Tư vấn tuyển sinh ĐH - CĐ 2012: Vẫn còn nhiều cơ hội cho nguyện vọng bổ sung

TS. Nguyễn Đức Nghĩa

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Ông Nguyễn Hoàng Anh

Ông Hồ Đức Sinh,



Xin mời bạn đọc nhấn F5 để tiếp tục theo dõi.

Đỗ Công

: dosu58@yahoo.com

Thưa thầy cho em hỏi em định thi vào ngành Báo chí. Liệu sao này ra trường thu nhập của ngành này có cao không thầy?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Giảng viên Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).



Trần Văn Sơn

tranvanson...@gmail.com



Điểm ĐH của em rất thấp cho nên chắc chắn em không thể vào ĐH được. Em định vào iSpace học rồi liên thông lên ĐH, không biết học ở iSpace xong có được liên thông lên ĐH không ạ? Em cảm ơn.

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh



Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpace. Ảnh: Huyền Vi



Lê Đình Hiển - Email: imissupm...@yahoo.com



Chào các thầy! Em năm nay học lớp 11, em rất thích ngành Kinh tế, đặc biệt là ở lĩnh vực chứng khoán. Các thầy cô cho em hỏi cần có tố chất nào để học tốt và làm việc ngành chứng khoán ạ? Muốn học ngành Chứng khoán ta phải học và thi khối nào? Thi vào trường nào? Khi học xong ta có thể làm những việc gì trong các công ty chứng khoán? Và em cần phải tập trung vào những môn học nào? Cần bồi dưỡng thêm các môn nào? Có cần bằng cấp Anh Văn cao không ạ?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Đào Minh Tuấn

daominhtuan78…@gmail.com.

Cho em hỏi năm nay em thi đại học An ninh Nhân dân Tp.HCM ! Em thi được 15 điểm khối A ( cộng luôn điểm KV ) theo em biết số điểm đó thì không đậu đại học nhưng có thể vào được trung cấp An ninh không ? Nếu em rớt thì khi nào em có được nhận phiểu điểm không vì em thấy đến nay thông tin điểm về trường ĐH An Ninh chưa có trên mạng . Và 15 điểm em nộp NV2 học hệ ĐH trường SPKT hoặc GTVT cơ sở 2, một số ngành 14 điểm vậy em có khả năng đỗ ĐH ở NV2 không ?

TS. Nguyễn Đức Nghĩa



TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đang trả lời câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: Phong Điền





Tô Tú Anh

linhhonphieudu_95...@yahoo.com



Em chào Hội đồng tư vấn, em học toán lí hóa cũng tạm ổn, em học anh văn và Văn rất tệ, năm nay em vào lớp 12 nhưng em không biết chọn cho mình trường nào? Mong thầy cho em lời khuyên, cảm ơn thầy cô.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Lê Hồng Ân

lehongan994...@gmail.com



Thưa các thầy cô, em muốn xin thầy cô tư vấn cho em về vấn đề em có nên thi lại vào năm kế tiếp của kỳ thi đại học sắp tới hay không hay là nên học cao đẳng khi mức điểm thi của em dưới mức điểm sàn đại học. Vì đây là vấn đề khiến em lo lắng và rất buồn khi phải đối mặt với sự thất bại của kỳ thi đại học vừa rồi. Em chỉ sợ khi học cao đẳng liên thông lên đại học thì tấm bằng sẽ không có giá trị bằng những người bạn đã không học liên thông mà chỉ học đại học. Em hy vọng các thầy cô sẽ giúp em giải tỏa nỗi lo lắng này. Em cảm ơn các thầy cô rất nhiều!

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Quang Trung

secret.gar... @yahoo.com.

Chào Hội đồng tư vấn, năm nay em thi đại học được 16 điểm (đã cộng ưu tiên KV1), em thi vào Học Viện Kỹ thuật quân sự, hệ Quân sự phía Nam. Em đã trượt NV1, cho em hỏi trường sẽ tự động chuyển em vào hệ Dân sự hoặc cao đẳng (nếu đủ điểm đậu) hay là em có phải làm thủ tục hay gì nữa không ạ? Và nếu trượt trường này thì em có thể xét vào những trường nào có khả năng đậu cao ạ? Em rất thích khối ngành kỹ thuật.

TS. Nguyễn Đức Nghĩa

Bùi Quang Thắng

quangthang...@yahoo.com.vn

Em được một số anh chị chia sẻ rằng khi đi làm công ty yêu cầu nhiều về kỹ năng mềm nhưng sinh viên mới ra trường rất yếu về các kỹ năng này. Hôm trước em tình cờ đọc được trên website là trường iSpace ngoài dạy chuyên ngành còn dạy kỹ năng mềm cho sinh viên. Vậy nhà trường sẽ dạy như thế nào ạ? Em cảm ơn.

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh

Châu Hoàng Mai

hoangmai...@gmail.com

Chào Ban Tư vấn, em muốn học nghề sửa chữa Điện thoại di động, Quý Thầy có thể cho em biết, để theo học nghề này thì học viên phải mất bao lâu và ai thì phù hợp với nghề này? Học viên nữ muốn học nghề này thì có được không ? Hình thức đăng ký ghi danh thế nào và học phí cho khóa học là bao nhiêu?

