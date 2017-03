Tưởng niệm 642 năm ngày mất nhà giáo Chu Văn An

Chu Văn An (1292-1370) là nhà giáo và nhà thơ, có tên là Chu An, tự là Linh Triệt, quê thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Chu Văn An là người chính trực, từng đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học. Đời Trần Minh Tông, ông làm việc ở Quốc Tử Giám, phụ trách việc giảng kinh cho Thái tử và biên soạn sách. Ông là người có công lớn trong việc truyền bá, giáo dục tư tưởng đạo đức Khổng giáo vào Việt Nam.

Đời Trần Dụ Tông, Chu Văn An đang làm quan tại triều đình, thấy chính sự bại hoại, ông đã viết "Thất trảm sớ" xin chém đầu 7 gian thần. Vua không nghe, ông bèn từ quan, về ở ẩn ở núi Phượng Hoàng (thị xã Chí Linh, Hải Dương) dạy học, viết sách cho tới khi mất. Học trò của Chu Văn An có nhiều người hiển đạt như Phạm Sư Mạnh, Lê Bá Quát...

Sau khi mất, ông được thờ ở Văn Miếu (Hà Nội). Ông sáng tác tập thơ chữ Hán "Tiều ẩn thi tập", một số bài thơ còn chép ở trong "Toàn Việt thi lục" do Lê Quý Đôn sưu tập. Ngoài ra, Chu Văn An còn cùng với Hàn Thuyên, Nguyễn Sĩ Cố là những người đầu tiên dùng chữ nôm để sáng tác văn học.





Theo Thái Trang (CAND)