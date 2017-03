Tựu trường vùng khó

Toàn tỉnh Lào Cai có hơn 100.000 HS các cấp đã tựu trường bước vào năm học mới. Mặc dù nhiều trường học bị hư hỏng nặng, nhưng ngành GD-ĐT đã đề ra chủ trương tăng cường mọi biện pháp tốt nhất để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ, khắc phục khó khăn cho con em đến trường.

Có 28 HS bị chết và mất tích, 2 HS bị thương, hơn 60 trường học bị thiệt hại, có hai điểm trường phải di dời, hơn 200 phòng học bị ảnh hưởng. Trong đó có 24 phòng học bị hỏng hoàn toàn, 77 phòng bị hỏng nặng. Mưa lũ cũng làm hư hỏng 495 bộ bàn ghế, hơn 100 chiếc bảng, 1.057 bộ thiết bị dạy và học, 1.838 bộ SGK... Bà Trần Thị Thắm - Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết: "Với một số điểm trường bị hư hỏng nặng do bão lũ, ngành GD phối hợp với các địa phương khắc phục tối đa bằng các giải pháp như: học nhờ, học tăng ca, tăng buổi để các trường tổ chức cho học sinh đến trường theo đúng quy định".

Tại Yên Bái, hơn 200 nhà của cán bộ, GV bị lũ quét mất nhà hoặc hư hỏng nặng; 5 HS ở huyện Yên Bình và Lục Yên bị thiệt mạng do lũ cuốn và sập đất, trong đó có 1 HS mầm non, 2 HS tiểu học, 2 HS THCS. Ngoài ra, rất nhiều bàn ghế, đồ dùng dạy học của 14 trường thuộc hai huyện Lục Yên và Yên Bình bị lũ quét bất ngờ, kèm theo sạt lở đất cuốn trôi hoặc bị hư hỏng nặng nề sau trận lũ vừa qua... Nhưng ngày 25.8, học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT của toàn tỉnh vẫn đến tựu trường đúng kế hoạch. Duy có trường THPT Lý Thường Kiệt - thành phố Yên Bái phải lùi thời gian học đến ngày 28.8 do vẫn còn ngập sâu tới khoảng 40-50 cm bùn, chưa thể dọn kịp.

Tại Hà Giang, hơn 100 nghìn học sinh của tỉnh này đã bước vào năm học mới (Hà Giang chọn ngày tựu trường vào 21.8). Những huyện vừa bị tàn phá nặng nề của bão, lũ như Quảng Bình, Bắc Quang, Yên Minh, Xín Mần, Vị Xuyên công tác chuẩn bị được tiến hành rất khẩn trương. Các đợt mưa, lũ, lốc vừa qua đã khiến 24 điểm trường bị tốc mái, các địa phương đã huy động nhân lực tu sửa, đảm bảo cho các thầy, cô giáo, các em học sinh yên tâm đón năm học mới.