Ông Hồ Đức Sinh



Ông Hồ Đức Sinh, Chủ tịch Kiêm Giám đốc điều hành Công ty CPS Việt Nam và các thầy cô trong ban tư vấn tuyển sinh đang tư vấn cho bạn đọc. Ảnh: Huyền Vi



Dương Ngọc Quỳnh Anh - Email: quynhanh94buon...@yahoo.com.vn



Thưa thầy cô! Em muốn học Thiết kế nội thất nhưng em đã trượt đại học.Em mong thấy cô tư vấn cho em trường cao đẳng nào có ngành nghề tương tự ở Hà Nội. Em cảm ơn thầy cô!



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Em hãy vào trang web của các trường ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc và các trường CĐ Xây dựng ở Hà Nội và các tỉnh lân cận để xem. Chúng tôi biết tại Trường CĐ Xây dựng Tp. HCM có đào tạo ngành này.



Ngô Thanh Toàn - Email: ngothanhtoan...@yahoo.com.vn



Em đang học CNTT và muốn học thêm về bảo mật, hình như ở iSpace có khóa học ngắn hạn về bảo mật phải không ạ? Vậy chương trình này học như thế nào ạ? Em cảm ơn.



Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh



Chào em. iSpace hiện đang có chương trình đào tạo chuyên viên An ninh thông tin, học 4 tháng. Chương trình này đặc biệt thích hợp với sinh viên đang học nghành CNTT muốn học thêm kiến thức về bảo mật để có thể làm việc tốt hơn. Học thực hành, trải nghệm thực tế là chính. Chứng chỉ tốt nghiệp do Tập đoàn bảo mật Cyberoam (Mỹ) và Viện nghiên cứu An Ninh Mạng iStudy cấp. Chương trình khai giảng vào cuối mỗi tháng em nhé.



Nguyễn Cao Kiệt - Email: chang.teen2010@gmail.com



Em thi khối B được 12,75 ở khu vực 2NT. Vậy tổng điểm em đạt 14 phải không? Ngành em dự thi có điểm chuẩn 14 (ngành Nông học - trường đại học Nông Lâm Tp.HCM).Vậy em có trúng tuyển không ạ?



TS. Nguyễn Đức Nghĩa



Điểm chuẩn được công bố là điểm dành cho thí sinh thuộc khu vực 3 không thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên. Điểm tổng 3 môn thi là 12,75 được làm tròn thành 13đ. Thí sinh thuộc KV2-NT được hưởng ưu tiên 1đ, như vậy xem như em được 14đ và nếu điểm chuẩn trúng tuyển đã công bố là 14đ thì em được trúng tuyển.



Dương Nguyễn Ngọc Ánh - Email: duongnguyen_ngocanh...@yahoo.com



Thưa thầy cô, em ở tại Biên Hòa - Đồng Nai, bây giờ em đang học lớp 12 và sau này em chắc chắn thi khối D. Em chọn theo ngành Kinh tế nhưng chưa biết chọn nghề nào phù hợp với mình cả. Xin tư vấn giúp em với.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Nếu Em thi khối D thì Em có thể học: Kiểm toán, Kế toán, Tài chính Công, Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh,... và Luật. Các ngành này được đào tạo tại các trường ĐH: Kinh tế- Luật thuộc ĐHQG HCM, Kinh tế, Kỹ thuật Công Nghệ, Luật.





PGS.TS. Nguyễn Đình Phư. Ảnh: Huyền Vi PGS.TS. Nguyễn Đình Phư. Ảnh: Huyền Vi



Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Email: nguyenthingocanhhv...@yahoo.com.vn.



Chào các thầy cô, em vừa thi đại học nhưng rớt ngành Sư phạm Hóa, nếu như bây giờ em học cao đẳng thì sau này em liên thông lên đại học thì bằng liên thông đại học của em có khác gì bằng đại học không? Và trên bằng ghi như thế nào ạ?



TS. Nguyễn Đức Nghĩa , Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM



Nếu sinh viên đăng ký học hệ liên thông chính qui sẽ được cấp bằng tốt nghiệp chính qui khi tốt nghiệp, bằng cấp này có giá trị không khác gì so với bằng cấp của một sinh viên tốt nghiệp thẳng từ hệ đào tạo chính qui. Em cần liên hệ trực tiếp phòng đào tạo của trường mà em muốn đăng ký học hệ liên thông để tìm hiểu thông tin chi tiết về hồ sơ cũng như điều kiện học tập, quyền lợi khi tốt nghiệp.



Tuấn Huỳnh - Email: moolight_ marketing...@outlook.com



Chào Hội đồng tư vấn. Năm nay lên 12 mà em còn băn khoăn về việc chọn nghề quá! Em đã dành cả một mùa hè để tìm ra ngành nghề phù hợp, một cách rất kĩ càng và nghiêm túc và em nghĩ rằng em thích hợp với ngành Marketing nhưng dạo gần đây em phát hiện ra rằng nghề Marketing đòi hỏi khá nhiều áp lực từ nhiều phía : Khách hàng, các đối tượng cạnh tranh trong và ngoài nước ,.....mà em thì chịu áp lực không quá lâu . Mặc dù em đã cố gắng tìm một nghề nào khác thích hợp hơn nhưng có vẻ em chưa tìm được nghề nào phù hợp hơn Marketing cả. Xin cho em một lời khuyên để định hướng tương lai . Cám ơn Hội đồng tư vấn rất nhiều.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Em thân mến! Trường ĐH Marketing còn phải xin bổ sung ngành và đổi thành ĐH tài Chính - Marketing. Vậy Em có thể học ngành Tài chính, Thuế vụ, Hải quan,...



