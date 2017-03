“Tung chiêu” xét tuyển bổ sung

Ngày mai (10-9), những trường cuối cùng sẽ kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt đầu tiên. Sau ngày này, các trường còn thiếu chỉ tiêu tiếp tục xét tuyển bổ sung, hạn chót đến ngày 31-10. Đến thời điểm này, cả trường công lẫn trường tư đều đưa ra những mức học bổng thu hút thí sinh nhằm kết thúc xét tuyển bổ sung ngay từ đợt 1.

Ưu đãi từ trường công

ThS Phan Thị Hải Vân, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, cho biết: “Trường thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, là trường công lập, do nhu cầu nhân lực của ngành đang rất cần nên sinh viên của trường sẽ được hỗ trợ tối đa từ việc học đến việc làm. Chúng tôi xét tuyển chín ngành với mức điểm nhận hồ sơ bằng điểm sàn, trong đó ngành công nghệ sợi-dệt miễn hoàn toàn học phí. Thêm vào đó, sinh viên tốt nghiệp các ngành công nghệ sợi-dệt, công nghệ may, thiết kế thời trang sẽ được giới thiệu việc làm 100%”.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền miễn học phí cho sinh viên vào học các ngành, chuyên ngành triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo dục lý luận chính trị. Các ngành, chuyên ngành này đều xét tuyển nguyện vọng bổ sung với mức nhận hồ sơ từ 17,5 đến 18 cả hai khối C, D1; riêng ngành giáo dục lý luận chính trị không xét tuyển.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung và làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Ảnh: QUỐC DŨNG

Chú ý học bổng trường tư

Dù mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển chỉ bằng điểm sàn nhưng đến nay nhiều trường ĐH ngoài công lập vẫn chưa nhận đủ chỉ tiêu. Chính vì vậy, giải pháp tài chính được các trường đưa ra để hút thí sinh. Tuy nhiên, thí sinh nên cẩn trọng xem lại tài chính của gia đình sau đó mới quyết định nên nộp hồ sơ xét tuyển hay không.

Đến nay Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM mới nhận được khoảng 400 hồ sơ trong khi chỉ tiêu là 1.000. Trường thông báo thí sinh đăng ký xét tuyển sẽ được nhận học bổng toàn phần (không bao gồm học phí tiếng Anh) trị giá 290 triệu đồng nếu có điểm thi khối A, A1, D từ 21 điểm và mỗi năm học tại trường đạt điểm trung bình các môn học từ 7,0 trở lên. Còn thí sinh có điểm thi từ 18 đến 20 sẽ được nhận học bổng tương ứng một lần là 30-50 triệu đồng. Được biết học phí của trường tính theo tín chỉ và mức thu khoảng 2,4 triệu đồng/tín chỉ. Một học kỳ phải học ít nhất 20 tín chỉ, vị chi học phí cả năm của trường này khoảng 100 triệu đồng, chưa kể học phí tiếng Anh.

Trường ĐH Tân Tạo (Long An) thông báo: “Cơ hội được xét tuyển nguyện vọng 2 với học bổng toàn phần bao gồm học phí, chi phí ăn, ở. Số lượng học bổng có hạn nên ưu tiên cho các ứng viên nộp đơn sớm”. Tuy nhiên, để nhận được học bổng, thí sinh phải đáp ứng đủ điều kiện về học bạ và vượt qua vòng phỏng vấn. Học phí của trường là 63 triệu đồng/năm. Nếu từ năm thứ hai trở đi, sinh viên không đạt điểm trung bình theo quy định thì phải đóng học phí. Một điểm đáng lưu ý, trường không thông báo sinh viên nghỉ học giữa chừng (để thi lại hoặc vì lý do cá nhân) phải hoàn trả học phí đã nhận.

ĐH Y Hà Nội xét tuyển bổ sung muộn Vừa qua, trước khi ấn định điểm trúng tuyển, Trường ĐH Y Hà Nội xôn xao dư luận khi thí sinh đạt 27 điểm vẫn không trúng tuyển vào ngành y đa khoa. Điểm trúng tuyển của trường này đối với các ngành đào tạo bác sĩ từ 22 đến 27,5, các ngành cử nhân từ 20 đến 25 điểm. Tuy nhiên, sau thời gian nhập học, do thiếu chỉ tiêu nên trường tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung 30 chỉ tiêu ngành bác sĩ y học cổ truyền (mã ngành D720201) với mức điểm 25 và ngành cử nhân y tế công cộng (D720301) tuyển 40 chỉ tiêu với mức điểm 22. Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đến hết ngày 14-9. Gửi giấy gọi trúng tuyển khống Trong khi các trường ĐH, CĐ đang xét tuyển nguyện vọng bổ sung thì một số trường khác lại cấp giấy báo trúng tuyển tràn lan. Nhiều thí sinh thi ĐH, CĐ bất ngờ khi nhận được giấy báo trúng tuyển của Trường CĐ nghề Kinh tế Công nghệ TP.HCM kẹp vào phiếu báo điểm của thí sinh. Trên giấy báo không ghi tên và địa chỉ mà để trống để thí sinh tự điền. Giấy báo có mộc đỏ kèm chữ ký của hiệu trưởng thông báo: “Hội đồng tuyển sinh Trường CĐ nghề Kinh tế Công nghệ TP.HCM thông báo đến thí sinh… địa chỉ… đã trúng tuyển vào bậc CĐ nghề hệ chính quy tập trung của trường niên khóa 2013-2016. Thí sinh được chọn học một trong các chuyên ngành sau (11 ngành tự chọn - PV)”. Với một giấy báo trúng tuyển khống, trường này còn “Đề nghị thí sinh đến trụ sở chính 122-124 Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM để làm thủ tục nhập học”. Đồng thời, “Để ổn định tổ chức và học tập, đề nghị thí sinh đến đúng thời gian quy định. Quá thời gian trên nhà trường không giải quyết”. Giấy báo trúng tuyển “khống” của Trường CĐ nghề Kinh tế Công nghệ TP.HCM. Ảnh: QUỐC DŨNG Cá biệt, Trường ĐH Hà Hoa Tiên còn gửi giấy báo nhập học cho thí sinh Hồ Văn Khoan, thi ngành quản trị kinh doanh khối A của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, mặc dù thí sinh này không có nguyện vọng vào trường này. Chưa kể, điểm thi của thí sinh chỉ đạt 10 điểm nhưng trong giấy báo khẳng định thí sinh “đã trúng tuyển hệ ĐH chính quy 4,5 năm của Trường ĐH Hà Hoa Tiên, mời anh (chị) đúng 8 giờ ngày 5 đến 10-9 đến trường làm thủ tục nhập học”. Trường liệt kê tám ngành để thí sinh tự chọn!

