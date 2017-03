Tuyển được người “tay ngang” đã là may!

Việc thiếu giáo viên, bảo mẫu tại các cơ sở mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình khiến các cơ sở này phải tuyển giáo viên, bảo mẫu thiếu trình độ, ảnh hưởng đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. PV đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Thanh, trưởng phòng giáo dục mầm non Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM.

>> Kỳ 6: “Phố nhà trẻ” * Theo bà, đâu là những nguyên nhân khiến tình trạng các nhóm trẻ tư thục tuyển dụng dễ dãi, người lao động không có bằng cấp, chưa được đào tạo về nuôi dạy trẻ vẫn được nhận vào làm bảo mẫu? - Nguyên nhân chính vẫn là các nhóm trẻ tư thục quá nghèo. Phục vụ bộ phận người dân lao động nghèo nên học phí chỉ có thể thu vài trăm ngàn đồng một tháng. Số tiền đó không đủ để chi trả mặt bằng và trả lương giáo viên. Lương thấp nên không tuyển được giáo viên có tay nghề, có khi tuyển được nhưng giáo viên không làm lâu dài, hễ có trường khác trả lương cao hơn là bỏ đi. Biện pháp trước mắt là đành tuyển lao động “tay ngang” rồi tạo điều kiện cho họ vừa học vừa làm, trong lớp một giáo viên kèm 1-2 bảo mẫu. Thật ra với điều kiện làm việc vất vả và đồng lương như vậy, tuyển được đủ người đã là may lắm. Tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy: Cái chính là tình yêu thương trẻ Để khắc phục những câu chuyện đòn roi buồn lòng của một số cô bảo mẫu với trẻ, phụ huynh đóng vai trò rất quan trọng khi cùng các cô bảo mẫu trao đổi về cách nuôi dạy trẻ, những bất thường nếu có ở trẻ. Phụ huynh không nên giao hết trách nhiệm cho các cô bảo mẫu hoặc thiếu kiên nhẫn, thiếu sự chia sẻ với các cô trong việc nuôi dạy con cái của chính mình. Bên cạnh đó, các đơn vị nuôi dạy trẻ cần tính toán hợp lý trong việc mỗi cô có thể chăm sóc bao nhiêu em một lúc là không quá tải, cũng như giúp các cô bảo mẫu có thêm những bài học nghiệp vụ về việc kiềm chế cảm xúc bản thân. Tuy nhiên, quan trọng nhất là các cô bảo mẫu cần xem công việc nuôi dạy trẻ được xuất phát từ tình thương với trẻ chứ không chỉ là công việc mưu sinh. Chính tình yêu thương chân thành sẽ giúp trẻ có thể quên những đòn roi trước đó (nếu có). Trừ phi bị những trận đòn roi quá nặng nề, còn lại tâm hồn trẻ thơ trong trắng sẽ nhanh chóng vượt qua những tổn thương nếu thấy các cô bảo mẫu thật sự yêu thương mình. BÍCH DẬU ghi * Ngành giáo dục có thường xuyên kiểm tra để nắm tình hình tuyển dụng và điều kiện, khả năng nuôi dạy trẻ tại các nhóm trẻ tư thục? - Qua kiểm tra cho thấy những nhóm trẻ có mức học phí trên 1 triệu đồng/tháng cả tiền ăn (hoặc 700.000-800.000 đồng/tháng ở ngoại thành) thường có điều kiện tương đối như sĩ số trẻ ít, sạch sẽ, đủ ánh sáng, dinh dưỡng đảm bảo, nhiều chủ trường thuê biệt thự để sử dụng. Bên cạnh đó, những nhóm trẻ thu phí thấp hơn chỉ đạt được những điều kiện tối thiểu theo quy định thành lập nhóm trẻ như đảm bảo vệ sinh, an toàn và dinh dưỡng. Nhiều cơ sở chật chội, tối tăm, không có kinh phí cải thiện nhưng nếu đóng cửa thì những phụ huynh nghèo biết gửi con nơi đâu. Cán bộ ngành giáo dục cũng không thể kiểm soát hết hoạt động của các cơ sở vì các nhóm trẻ mọc lên nhanh và nhiều, nhiều nhóm tự phát, không đăng ký cấp phép hoạt động, chỉ nuôi trên dưới 10 trẻ thì rất khó phát hiện. * Vấn đề bạo hành đây đó trong trường mầm non đã bị lên án rất nhiều song vẫn tồn tại. Vì sao khó khắc phục tình trạng trên? - Giáo viên, bảo mẫu mầm non phải làm việc trong điều kiện hết sức vất vả. Đồng lương thấp, nếu là “tay ngang” họ phải ngày đi làm, tối đi học dẫn đến tình trạng mệt mỏi, căng thẳng. Điều kiện lớp học không có sân chơi, không có đồ chơi, chỗ chơi, học cụ, trẻ không có gì để hoạt động quay ra nghịch phá leo trèo, đánh nhau... cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý các cô giáo, dẫn tới sự mất kiểm soát hành vi và tâm lý nên xảy ra những chuyện một số cô giáo, bảo mẫu mạnh tay mạnh chân với trẻ và khó có môi trường thân thiện cho trẻ như chúng ta mong muốn. Phụ huynh nghèo thường gửi con từ khi trẻ mới mười mấy tháng, lứa tuổi đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ, sự kiên nhẫn và tình yêu nghề nghiệp lớn... để có thể trụ việc lâu dài. Giáo viên, bảo mẫu không có tay nghề, trình độ thấp cũng ảnh hưởng tới cách hành xử với trẻ. Trước đây có trường hợp cô bảo mẫu dán băng keo làm trẻ ngạt thở cũng không qua trường lớp đào tạo nào. Hiện các lớp đào tạo cấp tốc về chứng chỉ bảo mẫu mở liên tục nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Con số bảo mẫu đã và đang được đào tạo cấp tốc lên đến trên dưới 4.000 cô nhưng nhiều cơ sở vẫn kêu thiếu. Còn những nơi đào tạo giáo viên, bảo mẫu thì quá tải. Giáo viên đào tạo bài bản từ các trường sư phạm mầm non hằng năm Sở Giáo dục - đào tạo tuyển được chỉ đủ cung cấp cho các cơ sở công lập. * Tháo gỡ vấn đề này như thế nào, thưa bà? - Ngành giáo dục TP.HCM đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề này và đã có một số kiến nghị về việc Nhà nước nên đầu tư cho khu vực mầm non tư thục ở địa bàn dân cư nghèo nhiều hơn, như nhiều nước trên thế giới đã làm. Đó là giải pháp duy nhất có thể tháo gỡ tình hình, nâng dần chất lượng các cơ sở nhóm lớp và trường tư phục vụ đối tượng dân nghèo, thu học phí thấp. Nên giao cho các trường mầm non công lập loại 4, 5 sao (20-25% số học sinh đang theo học) tự hạch toán bằng học phí (gọi là trường công lập tự chủ tài chính toàn phần). Lấy nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước hằng năm vẫn phải rót cho họ để đầu tư hỗ trợ khu vực mầm non tư thục nghèo (đang nuôi dạy khoảng 25% tổng số học sinh) để cải thiện đồng lương giáo viên, bảo mẫu, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng nuôi dạy trẻ. Nếu được sự cho phép ngành giáo dục thực hiện giải pháp này, chúng tôi có thể cải thiện chất lượng các cơ sở tư thục mà không cần xin thêm một đồng kinh phí nào. Theo L.TRANG (TTO)