Lê Văn Bình - Email: Binh93minhlc...@yahoo.com



Chào các qúy thầy cô, em vừa thi đại học khố C, em thi đựơc 12,5 điểm cả điểm cộng. Em nghe nói giờ học cao đẳng ra muốn đi làm thì phải mất tầm 150 triệu - 200 triệu mới đựơc đi làm, với hoàn cảnh của em thì thà không đi học còn hơn. Giờ em rất băn khoăn không biết nên đi học hay không? Em xin cảm ơn!



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Chắc là Em nghe nói phải mất tiền mới xin được việc- Vấn đề này, chúng tôi xin chịu, miễn bàn! Em hãy học giỏi và rèn luyện kỹ năng nghề thật tốt nữa thì ai cũng mời chào Em tới làm việc.



Phan Quốc Anh - Email: phanquocanh...@yahoo.com.vn



Em đọc báo thấy trường iSpace có đào tạo nghề lập trình trên di động theo đơn đặt hàng của Công ty Ola, ra trường sinh viên sẽ được tuyển vô công ty này làm luôn. Nhưng muốn học phải thi tuyển. Cho em hỏi là thi như thế nào và thi những môn gì? Em học không giỏi lắm, liệu có thi được không?



Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh



Chào em. Chương trình Lập trình di động kết hợp Công ty Micro Game (mạng xã hội Ola) được đào tạo trong một năm dành cho các bạn đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành CNTT. Công ty và Trường sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp thí sinh đầu vào, vào cuối mỗi tuần, để tuyển chọn đủ chỉ tiêu đào tạo. Đây là chương trình cam kết việc làm sau tốt nghiệp, sinh viên có thể đi làm hưởng lương ngay trong quá trình học (sau 6 tháng) nếu chứng tỏ được năng lực làm việc sớm, số lượng có hạn. Công ty cam kết lương tối thiểu 60-80 triệu/năm đầu tiên, không tính thưởng hiệu quả công việc. Chương trình này xét tuyển từ 15-8-2012, và dự kiến kết thúc vào đầu tháng 9.



Phạm Quang Vũ - Email: never_love_again_195...@yahoo.com



Chào quý thầy cô, em đang có nguyện vọng thi vào trường cao đẳng nghề Dầu khí Vũng Tàu, vậy cho em hỏi là điều kiện thi vào trường và cơ hội việc làm khi ra trường sẽ như thế nào? Em xin cảm ơn.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Điều kiện thi vào Trường CĐ như quy định của Bộ GD&ĐT. Cơ hội làm việc khi ra trường rất cao vì đây là ngành kinh tế mũi nhọn và rất mới với nước mình.



Nguyễn Thị Huệ - Email: smallstar_lily94...@yahoo.com.vn



Em thi khối D1 được 20.5 điểm nếu xét vào Học Viện Công nghệ BCVT phía Nam ngành Quản Trị Kinh Doanh hoặc Kế Toán cơ hội đậu có cao không, em thấy năm nay trường có điểm học sinh thi vào khối A và A1 nếu chưa tính khối D1 mà trên 20 điểm thì khá ít! Chỉ tiêu xét học bổng của trường là 300 để lấy mức học phí giống các trường công lập khác, lấy điểm từ cao xuống thấp liệu em có cơ hội không?



TS. Nguyễn Đức Nghĩa , Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM



Cơ hội trúng tuyển nguyện vọng bổ sung của em còn phụ thuộc vào mức điểm xét tuyển và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển. Theo qui định chung, các trường sẽ cập nhật thông tin xét tuyển (số lượng người đăng ký xét tuyển) trên website của nhà trường, thí sinh cần theo dõi thường xuyên. Nên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào những ngày cuối của thời hạn xét tuyển thì sẽ có đầy đủ hông tin hơn.





TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Phong Điền



, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCMCơ hội trúng tuyển nguyện vọng bổ sung của em còn phụ thuộc vào mức điểm xét tuyển và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển. Theo qui định chung, các trường sẽ cập nhật thông tin xét tuyển (số lượng người đăng ký xét tuyển) trên website của nhà trường, thí sinh cần theo dõi thường xuyên. Nên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào những ngày cuối của thời hạn xét tuyển thì sẽ có đầy đủ hông tin hơn. sadlovetd...@yahoo.com



Chào Hội đồng tư vấn em hiện đang học lớp 11 em vẫn chưa xác định được ngành nghề cho mình cũng như khối em sẽ thi đại học, em học được môn Tiếng Anh và khá môn Văn vậy em có khả năng thi khối D1 không? Nếu có thể thì Hội đồng tư vấn có thể chia sẻ cho em một số ngành em nên lựa chọn và chọn cho em một trường ở Tp.HCM không ạ?



