Tư vấn tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2012: Nhiều cơ hội cho thí sinh dưới điểm sàn ĐH-CĐ

Thầy cô cho em hỏi ngành bác sĩ y học dự phòng sau này có nhiều cơ hội việc làm không ạ? Và làm sao mới được làm cho các chương trình nước ngoài? (Minh Hoàng - Email: bminhlovely_le...@yahoo.com Câu 2:

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em thân mến ! Ngành Y tế dự phòng đã được rất nhiều nước đào tạo từ lâu. Riêng ở VN thì mới khởi động trong khoảng chục năm trở lại đây. Vấn đề chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cộng đồng dân cư là một trong những cách làm giảm nhẹ gánh nặng điều trị bệnh nhân ở các bệnh viện và làm lợi cho xã hội rất nhiều tiền của, vật chất và cả sức khỏe. Tuy nhiên thu nhập của đội ngũ bác sĩ thì lại phải do bảo hiểm, Nhà nước trả. Hiện tại vẫn có nhiều chương trình CSSK ban đầu cho dân nghèo các nước đang phát triển do WHO và các tổ chức Từ thiện khác tiến hành. Em hãy vào các trang web liên quan để nắm thông tin. Có một hướng dễ kiếm việc làm ở nước ngoài là: ĐIỀU DƯỠNG VIÊN.