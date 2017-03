Tuyển gần 13.000 chỉ tiêu

Mở thêm ba ngành mới là đô thị học và tâm lý học (tại Trường ĐH KHXH&NV) và luật tài chính-ngân hàng-chứng khoán (tại khoa kinh tế) và bổ sung thêm khối thi A, B ở một số trường thành viên. Chỉ tiêu cụ thể ở các trường thành viên như sau:

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM - ĐT: 08. 8221909): Tuyển 2.790 CT và tuyển thêm 97 SV vào chương trình cử nhân tài năng. Thi khối C, D1 ở ba ngành: ngành văn học và ngôn ngữ tuyển 200 CT; báo chí-truyền thông tuyển 130 CT; lịch sử: 170 CT; nhân học: 80 CT. Ba ngành: triết học 110 CT, xã hội học: 180 và thư viện thông tin: 140 đều thi ba khối A, C, D1. Địa lý: 180 CT thi A, B, C, D1. Bốn ngành thi hai khối C, D1: giáo dục: 130 CT, lưu trữ học: 70 CT, văn hóa học: 70 CT, công tác xã hội: 70 CT. Tâm lý học: 70 CT thi B, C, D1, đô thị học: 70 thi A, D1. Đông phương: 280 CT thi D1, ngữ văn Anh: 280 CT thi D1, song ngữ Nga-Anh: 70 CT thi D1, D2; ngữ văn Pháp: 100 CT thi D1, D3, ngữ văn Trung Quốc: 150 CT thi D1, D4, ngữ văn Đức: 70 CT thi D1, D5, quan hệ quốc tế: 170 CT thi D1.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TP.HCM - ĐT: 08. 8354394): Tuyển 3.500 SV. Trường tuyển 110 SV vào chương trình cử nhân tài năng; tuyển 50 SV đã trúng tuyển vào nhóm ngành công nghệ thông tin để học chương trình tiên tiến. Hệ ĐH ngành toán-tin tuyển 300 CT, vật lý: 250 CT, điện tử viễn thông: 180 CT, hải dương học-khí tượng-thủy văn: 100 CT. Các ngành công nghệ thông tin (mạng máy tính và viễn thông, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin) tuyển 550 CT. Hóa học: 250 CT, địa chất: 150 CT, khoa học môi trường: 150 CT, công nghệ môi trường: 120 CT, khoa học vật liệu: 150 CT, sinh học: 300 CT, công nghệ sinh học: 200 CT. Hệ CĐ ngành tin học: 800 CT.

Trường ĐH Bách khoa: (268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM - ĐT: 08. 8654087). Tuyển 3.550 CT và 120 SV chương trình hợp tác Việt-Pháp; 50 SV vào chương trình đào tạo tiên tiến, tuyển 194 SV chương trình đào tạo kỹ sư tài năng, tuyển sinh các lớp tăng cường tiếng Pháp trong khuôn khổ AUF (Cộng đồng Pháp ngữ). Hệ ĐH ngành công nghệ thông tin: 330 CT, kỹ thuật nhiệt lạnh: 50 CT, công nghệ hóa-thực phẩm: 310 CT, xây dựng: 300 CT, kỹ thuật địa chất-dầu khí: 150 CT, quản lý công nghiệp: 180 CT, kỹ thuật và quản lý môi trường: 160 CT, kỹ thuật giao thông: 120 CT, kỹ thuật hệ thống công nghiệp: 80 CT, cơ điện tử: 80 CT, công nghệ vật liệu: 200 CT, trắc địa: 120 CT, vật liệu và cấu kiện xây dựng: 70 CT, thủy lợi-thủy điện-cấp thoát nước: 120 CT, cơ kỹ thuật: 70 CT, công nghệ sinh học: 70 CT, vật lý kỹ thuật: 60 CT, điện-điện tử: 650 CT, kỹ thuật chế tạo: 210 CT, công nghệ dệt may: 70 CT. Hệ CĐ ngành bảo dưỡng công nghiệp tuyển: 150 CT.

Trường ĐH Công nghệ thông tin (Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM - ĐT: 08. 9301471- 9304897) tuyển 660 CT. Trường ĐH Quốc tế (Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, ĐT: 08. 7242181-3311) tuyển 550 CT. Khoa kinh tế (Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM - ĐT: 08. 8897081) tuyển 1.650 CT.