Từ vụ quay clip gian lận thi cử ở Bắc Giang: Quy chế thi có lỗ hổng!

Ông Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) có cái nhìn khác.

+ Cục trưởng Lê Hồng Sơn: Quy chế thi còn chung chung, có lỗ hổng nên khi áp dụng cần phải lưu ý đến bản chất của sự việc.

Về bản chất, quay clip là chống tiêu cực

. Ông nghĩ gì về hành động của các thí sinh đã quay clip tiêu cực phòng thi ở Bắc Giang?

+ Theo tôi, về bản chất đó là hành động phát hiện tiêu cực, lấy chứng cứ của tiêu cực mà đây là tiêu cực của số đông, của cả một hội đồng, của cả một tập thể nên cần được biểu dương.

. Như vậy, ông cho rằng các thí sinh đã làm đúng?

+ Trách nhiệm chống tiêu cực, chống gian lận thi cử đầu tiên thuộc về cơ quan có thẩm quyền, theo đó phải tạo cơ chế điều kiện, trang thiết bị để chống hiện tượng tiêu cực, đưa cơ chế giám sát cộng đồng vào đó để người ta không dám tiêu cực nữa. Khi cơ quan nhà nước bất lực không làm tốt thì phải khuyến khích xã hội vào cuộc. Với hành động của các thí sinh, tôi cho rằng động cơ, mục đích rất tốt, rất đúng với chủ trương chống tiêu cực hiện nay.

Trường THPT Dân lập Đồi Ngô (nơi xảy ra hiện tượng tiêu cực bị phản ánh). Ảnh: GDTĐ

Đừng đánh đồng người quay clip với kẻ làm sai

. Nhưng nếu áp dụng quy chế thi, các thí sinh này có thể vi phạm, thưa ông?

+ Tôi chưa bàn đến việc đúng sai của thí sinh, tuy nhiên tôi không đồng tình với quan điểm của lãnh đạo Bộ GD&ĐT khi cho rằng ở đây cả thí sinh và hội đồng thi đều sai. Trong trường hợp này, phải tách bạch từng cái một ra, không nên nhốt nó vào một rọ. Ngay trong quy chế thi cũng quy định một cách chung chung, có lỗ hổng, dẫn đến việc chỉ thấy sai về hình thức nhưng chưa xét đến bản chất của vấn đề. Chính vì thế, quy chế thi cũng cần phải sửa cho cụ thể hơn.

. Theo ông, nếu phải sửa quy chế thi thì nên sửa như thế nào?

+ Nên tách bạch được mục đích của hành động. Thí sinh đem dụng cụ quay phim vào phòng thi nhưng mục đích là phản ứng tiêu cực, bản thân thiết bị đó cũng không có khả năng phục vụ tiêu cực của thí sinh như quay cóp bài thì không nên “nhốt” nó vào nhóm hành vi tiêu cực, mà cần khuyến khích những hành động đó. Tôi lấy ví dụ, luật chúng ta cũng có sự phân định giữa hành vi của một công dân trong trường hợp tự vệ chính đáng, nó không thể nhốt chung với hành vi gây rối của các phần tử trộm cắp, cướp giật trên đường phố.

Xử lý máy móc sẽ khuyến khích vô cảm

. Quan điểm của ông về việc xử lý các thí sinh?

+ Đừng có xử lý theo dạng cực đoan, máy móc tạo áp lực cho gia đình học sinh, nếu không hậu quả sẽ ập đến ngay với thí sinh đó.

. Ở cương vị của mình, nếu Bộ GD&ĐT ra quyết định xử lý thí sinh theo quy chế thi, ông sẽ bộc lộ quan điểm của mình như thế nào?

+ Với vị trí của mình, tôi có thể trao đổi với Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT nên xem xét lại quy chế. Không nên tư duy một cách sơ lược áp dụng máy móc, hình thức vào việc xử lý các thí sinh.

. Giả sử nếu việc đó vẫn diễn ra, theo ông có dẫn đến hệ quả gì cho xã hội?

+ Nếu xử lý không khéo, những người phát hiện tiêu cực, chống tiêu cực như các em sẽ cảm thấy cô đơn, bị bất lực… lập tức nó tác động đến nhận thức xã hội. Tại sao con người vô cảm, không can thiệp vào những vấn đề tiêu cực trong xã hội, theo tôi một phần do họ cảm thấy không an toàn khi lên tiếng.

. Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Quy chế của Bộ cũng rất kỳ quái khi quy định chỉ mang bút, thước, chì tẩy, máy tính có trong danh sách, Atlat địa lý Việt Nam mà không thấy ghi là mang giày, quần áo, dây lưng. Không rõ mang dây lưng vào có vi phạm không? Máy quay này là một cây bút, phục vụ cho việc viết, không thể phục vụ cho quay cóp được. Do đó, thiết bị đi kèm nó cũng giống như cái thắt lưng, chỉ khác ở chỗ giúp xã hội nhìn được sự thật chứ không giúp em học sinh đó được gì. Quy chế là do con người tạo ra, phục vụ kỳ thi nghiêm túc. Quy chế mà cản trở, chống lại việc tố cáo kỳ thi không nghiêm túc đó thì phải thay đổi. Tôi còn muốn đề nghị Bộ sang năm cho phép mang camera bí mật vào quay. Còn nếu năm nay S. (người quay clip) bị trị thì xin Bộ tuyên bố luôn là chấm dứt hai không. Thử hỏi xem, Bộ có ngần ấy thanh tra, ngần ấy người mà những năm đi làm hai không chẳng quay được clip nào, trong khi một học sinh lớp 12 lại quay được. Thầy giáo ĐỖ VIỆT KHOA

VIỆT LINH thực hiện