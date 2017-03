Tuyển 576 nghìn chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012

Theo ông Bùi Hồng Quang Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Bộ GD-ĐT, căn cứ vào nhu cầu nguồn nhân lực trình độ đại học, cao đẳng của các địa phương, căn cứ số lượng giảng viên, cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo, Bộ GD-ĐT dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy ĐH, CĐ năm 2012.



Trong tổng chỉ tiêu 576.000, chỉ tiêu phân theo nhóm ngành cụ thể như sau: Ngành Kỹ thuật công nghệ 172.800 chỉ tiêu; Ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng 184.300 chỉ tiêu; ngành Sư phạm 54.600 chỉ tiêu; ngành Khoa học tự nhiên và Xã hội nhân văn 51.800 chỉ tiêu; ngành Nông Lâm ngư 43.200 chỉ tiêu; ngành Y Dược 40.300 chỉ tiêu và ngành Nghệ thuật - Thể dục thể thao 29.000 chỉ tiêu.



Chỉ tiêu đào tạo sau đại học năm 2012 dự kiến tăng hơn so với năm trước, trình độ Tiến sĩ là 3.900, trình độ thạc sĩ 50.000 và chuyên khoa là 4.000.

Chỉ tiêu đào tạo hệ trung cấp năm 2012 tương đương với năm trước là 300.000 chỉ tiêu.







Thí sinh dự thi đại học năm 2011.

Theo Hồng Hạnh (DT)



Được biết, để xây dựng kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2012, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào ạo sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Theo đó, các trường tự xác định chỉ tiêu theo 2 tiêu chí: Sinh viên chính quy/giảng viên cơ hữu (đã quy đổi) và diện tích sàn xây dựng/1 sinh viên chính quy.Bộ cũng đã lưu ý các trường, quy mô sinh viên chỉ tính số sinh viên chính quy; chỉ tính giảng viên cơ hữu, được quy đổi về cùng trình độ đào tạo đối với từng bậc đào tạo; Chỉ tiêu vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng hai được xác định bằng khoảng 50% so với chỉ tiêu chính quy. Các trường đại học không đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp.Tại hội nghị, Bộ GD-ĐT đã công bố dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2012 là trên 5.762 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho hai khoản: Chi thường xuyên trên 4.832 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2010; Chi đầu tư phát triển trên 929 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm trước. Trong đó, dự kiến chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học là 326,94 tỷ đồng, tăng 19,9% so với năm 2011.Bùi Hồng Quang Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Bộ GD-ĐT cho biết: “Năm 2012 là năm thứ 2 của thời kỳ ổn đinh ngân sách trung ương giai đoạn 2011 - 2013. Dự toán chi thường xuyên giao cho các đơn vị năm 2012 được xác định bình quân giai đoạn ổn định 3 năm mức ngân sách nhà nước cấp bổ sung cho các trường trên cơ sở mức tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu của đơn vị. Các trường xây dựng mức học phí của các chương trình đại trà phù hợp với mức trần học phí quy định tại Nghị định 49 của Chính phủ và xây dựng mức học phí chương trình chất lượng cao để trang trải chi phí đào tạo”.