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Nếu em khá về Tiếng Anh và Văn thì em phải ôn tập môn Toán cẩn thận là có thể thi vào khối D1. Các ngành học cho khối này ở các trường: ĐH Kinh tế, ĐH Luật đều đóng tại Tp.Hồ Chí Minh và trường ĐH Kinh tế- Luật thuộc ĐHQG HCM đóng tại quận Thủ Đức, TPHCM bên cạnh trường ĐH Nông Lâm TPHCM.



Hoàng Vũ - Email: vuhoang...@yahoo.com.vn



Em chào thầy cô. Học trường nghề thì rất dễ tìm việc làm, đặc biệt ở trường iSpace học viên học xong có giới thiệu việc làm không? Em cảm ơn thầy cô.



Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh







Cao Thị Phương - Email: cao....@yahoo.com



Em chào các thầy cô, năm nay em học 12 và đang theo học khối A. Cho em hỏi thi khối A thì sẽ học được những ngành gì và ra trường việc làm thế nào ạ?



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Các ngành khối A có thể học: Khoa học Tự nhiên, bao gồm: Toán- Lý- Hóa- CNTT- Điện tử- Vật liệu thuộc Trường ĐHKH Tự nhiên, Điện tử- Cơ khí, Điều khiển tự động thuộc Trường ĐH Bách Khoa, CNTT thuộc Trường ĐHCNTT, Trường ĐH Quốc Tế, Ngành Kinh tế, ngành Luật,.. Em hãy chọn một trong các ngành và trường nói trên.



Trần Minh Thiện - Email: thao....@gmail.com



Em trúng tuyển vào trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nhưng em muốn bảo lưu kết quả một năm có được không ạ? Nếu được thì em phải làm thủ tục bảo lưu như thế nào? Mong thầy cô tư vấn giúp em. Em trân trọng cảm ơn!



TS. Nguyễn Đức Nghĩa



Muốn bảo lưu kết quả trúng tuyển, thí sinh cần làm đơn gửi cho nhà trường khi làm thủ tục nhập học kèm theo các hồ sơ cần thiết. Nếu được nhà trường đồng ý, thí sinh sẽ được cấp quyết định bảo lưu trúng tuyển để xuất trình khi làm thủ tục nhập học trong năm sau. Quyết định bảo lưu có thời hạn 1 năm.





TS. Nguyễn Đức Nghĩa và PGS.TS. Nguyễn Đình Phư đang trả lời câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: Phong Điền





Đàm Đức Tuấn - Email: damductuan...@yahoo.com



Hiện tại em đã học xong 12, em muốn học nghề để sửa chữa smartphone, vì em thấy càng ngày càng nhiều người dùng. Em không biết ở đâu đào tạo? Nếu học sửa chữa Smartphone liệu có dễ tìm việc làm không? Cảm ơn Hội đồng từ vấn.



Ông Hồ Đức Sinh



Chào Đàm Đức Tuấn,

Hiện tại, theo Nielsen, hãng nghiên cứu thị trường số 1 thế giới hiện nay, số lượng người sở hữu smartphone truy cập vào Internet ở Châu Á đã tăng đáng kể trong thời gian qua. Chỉ tính riêng ở Việt Nam hiện có khoảng 40% người dùng sở hữu điện thoại có thể truy cập internet nhưng dự kiến sau một năm, con số này sẽ lên tới 56%. Do đó, nếu theo học nghề này, chắc chắn bạn sẽ dễ tìm việc làm với thu nhập cao. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin từ bài viết:





Hiện tại, CPS Vietnam đang đào tạo Kỹ thuật sửa chữa Smartphone bao gồm cả phần cứng và phần mềm, để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng truy cập cổng thông tin chính thức của CPS Vietnam tại địa chỉ: www.cps.vn.



Mỹ Hạnh - Email: lovekiller_02...@yahoo.com.vm



Xin chào Hội đồng tư vấn, em vừa thi đậu ngành Tài chính ngân hàng nhưng em chưa giám làm thủ tục nhập học. vì học ngành này xong muốn xin được việc làm thì phải có mối quan hệ quen biết, em lo lắng vì không quen ai trong lĩnh vực này cả. Mong thầy cô tư vấn thêm để em chọn ngành phù hợp ạ.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Em hãy mạnh dạn làm thủ tục và nhập học rồi học thật giỏi ngoài ra học thêm Ngoại ngữ, Vi tính và một số kỹ năng giao tiếp thì việc làm không có gì trở ngại. Hiện nay sinh viên Việt Nam học rất ít và không chịu tự trang bị cho mình những ngoại ngữ và giao tiếp nên rất tự ty. Em hãy dũng cảm lên, mai mốt khi đi làm và có thu nhập thì em sẽ thấy nổ lực của mình bỏ ra thật xứng đáng.



Trần Phương - Email: hongphuong1911...@gmail.com



Em xin chào quý thầy cô, trong kì thi đại học vừa qua em được 19 điểm khối D đã cộng điểm khu vực em bị trượt NV1. Em muốn học ngành tiếng Anh xin thầy cô cho biết khi học ngành tiếng Anh này ra trường có thể xin được việc gì? Vì em định năm sau sẽ thi lại ngành này. Xin thầy cô tư vấn cho em. Em xin cảm ơn.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Em hãy đọc các câu trả lời tư vấn của Chương trình này vì trước đây đã có nhiều bạn hỏi như em. Học tiếng Anh nói riêng và Ngoại ngữ nói chung có thể làm việc trong các ngành: Dạy học, Phiên dịch, Du lịch, Báo chí, Ngoại giao, Nghiên cứu Ngôn ngữ, .., Phóng viên thường trú ở nước ngoài,...



