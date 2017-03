Tuyên dương 42 thầy cô nơi “đầu sóng, ngọn gió”

Tối qua (12-11) tại Hà Nội đã diễn ra chương trình chia sẻ cùng thầy cô giáo năm 2016, chương trình do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và xã hội, hệ thống giáo dục ở nước ta về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân; các em học sinh trong độ tuổi đi học đều được cắp sách tới trường, được vui chơi và học tập để nuôi dưỡng những ước mơ trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

Có được những thành công đó, phải kể đến sự đóng góp bền bỉ, không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, những người đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết đối với việc sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Những người đã hy sinh tuổi trẻ, vượt qua những khó khăn về vật chất và tinh thần để đem “con chữ” đến với các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn.



Các thầy cô được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, kỷ niệm chương và một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Cũng tại đây, nhiều câu chuyện xúc động về những khó khăn, vất vả mà các thầy cô nơi “đầu sóng, ngọn gió” phải trải qua để đem được “con chữ” đến với các em học sinh. Từ những buổi soạn giáo án dưới ánh đèn dầu, cho đến những tiết học mà cả thầy và trò mồ hôi cứ rơi đầy trên trang sách vì không có điện... tất cả đều mong đến cho người nghe sự xúc động về hình ảnh người thầy, người cô luôn hết lòng với thế hệ tương lai.

Năm 2016 chương trình Chia sẻ cùng thầy cô tuyên dương 42 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo trong cả nước. Trong đó có 25 cô giáo và 17 thầy giáo; người nhiều tuổi nhất là cô giáo Phan Hồng An, sinh năm 1962, giáo viên trường THCS Phước Thể (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận); người trẻ tuổi nhất là cô giáo Quảng Thị Thúy Ngân, sinh năm 1991, giáo viên Trường Mầm non Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM); người công tác tại đảo lâu năm nhất là cô giáo Nguyễn Thị Hợi, sinh năm 1966, giáo viên Trường THCS Bản Sen (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) với thời gian công tác trên đảo là 29 năm bảy tháng.

