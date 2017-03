Tương trợ nhau để cùng có tết

“Con thấy trường bạn rộng và đẹp không?”, bé Minh Anh và Ngọc Quý không trả lời trực tiếp, chỉ đáp rằng: “Con thấy vui”. Cố tình hỏi lại câu hỏi cũ, bé Minh Anh nói rằng: “Câu hỏi của chú, con khó trả lời quá. Mẹ và cô dạy con là nhà mình đẹp và rộng thì khi đến chơi nhà bạn không được chê nhà bạn xấu, chật, bạn sẽ mặc cảm và buồn!”.

Buổi ngoại khóa ấm áp…

Ngày 30-1, học sinh lớp 5/6 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) đã đến giao lưu với giáo viên, học sinh của Trường Điện Biên (quận 10). Thầy Trần Minh Thư, Hiệu trưởng Trường Điện Biên, tâm sự đời sống giáo viên chật vật với đồng lương còm cõi, trường nghèo, cơ sở vật chất cũng nghèo nốt nên nhà trường chỉ có 122 học sinh cho cả năm khối lớp. Tết đến, thầy Thư phải nhờ bạn bè góp chút ít để làm quà, thầy cô tự gói bánh chưng nấu ngay trong trường để chia phần cho nhau. Có thầy cô tâm sự nghe đứt ruột: “Tiền thưởng tết không dám sắm bộ đồ tử tế vì sắm cái quần, cái áo cũng tốn bạc triệu”. Nhiều thầy chọn phương án mua áo hàng xả cuối năm “ngắn tay 35.000, dài tay 45.000 đồng” bán ở lề đường…

Ngoài phần quà hỗ trợ cho giáo viên Trường Điện Biên, phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng chuẩn bị 122 phần quà và bao lì xì cho học sinh của trường. Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm còn tương trợ cho thầy cô Trường Điện Biên về nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy, soạn giáo án điện tử để mai này trường được xây mới, cơ sở khang trang hơn, phụ huynh an tâm gửi con vào trường nhiều hơn thì giáo viên cũng bắt nhịp kịp thời để cùng nhau phát triển.

Phụ huynh, học sinh tham quan các gian hàng lưu niệm tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1). Các sản phẩm này đều do chính học sinh thực hiện. Ảnh: PHẠM ANH

“Đây là lần đầu tiên tập thể giáo viên Trường Điện Biên được đồng nghiệp trường bạn quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần và sắp tới là hỗ trợ về mặt nghề nghiệp. Một cái tết thật đẹp, thật ý nghĩa với thầy trò trường chúng tôi” - thầy Thư hân hoan.

Quà tết trao tay

Chiều 30-1, sân trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1) náo nhiệt hẳn lên trong ngày hội xuân yêu thương với chủ đề “Thắp sáng lòng nhân, tình thân trao tặng”. Toàn bộ số tiền thu được, nhà trường sẽ dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và những công nhân viên khó khăn trong nhà trường.

Bà Nguyễn Thị Kiều Nga, Phó Chủ tịch Công đoàn trường, cho biết trước đó, trường có phát động học sinh nuôi heo đất, tự thiết kế các tấm thiệp, cành mai… để góp vui cho ngày hội. “Giáo viên cũng khó khăn nhưng còn có sự chia sẻ từ phụ huynh trong các ngày lễ. Riêng bảo mẫu, cấp dưỡng, bảo vệ không có hỗ trợ gì, họ cứ lủi thủi làm việc rồi về. Trường cũng không dám kêu gọi phụ huynh giúp đỡ thêm mà chỉ tổ chức một hoạt động nhỏ, giúp mỗi người ít quà tết là vui rồi” - bà Nga nói.

Nhiều hoạt động từ thiện, giúp đỡ đồng nghiệp công tác trong các trường học cũng diễn ra sôi nổi tại địa bàn quận 5. Do nằm trên địa bàn dân cư khó khăn, 13 giáo viên và công nhân viên của Trường Mầm non 4 chỉ nhận được tiền thưởng tết thấp nhất quận với 200.000 đồng/người. Vì thế, phòng Giáo dục, các giáo viên của Trường Mầm non Vàng Anh đã chung tay hỗ trợ thêm mỗi người 900.000 đồng để vui đón tết. “Trong quận có 11 giáo viên, công nhân viên bị bệnh hiểm nghèo. Họ chủ yếu công tác tại các trường mầm non nên rất vất vả. Có người ngày truyền thuốc, ngày lại cặm cụi vào trường làm việc rất đáng khâm phục. Tết nhất đến, công đoàn và đồng nghiệp cũng chỉ hỗ trợ mỗi người được 2 triệu đồng để san sẻ phần nào thôi” - bà Võ Ngọc Thu, Trưởng phòng Giáo dục quận 5, cho biết.

Hầu hết các trường trên địa bàn quận 5 vẫn tiếp tục tổ chức ngày hội xuân cho học sinh vui chơi và quyên góp giúp đỡ cho hàng trăm học sinh nghèo. Tương tự, nhiều trường học tại quận 3 như Trần Quốc Thảo, Mầm non Tuổi Thơ 7, Mầm non 4… cũng tổ chức ngày hội xuân mang đậm màu sắc tết cổ truyền. Không chỉ giáo dục học sinh về văn hóa, ngày hội cũng giúp các em biết chia sẻ, yêu thương thông qua việc được trực tiếp tặng quà cho các bạn khó khăn trong trường và tại BV Ung bướu TP.HCM.

Mức chi quà tết năm nay của TP dành cho giáo viên, công nhân viên là 900.000 đồng/người. Công đoàn ngành giáo dục TP.HCM cũng vừa quyết định trợ cấp 400.000 đồng/suất chăm lo tết cho 1.317 trường hợp giáo viên, cán bộ, công nhân viên khó khăn về đời sống, trong đó ưu tiên cho các quận, huyện ngoại thành. Ngoài ra, 27 gia đình nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được Công đoàn giáo dục TP thăm hỏi và hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng. Học trò Trường Điện Biên hân hoan với quà và bao lì xì của giáo viên, phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 trao tặng. Ảnh: QUỐC VIỆT Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, đến nay đã có trên 200 trường phổ thông trên địa bàn TP chăm lo tết như tặng quà, thưởng tiền mặt cho trên 18.000 giáo viên với mức bình quân khoảng 3 triệu đồng/người. Một số trường có mức chi tiền, quà tết khoảng 10 triệu đồng/người.

QUỐC VIỆT - PHẠM ANH