Nguyễn Thị Mai - Email: nguyenthimai...@yahoo.com.vn



Em rất thích máy tính và đã đăng ký thi ĐH ngành CNTT nhưng không đậu? Em định đăng ký học ở iSpace nhưng đang băn khoăn lựa chọn ngành nào cho phù hợp vì em là con gái nên cũng khó. Mong thầy cô tư vấn giúp em trong các ngành tại iSpace như An ninh mạng, Quản trị mạng, Lập trình, Thiết kế đồ họa… ngành nào con gái học dễ dàng hơn? Em cảm ơn nhiều ạ.



Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh



Chào em. Học nghề nào cũng được em ạ, các nghề này không phân biệt nam hay nữ. Em yêu thích CNTT và muốn theo đuổi nó thì phải học trong một môi trường chuyên nghiệp, có điều kiện thực hành tốt thì mới thành công được. iSpace có thể giúp em khởi nghiệp. Thân chào em.



Ngọc Châu - Email: ngocchau_267...@yahoo.com



Con chào các thầy cô. Con là học sinh khá giỏi trong nhiều năm liền nhưng con thực sư không định hướng được tương lai của mình.Từ trước giờ con chưa từng nghĩ tương lai con sẽ làm gì cho xã hội và bản thân. Con giỏi các môn xã hội và ngoại ngữ hơn là môn tự nhiên.Con muốn theo học hệ vừa học vừa làm để có thời gian đi làm thêm nâng cao kinh nghiệm sống cho bản thân và học thêm anh văn và vi tính. Nên mong các cô thầy tư vấn cho con ngành nào thích hợp.Con xin cản ơn cô thầy.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Nếu Em khá về các môn KH xã hội thì Em thi vào các ngành Báo chí, Văn học, Luật, Ngoại ngữ,... Hiện nay hệ ĐH vừa học vừa làm chỉ dành cho CBCC đang đi làm việc, còn Em là học sinh nên không được học. Việc Em học ĐH rồi làm thêm hiện nay các trường và Bộ GD&ĐT không cấm, chỉ cần Em học tập tốt, trả thi tốt.





Khung cảnh buổi giao lưu trực tuyến sáng nay. Ảnh: Huyền Vi



Phương Thanh - Email: phuongthanh_cntt...@yahoo.com.vn



Em chào thầy cô trường iSpace. Theo em tìm hiểu thì ở trường mình có đào tạo ngành Kế toán tài chính, vậy ngành này chương trình học ra sao ạ? Em cảm ơn thầy cô.



Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh



Chào em. Kế toán tại iSpace đào tạo 2 phần: kế toán và tài chính. Trường đã tiến hành khảo sát lại đặc điểm và nhu cầu của nhiều doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay, và đưa ra chương trình đào tạo này. Em tham khảo trực tiếp chương trình và nội dung đào tạo trên website nhà trường, hoặc liên hệ 08.62678.999/ 08.6261.0303 để được tư vấn trực tiếp nhé.



Diệu Kim - Email: skimoct...@yahoo.com



Chào hội đồng tư vấn! Em tốt nghiệp đại học kế tóan kiểm tóan đã được gần bốn năm, em cũng đã đi làm. Năm nay em muốn học lên Cao học nhưng em không biết chọn ngành nào phù hợp với nghề Kế toán hiện nay. Em rất mong Hội đồng tư vấn giúp em tìm được nghề phù hợp, em cảm ơn.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Diệu Kim thân mến ! Hiện nay các cơ sở đào tạo Cao học khá đa dạng, bao gồm các trường Công Lập, các trường Dân lập-Tư Thục và Liên kết với nước ngoài. Nếu Em tiếp tục học Kiểm toán thì nên theo học Cao học có yếu tố nước ngoài vì họ đã đào tạo KT lâu năm, còn VN mới bắt đầu có chế độ Kiểm toán gần đây thôi.



Quang Tuấn - Email: tuan_tudeptrai...@yahoo.com.vn



Chào các thầy cô, em muốn hỏi ngành Khí tượng thủy văn thì công việc làm cụ thể là gì? Và muốn học ngành này thì phải học tốt những môn gì?



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Em liên hệ trang web của trường ĐH Tài nguyên-Môi trường để tìm hiểu sâu về nghề này. Nhìn chung Khí tượng Thủy văn là nghiên cứu biến đổi khí hậu, sông, biển, thời tiết, dự báo thời tiết,v.v.. Công việc cụ thể: đo nước thuỷ triều, đo gió, mưa, mây, độ ẩm,... và phân tích rồi dự báo. Muốn học tốt Khí tượng Thủy văn phải học tốt các môn Vật lý, Toán và Địa lý.



Ngọc Ánh - Email: heoxinhhayngu_19119x...@yahoo.com



Năm nay em lên lớp 12. Em muốn thi vào ngành Quản trị kinh doanh thương mại nhưng không biết học xong sẽ làm việc ở bộ phận nào? Công việc ra sao? Mong thầy tư vấn giúp em.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Học xong Em sẽ làm việc liên quan đến Mua và Bán. Vậy nên Em có thể làm tại các Công ty Thương Mại - Dịch vụ, Sở Thương mại, Bộ Công Thương. Làm gì thì phải tùy tính chất công việc mà lãnh đạo các cơ sở đó bố trí cho Em, Ví dụ: Nghiên cứu chính sách phát triển ngành hàng, Chiến lược đầu tư,... Quản lý Siêu thị, thậm chí bán hàng tại các siêu thị.



