chuẩn bị hồ sơ, trình độ Tiếng Anh, tài chính... Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đao Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 45: Em muốn hỏi điểm Ielts tối thiểu em phải đạt bao nhiêu để du học tại Anh ? Và muốn giành được học bổng, em cần đạt bao nhiêu điểm? (Nguyễn Đức Toàn - Email: toanduc_nguyen…@yahoo.com.)

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Long: Chào em, điểm IELTS tối thiểu để em xin được visa là 4.5. IELTS du học tại Anh phải từ 5.5 trở lên ( tùy thuộc vào ngành, trường em muốn học). Việc xin học bổng cũng vậy. Em vui lòng liên hệ công ty United Education tại 21 Mai Thị Lựu, Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tel: (08) 3911 0102 để được tư vấn cụ thể hơn.

Câu 46: Trong thời đại khủng hoảng kinh tế như hiện nay, em nên du học đại học và thạc sĩ ở trường nào cho rẻ và đạt hiệu quả cao? Đối với sinh viên ngành Sư phạm ạ? (Tuyết Anh - Email: tudo_numberone…@yahoo.com)

Ông Nguyễn Xuân Thời: Chào em.

Không biết em đang học tại đâu và điểm như thế nào? Mỗi nước có một nền giáo dục khác nhau, có nhiều dạng trường đại học rất khác nhau có học phí từ thấp đến cao. Em đang học ngành sư phạm thì không nhất thiết phải cao học ngành này tại nước ngoài mà có thể chọn học ngành khác. Trong trường hợp này em nên nói rõ về điểm học của em, về điều kiện tài chính gia đình, ngành học mà em chọn ... thì thầy mới tư vấn cụ thể cho em được. Nếu điều kiện tài chính không dồi dào thì em có thể chọn du học nước nào mà có điều kiện đi làm thêm hợp lệ để em có thêm một số chi phí trang trãi thêm cho chi phí ăn ở tại nước sở tại như du học tại Úc (em được cấp visa đi làm thêm 2 tuần 40 giờ) trong quá trình du học. Chúc em thành công. Thân mến.