Nguyễn Trần Thanh Bình - Email: thanh_binh...@yahoo.com



Kính chào các thầy cô em năm nay thi được 12 điểm khối D, hiện đang chờ xét tuyển nguyện vọng 2 cao đẳng, hiện nay em đang dự định theo ngành Tiếng Anh và em đang nhắm vào 2 trường là ĐH Tài Chính - Marketing và ĐH Sài Gòn, không biết hai trường này có khác nhau gì về ngành này không? Nếu học xong hệ CĐ của trường ĐH thì có thể liên thông lên trường ĐH khác không? Nếu em học xong một năm muốn chuyển ngành thì cần yếu tố gì? Nếu dùng bằng Anh ngành Tiếng Anh kinh doanh thì có thể đi dạy không? Nếu có thì có thể dạy những cấp bậc nào? Nếu không thì cần bổ sung những gì?



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Trước hết là việc học liên thông CĐ lên ĐH là hoàn toàn tùy thuộc và sức học của SV, không phải ai cũng được học liên thông. vấn đề thứ hai: Học tiếng Anh của hai trường này cũng có nhiều cái giống nhau: Về cấu trúc ngôn ngữ, văn học, văn hóa cua Anh Vă và khác nhau: ĐHSG thì xu hướng đào tạo ra Giáo viên dạy THCS; ĐH Tài Chính Marketing thì chuyên về Tài Chính và thương mại.



Nguyễn Văn Trọng - Email: vantrong...@gmail.com



Học ở iSpace ra thì em sẽ nhận được bằng cấp gì ạ? Có phải là bằng chính quy không? Vì em sợ iSpace là trường nghề nên sẽ không được nhận bằng chính quy. Xin thầy cô thông cảm vì câu hỏi thật của em.



Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh



Chào em. iSpace cấp bằng cao đẳng nghề chính quy do Bộ Lao động Thương binh xã hội cấp, có giá trị trên toàn quốc, giá trị tương đương bằng Cao đẳng thuộc Bộ Giáo dục cấp. Tại iSpace, khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp Hồ sơ sinh viên tốt nghiệp, bao gồm bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ, chứng nhận có giá trị khác (được cấp trong quá trình học, sinh viên không phải đóng thêm phí để thi các chứng chỉ/ chứng nhận này). Hồ sơ tốt nghiệp giúp cho Nhà tuyển dụng có cái nhìn rõ nét hơn về năng lực làm việc và khả năng của từng ứng viên để bố trí công việc phù hợp. Thân chào em.



Bình Minh - Email: right191...@gmail.com



Em rất thích học nghề quay phim, xin thầy tư vấn giúp em để học được ngành này thì phải học tốt môn gì và học ở đâu ạ? Hiện nay ở các trường đại học có đào tạo ngành này hay không? Em cảm ơn thầy.



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Em vào trang web của trường Sân khấu - Điện ảnh. Ngành quay phim được đào tạo tại trường này. Em sẽ phải học tốt các môn Lý, Hóa và đương nhiên cả Toán nữa thì càng tốt.



Chào em. iSpace cam kết giới thiệu việc làm đúng chuyên ngành trong vòng ba tháng kể từ khi sinh viên tốt nghiệp. Đã có hơn 300 sinh viên tốt nghiệp đi làm theo chính sách này của trường. Ngoài ra, em cũng có thể học chuyển tiếp hệ đại học sau khi tốt nghiệp, thủ tục và hồ sơ Phòng Đào tạo của trường iSpace sẽ giúp em. Chúc em thành công.- Email:Các ngành khối A có thể học: Khoa học Tự nhiên, bao gồm: Toán- Lý- Hóa- CNTT- Điện tử- Vật liệu thuộc Trường ĐHKH Tự nhiên, Điện tử- Cơ khí, Điều khiển tự động thuộc Trường ĐH Bách Khoa, CNTT thuộc Trường ĐHCNTT, Trường ĐH Quốc Tế, Ngành Kinh tế, ngành Luật,.. Em hãy chọn một trong các ngành và trường nói trên.- Email:Muốn bảo lưu kết quả trúng tuyển, thí sinh cần làm đơn gửi cho nhà trường khi làm thủ tục nhập học kèm theo các hồ sơ cần thiết. Nếu được nhà trường đồng ý, thí sinh sẽ được cấp quyết định bảo lưu trúng tuyển để xuất trình khi làm thủ tục nhập học trong năm sau. Quyết định bảo lưu có thời hạn 1 năm.- Email:Chào Đàm Đức Tuấn,Hiện tại, theo Nielsen, hãng nghiên cứu thị trường số 1 thế giới hiện nay, số lượng người sở hữu smartphone truy cập vào Internet ở Châu Á đã tăng đáng kể trong thời gian qua. Chỉ tính riêng ở Việt Nam hiện có khoảng 40% người dùng sở hữu điện thoại có thể truy cập internet nhưng dự kiến sau một năm, con số này sẽ lên tới 56%. Do đó, nếu theo học nghề này, chắc chắn bạn sẽ dễ tìm việc làm với thu nhập cao. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin từ bài viết: Sửa chữa Smartphone, nghề "hái" ra tiền để biết rõ hơn về nghề này.Chúc Đức Tuấn sớm đạt được ước mơ của mình.- Email:- Email:Em hãy đọc các câu trả lời tư vấn của Chương trình này vì trước đây đã có nhiều bạn hỏi như em. Học tiếng Anh nói riêng và Ngoại ngữ nói chung có thể làm việc trong các ngành: Dạy học, Phiên dịch, Du lịch, Báo chí, Ngoại giao, Nghiên cứu Ngôn ngữ, .., Phóng viên thường trú ở nước ngoài,...- Email:Chào em. Học nghề nào cũng được em ạ, các nghề này không phân biệt nam hay nữ. Em yêu thích CNTT và muốn theo đuổi nó thì phải học trong một môi trường chuyên nghiệp, có điều kiện thực hành tốt thì mới thành công được. iSpace có thể giúp em khởi nghiệp. Thân chào em.- Email:Nếu Em khá về các môn KH xã hội thì Em thi vào các ngành Báo chí, Văn học, Luật, Ngoại ngữ,... Hiện nay hệ ĐH vừa học vừa làm chỉ dành cho CBCC đang đi làm việc, còn Em là học sinh nên không được học. Việc Em học ĐH rồi làm thêm hiện nay các trường và Bộ GD&ĐT không cấm, chỉ cần Em học tập tốt, trả thi tốt.- Email:Chào em. Kế toán tại iSpace đào tạo 2 phần: kế toán và tài chính. Trường đã tiến hành khảo sát lại đặc điểm và nhu cầu của nhiều doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay, và đưa ra chương trình đào tạo này. Em tham khảo trực tiếp chương trình và nội dung đào tạo trên website nhà trường, hoặc liên hệ 08.62678.999/ 08.6261.0303 để được tư vấn trực tiếp nhé.- Email:Diệu Kim thân mến ! Hiện nay các cơ sở đào tạo Cao học khá đa dạng, bao gồm các trường Công Lập, các trường Dân lập-Tư Thục và Liên kết với nước ngoài. Nếu Em tiếp tục học Kiểm toán thì nên theo học Cao học có yếu tố nước ngoài vì họ đã đào tạo KT lâu năm, còn VN mới bắt đầu có chế độ Kiểm toán gần đây thôi.- Email:Em liên hệ trang web của trường ĐH Tài nguyên-Môi trường để tìm hiểu sâu về nghề này. Nhìn chung Khí tượng Thủy văn là nghiên cứu biến đổi khí hậu, sông, biển, thời tiết, dự báo thời tiết,v.v.. Công việc cụ thể: đo nước thuỷ triều, đo gió, mưa, mây, độ ẩm,... và phân tích rồi dự báo. Muốn học tốt Khí tượng Thủy văn phải học tốt các môn Vật lý, Toán và Địa lý.- Email:Học xong Em sẽ làm việc liên quan đến Mua và Bán. Vậy nên Em có thể làm tại các Công ty Thương Mại - Dịch vụ, Sở Thương mại, Bộ Công Thương. Làm gì thì phải tùy tính chất công việc mà lãnh đạo các cơ sở đó bố trí cho Em, Ví dụ: Nghiên cứu chính sách phát triển ngành hàng, Chiến lược đầu tư,... Quản lý Siêu thị, thậm chí bán hàng tại các siêu thị.- Email:Kính chào các thầy cô em năm nay thi được 12 điểm khối D, hiện đang chờ xét tuyển nguyện vọng 2 cao đẳng, hiện nay em đang dự định theo ngành Tiếng Anh và em đang nhắm vào 2 trường là ĐH Tài Chính - Marketing và ĐH Sài Gòn, không biết hai trường này có khác nhau gì về ngành này không? Nếu học xong hệ CĐ của trường ĐH thì có thể liên thông lên trường ĐH khác không? Nếu em học xong một năm muốn chuyển ngành thì cần yếu tố gì? Nếu dùng bằng Anh ngành Tiếng Anh kinh doanh thì có thể đi dạy không? Nếu có thì có thể dạy những cấp bậc nào? Nếu không thì cần bổ sung những gì?Trước hết là việc học liên thông CĐ lên ĐH là hoàn toàn tùy thuộc và sức học của SV, không phải ai cũng được học liên thông. vấn đề thứ hai: Học tiếng Anh của hai trường này cũng có nhiều cái giống nhau: Về cấu trúc ngôn ngữ, văn học, văn hóa cua Anh Vă và khác nhau: ĐHSG thì xu hướng đào tạo ra Giáo viên dạy THCS; ĐH Tài Chính Marketing thì chuyên về Tài Chính và thương mại.- Email:Chào em. iSpace cấp bằng cao đẳng nghề chính quy do Bộ Lao động Thương binh xã hội cấp, có giá trị trên toàn quốc, giá trị tương đương bằng Cao đẳng thuộc Bộ Giáo dục cấp. Tại iSpace, khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp Hồ sơ sinh viên tốt nghiệp, bao gồm bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ, chứng nhận có giá trị khác (được cấp trong quá trình học, sinh viên không phải đóng thêm phí để thi các chứng chỉ/ chứng nhận này). Hồ sơ tốt nghiệp giúp cho Nhà tuyển dụng có cái nhìn rõ nét hơn về năng lực làm việc và khả năng của từng ứng viên để bố trí công việc phù hợp. Thân chào em.- Email:Em vào trang web của trường Sân khấu - Điện ảnh. Ngành quay phim được đào tạo tại trường này. Em sẽ phải học tốt các môn Lý, Hóa và đương nhiên cả Toán nữa thì càng tốt. Mai Linh - Email: mailinh_chungtinh...@yahoo.com.vn



Xin chào các thầy cô, em muốn biết các khoản phí học tại iSpace, từ lúc học cho đến khi tốt nghiệp là bao nhiêu ạ? Các mức phí mình chia nhiều lần đóng hay sao ạ?



Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh



Chào em. Học phí tại iSpace đóng theo từng học kỳ. Học kỳ 1 trung bình khoảng 7 triệu đồng cho các nghề, bao gồm anh văn và các chứng chỉ/chứng nhận chuyên đề do doanh nghiệp đào tạo và xét cấp. Học cao đẳng 5 học kỳ, trung cấp 3 học kỳ. Em cũng có thể tham khảo thêm các chính sách giảm học phí và học bổng trên website nhà trường nhé.



Tín Nghĩa - Email: nghia_badao...@yahoo.com



Thầy Phư ơi, xin thầy tư vấn giúp con giữa 2 ngành Công nghệ Sinh học và Y dược thì ngành nào tốt hơn ạ? Con thi đậu cả 2 ngành này nhưng giờ không biết chọn ngành nào? Mong thầy giúp con với!



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư



Tín Nghĩa thân mến! Nghề Công nghệ sinh học là ngành mới, trí tuệ cao và rất "hot", như tế bào gốc, mô, nghiên cứu tạo giống mới cho cả thực vật và động vật,... Nó là ngành Kinh tế trí tuệ mà bất kỳ Quốc gia nào cũng sẽ phải cần dó điều kiện canh tác càng ngày càng khó khăn, cộng với dân số quá lớn. Em cũng có thề lai tạo ra hoa, cây kiểng để làm đẹp cho vườn, công viên, đường phố. Ngành Y dược thì chế ra thuốc và kinh doanh thuốc. Nếu để làm kinh tế trước mắt thì người ta chọn dược, còn để thỏa sức nghiên cứu thì người ta chọn CNSH.



Trường Nguyên - Email: nguyentruong999...@gmail.com



Mấy lần tư vấn trước, các thầy cô có nói An ninh mạng sau này ra làm lương sẽ cao. Em không đậu đại học và cũng muốn vô học ngành này ở iSpace. Nhưng có người nói với em học nghề này rất khó, em thi khối A không đủ điểm sàn nữa, liệu em có học ngành này được không ạ?



Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh



Chào em. Em có yêu thích CNTT và có lòng đam mê học hỏi không? Nếu có thì theo học An Ninh Mạng được. Em đăng ký sớm để dự ngày hội xét 100 suất học bổng An Ninh mạng vào ngày 11-9 tới nhé. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ sở Quận 5, TP.HCM hoặc Trụ sở quận Thủ Đức nhé.



- Email:Em hãy vào trang web của các trường ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc và các trường CĐ Xây dựng ở Hà Nội và các tỉnh lân cận để xem. Chúng tôi biết tại Trường CĐ Xây dựng Tp. HCM có đào tạo ngành này.- Email:- Email:- Email:Nếu Em thi khối D thì Em có thể học: Kiểm toán, Kế toán, Tài chính Công, Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh,... và Luật. Các ngành này được đào tạo tại các trường ĐH: Kinh tế- Luật thuộc ĐHQG HCM, Kinh tế, Kỹ thuật Công Nghệ, Luật.- Email:, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCMNếu sinh viên đăng ký học hệ liên thông chính qui sẽ được cấp bằng tốt nghiệp chính qui khi tốt nghiệp, bằng cấp này có giá trị không khác gì so với bằng cấp của một sinh viên tốt nghiệp thẳng từ hệ đào tạo chính qui. Em cần liên hệ trực tiếp phòng đào tạo của trường mà em muốn đăng ký học hệ liên thông để tìm hiểu thông tin chi tiết về hồ sơ cũng như điều kiện học tập, quyền lợi khi tốt nghiệp.- Email:Em thân mến! Trường ĐH Marketing còn phải xin bổ sung ngành và đổi thành ĐH tài Chính - Marketing. Vậy Em có thể học ngành Tài chính, Thuế vụ, Hải quan,...- Email:Chắc là Em nghe nói phải mất tiền mới xin được việc- Vấn đề này, chúng tôi xin chịu, miễn bàn! Em hãy học giỏi và rèn luyện kỹ năng nghề thật tốt nữa thì ai cũng mời chào Em tới làm việc.- Email:- Email:Điều kiện thi vào Trường CĐ như quy định của Bộ GD&ĐT. Cơ hội làm việc khi ra trường rất cao vì đây là ngành kinh tế mũi nhọn và rất mới với nước mình.- Email:Tú Uyên - Email:- Email:- Email:- Email:- Email: